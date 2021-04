طرح‌های شماتیک مک‌بوک پرو که از یکی از تأمین‌کنندگان اپل به نام Quanta Computer دزدیده شده است، برنامه‌های آینده‌ی اپل برای مک‌بوک پرو که به احتمال زیاد امسال شاهد رونمایی از آن‌ها هستیم، را افشا کرده است.

این طرح‌های دزدیده شده همچنین نشان می‌دهند که اپل در نسل بعدی مک‌بوک پرو از پورت‌های بیشتری استفاده خواهد کرد و در این نسل شاهد بازگشت پورت شارژر MagSafe خواهیم بود. نشریه‌ی MacRumors که توانسته است نگاهی به تصاویر منتشر شده از این طرح‌های شماتیک مک‌بوک پرو داشته باشد، گفته است که در این تصاویر می‌توان مدار منطقی استفاده شده در این مک‌بوک پرو‌ها جدید را دید.

این نشریه در ادامه می‌گوید که اپل در سمت راست این نسخه از مک‌بوک پرو از پورت HDMI و کارت‌خوان SD در کنار یک پورت USB-C با پشتیبانی از تاندربولت استفاده کرده است. همچنین در سمت چپ این دستگاه هم شاهد استفاده از دو پورت USB-C با پشتیبانی از تاندربولت و پورت شارژ MagSafe هستیم.

در واقع این دستگاه جدید برخلاف مدل‌های پیشین که دارای چهار پورت USB-C با پشتیبانی از تاندربولت بودند، تنها دارای سه پورت USB-C با پشتیبانی از تاندربولت است. نگاهی به شایعه‌های منتشر شده توسط تحلیلگر محصولات اپل مینگ چی کو و نشریه‌ی بلومبرگ در گذشته نشان می‌دهد که اپل از پورت‌های بیشتر در مدل ۲۰۲۱ مک‌بوک پرو استفاده خواهد کرد.

با وجود مطرح شدن این شایعه‌ها باید بگوییم که منتشر شدن این تصاویر از طرح‌های شماتیک مک‌بوک پرو ما را به شکل بهتری با پور‌ت‌های استفاده شده در این دستگاه‌ و محل قرارگیری آن‌ها آشنا می‌کند. اسم رمز در نظر گرفته شده برای مک‌بوک پرو جدید J316 است که نشان دهنده‌ی بورد منطقی استفاده شده در مدل ۱۶ اینچ مک‌بوک پرو است.

همچنین نسخه‌ی دیگری از مک‌بوک پرو با اسم رمز J314 وجود دارد که نشان‌دهنده‌ی مک‌بوک پرو ۱۴ اینچ است که شایعه‌های منتشر شده در گذشته نشان می‌دهند که اپل در حال کار کردن بر روی آن‌ است. شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل از پورت‌های جدید در هر دوی این دستگاه‌ها استفاده خواهد کرد. در ضمن انتظار داریم که این دستگاه‌ها علاوه‌بر پورت‌های جدید مانند کارت‌خوان SD و پورت HDMI، دارای تراشه‌های جدید اپل سیلیکون هم باشند.

این اطلاعات جدید که توسط سایت ۹to5Mac در اینترنت منتشر شده است از یک گروه توسعه‌دهنده‌ی باج‌افزار به نام REvil بدست آمده است. این گروه ادعا کرده‌اند که توانسته‌اند به اطلاعات کامپیوتر‌های یکی از تأمین‌کنندگان اپل به نام Quanta Computer دست پیدا کنند.

علاوه‌بر منتشر شدن طرح‌های مدار منطقی این دستگاه‌ها، اطلاعات منتشر شده توسط این گروه شامل اطلاعات مختلفی درباره‌ی قطعات استفاده شده در مک‌بوک پرو است که ممکن است تجزیه و تحلیل دقیق آن‌ها ما را به شکل بهتری با این دستگاه‌ها و مشخصات فنی آن‌ها آشنا کند.

تصاویر منتشر شده از مک‌بوک پرو جدید در شبکه‌ی اجتماعی توییتر هم تأیید می‌کنند که اپل در این دستگاه از تاچ‌بار در قسمت بالایی کیبورد استفاده نکرده است که هماهنگ با شایعه‌هایی است که پیش‌تر از نسل بعدی مک‌بوک پرو منتشر شده است. اطلاعات منتشر شده درباره‌ی طراحی ظاهری این دستگاه عنوان می‌کنند که این دستگاه ممکن است دارای گوشه‌های گرد‌تری در مقایسه با نسل کنونی آن باشد.

گروه REvil تهدید کرده است که اگر اپل تا ۱ می (۱۱ اردیبهشت) هزینه‌ی مربوط به باج‌افزار را پرداخت نکند، این گروه اطلاعات بیشتری که از Quanta Computer دزدیده‌ است، منتشر می‌کند. این گروه تا زمان پرداخت این هزینه توسط اپل قصد دارد تا هر روز اسناد جدیدی را منتشر کند. البته باید بگوییم که اپل هنوز درباره‌ی این موضوع صحبتی را مطرح نکرده است.

Quanta Coputer گفته است که تعداد کمی از سرور‌های Quanta مورد حمله‌ی سایبری قرار گرفته‌اند، اما این حمله‌ها به‌گونه‌ای نبوده‌اند که بر روی فعالیت تجاری این شرکت تأثیر بگذارند.

