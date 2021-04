سامسونگ تا چند ماه دیگر از نسل جدید گوشی‌های تاشوی خود رونمایی خواهد کرد اما هنوز بخش زیادی از جزئیات این گوشی‌ها مخفی مانده است. اگرچه طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته برخی شایعات و اطلاعات در مورد این گوشی‌ها مطرح شده، اما با قاطعیت نمی‌توانیم در مورد ویژگی‌های آن‌ها صحبت کنیم.

اما در این میان می‌توانیم انتظارات خود را از این گوشی‌ها مطرح کنیم؛ حتی اگر به دلیل محدودیت‌های فنی و زمانی و دیگر عوامل، عملی کردن این خواسته‌ها امکان‌پذیر نباشند. در هر صورت، در ادامه می‌توانید با انتظارات ما از نسل بعدی گوشی‌های تاشوی سامسونگ آشنا شوید.

گواهی IP یا بهبود مقاومت در برابر نفوذ آب

هیچکدام از گوشی‌های تاشوی سامسونگ از گواهی IP بهره نمی‌برند ولی امیدواریم گلکسی زد فولد ۳ یا گلکسی زد فلیپ ۲ این محدودیت را پشت سر بگذارند. خوشبختانه به نظر می‌رسد گواهی IP برای این گوشی‌ها چندان هم دور از ذهن نیست و در این زمینه خبرهای خوبی به گوش می‌رسد.

مدتی قبل گزارشی منتشر شد که هر دو گوشی گلکسی زد فولد ۳ و گلکسی زد فلیپ ۲ از گواهی IP بهره می‌برند. اگرچه نباید انتظار گواهی IP68 را داشته باشیم، اما همین که در برابر نفوذ آب تا حدی مقاومت داشته باشند، خبر خوبی محسوب می‌شود.

بهبود محافظت از لولا

در کنار گواهی IP، امیدواریم سامسونگ از لولای نسل جدید گوشی‌های تاشوی خود بهتر محافظت کند تا ذرات خارجی شانس کمتری برای نفوذ به درون گوشی داشته باشند. طبق گزارش‌ها، لولای گلکسی زد فلیپ در این زمینه مشکلی ندارد اما از طرف دیگر چندین کاربر گلکسی زد فولد ۲ مشکلات مربوط به لولای این گوشی را بعد از چند ماه استفاده گزارش داده‌اند.

اگرچه این مشکل سروصدای زیادی ایجاد نکرده، اما به احتمال زیاد این موضوع به فروش پایین این گوشی برمی‌گردد. به همین خاطر اگر فروش این گوشی بسیار بیشتر بود، احتمالا مشکل موردنظر هم در مرکز توجهات قرار می‌گرفت. برخی کاربران می‌گویند که گاهی اوقات نمی‌توانند این گوشی را به طور کامل باز کنند که ظاهرا این موضوع به نفوذ ذرات خارجی به درون گوشی برمی‌گردد.

پشتیبانی از قلم S Pen برای گلکسی زد فولد ۳

گوشی‌های سری گلکسی زد فولد از فرم مشابه کتاب بهره می‌برند و به همین خاطر برای بهره‌گیری از قلم S Pen هم کاملا ایدئال محسوب می‌شوند. خوشبختانه طبق گزارش‌های مختلف، ظاهرا گلکسی زد فولد ۳ با قابلیت پشتیبانی از این قلم معرفی خواهد شد.

باید خاطرنشان کنیم حتی اگر این گوشی از این قلم پشتیبانی کند، به احتمال زیاد دارای جایگاه اختصاصی برای آن نخواهد بود. در عوض سامسونگ قصد دارد مانند گلکسی S21 اولترا، این قلم را به طور جداگانه به دست کاربران موردنظر برساند. از طرف دیگر، حداقل در آینده‌ی نزدیک نباید انتظار پشتیبانی سری گلکسی زد فلیپ از قلم S Pen را داشته باشیم.

