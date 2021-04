آپدیت اندروید ۱۱ برای گوشی گلکسی M40 منتشر شد

در ادامه‌ی روند انتشار آپدیت اندروید ۱۱ برای گوشی‌های گلکسی سامسونگ امروز این نسخه از سیستم‌عامل را که مبتنی بر رابط کاربری One UI 3.1 نیز هست برای گوشی گلکسی M40 منتشر کرد.

گلکسی M40 یکی از میان‌رده‌های قدیمی سامسونگ است که در سال ۲۰۱۹ و با اندروید ۹.۰ راهی بازار شده بود. طبق سیاست سامسونگ، این گوشی باید با دریافت دو به‌روزرسانی نرم‌افزاری عمده به کار خود پایان می‌داد که خب به نظر می‌رسد آخرین آپدیت خود را هم دریافت کرده.

سامسونگ ماه مارس سال گذشته آپدیت اندروید ۱۰ را برای این گوشی منتشر کرده بود و حالا که می‌توان گفت تقریبا ۱ سال از آن زمان می‌گذرد، آخرین آپدیت نرم‌افزاری هم روانه‌ی گلکسی M40 شد تا این محصول با اندروید ۱۱ و یکی از بهترین نسخه‌های رابط کاربری سامسونگ یعنی One UI 3.1 به کار خود پایان دهد. رابطی که از ظاهری جدید و بهبود یافته، حباب‌ مخصوص گفت و گو، اجازه‌ی دسترسی یک‌باره، نسخه‌ی جدید صفحه کلید سامسونگ و بسیاری موارد خوب دیگر بهره می‌برد.

شماره نسخه‌ی این آپدیت M405FDDU2CUC6 است و نیازمند ۲ گیگابایت فضای خالی درون گوشی برای دانلود است. همچنین سامسونگ به‌روزرسانی امنیتی ماه مارس ۲۰۲۱ را نیز به همراه آپدیت سیستم‌عامل برای این گوشی منتشر کرده که کاربران می‌توانند آن را همزمان دریافت کنند.

از آن جایی که سامسونگ گوشی‌های میان‌رده‌ی سری M را عمدتا با هدف عرضه در کشور هندوستان راهی بازار می‌کند، فعلا در مراحل اولیه، کاربران این کشور هستند که می‌توانند این آپدیت را دریافت کنند. این موارد طبیعی است و انتظار می‌رود طی چند روز آینده کاربران این گوشی در تمام نقاط جهان بتوانند گوشی خود را به اندروید و رابط کاربری جدید به‌روزرسانی کنند و از این بابت هیچ جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

با این حال اگر تمایل دارید به صورت دستی اقدام به بررسی وضعیت آپدیت کنید باید از طریق تنظیمات گوشی، بخش به‌روزرسانی نرم‌افزار، (Settings > Software update) چک کنید که آیا به‌روزرسانی برای شما منتشر شده یا خیر.

اندروید ۱۱ برای گلکس A60 هم منتشر شد