بهبود دوربین اصلی و استفاده از دوربین سلفی زیر نمایشگر

با توجه به قیمت گوشی‌های تاشوی سامسونگ، دوربین‌های گلکسی زد فلیپ و گلکسی زد فولد ۲ حرف چندانی برای گفتن ندارند. دوربین تله‌فوتو گلکسی زد فولد ۲ در همان زمان عرضه هم قدیمی بود و از طرف دیگر گلکسی زد فلیپ هم با وجود قیمت بالایی که دارد، فقط از دوربین اصلی و اولترا واید بهره می‌برد. به همین خاطر نسل بعدی این گوشی‌ها باید از دوربین‌های بسیار بهتری استفاده کنند.

از طرف دیگر، دوربین زیر نمایشگر یک ارتقای جذاب برای گوشی‌های تاشو خواهد بود. اگرچه می‌دانیم این تکنولوژی هنوز مشکلاتی دارد و شاید تا انتهای سال جاری تمام مشکلات آن برطرف نشود، اما در هر صورت امیدواریم که حداقل یکی از گوشی‌های تاشوی جدید سامسونگ از این مشخصه بهره ببرد.

نمایشگر بیرونی بزرگ‌تر و بهتر





اگرچه نمایشگر بیرونی گلکسی زد فولد ۲ به دلیل نسبت ابعاد نامناسب چندان ایدئال محسوب نمی‌شود، اما روی هم رفته بسیار بهتر از نمایشگر بیرونی ۱.۱ اینچی نسل قبلی این گوشی به حساب می‌آید. برای گلکسی زد فولد ۳ هم حتی اگر نسبت ابعاد نمایشگر بیرونی قابل تغییر نباشد، امیدواریم سامسونگ حداقل رفرش ریت آن را افزایش بدهد تا به پای نمایشگر اصلی برسد. از طرف دیگر، امیدواریم گلکسی زد فلیپ ۲ هم از نمایشگر بیرونی بهتری بهره ببرد تا کاربردی‌تر از نسل قبلی باشد.

بهبود عمر باتری

بر اساس گزارش‌های جدید، گلکسی زد فلیپ ۲ مانند نسل قبلی از باتری ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد ولی باتری گلکسی زد فولد ۳ نسبت به نسل قبلی ۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت کمتری دارد که خبر خوبی به حساب نمی‌آید.

با توجه به اینکه نباید انتظار افزایش ظرفیت باتری را داشته باشیم، امیدواریم سامسونگ با بهره‌گیری از بهینه‌سازی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بتواند عمر باتری این گوشی‌ها را افزایش بدهد. البته در این میان باید خاطرنشان کنیم این گوشی‌ها همراه با چیپست ۵ نانومتری راهی بازار می‌شوند که نسبت به چیپست‌های ۷ نانومتری انرژی کمتری را مصرف می‌کنند.

افزایش تنوع رنگ‌ها

گلکسی زد فلیپ و گلکسی زد فولد ۲ در زمینه‌ی رنگ بدنه تنوع چندانی ندارند. البته سامسونگ به کاربران گلکسی زد فولد ۲ اجازه داده که رنگ لولای گوشی را با توجه به سلیقه‌ی خود انتخاب کنند و امیدواریم برای گلکسی زد فلیپ ۲ هم چنین قابلیتی ارائه شود. علاوه بر این، سامسونگ بهتر است برای رنگ‌های بدنه‌ی این گوشی‌ها چندین گزینه را در اختیار کاربران قرار دهد.

کاهش قیمت

در نهایت باید بگوییم که امیدواریم سامسونگ این گوشی‌ها را با قیمت پایین‌تری راهی بازار کند که البته می‌دانیم احتمال محقق شدن این درخواست بسیار پایین است.

سازندگان گوشی‌های هوشمند معمولا فقط هنگامی که تحت فشار قرار می‌گیرند، قیمت گوشی‌ها را پایین می‌آورند و با توجه به اینکه بازار جهانی گوشی‌های تاشو تقریبا به طور کامل در دستان سامسونگ قرار دارد، این شرکت هنوز از طرف رقبا تحت فشار قرار نگرفته است. در این میان اگرچه شیائومی و هواوی گوشی‌های تاشوی قدرتمندی را راهی بازار کرده‌اند، ولی این گوشی‌ها فعلا فقط در بازار چین حضور دارند. با این حال، احتمالا در سال جاری تعدادی از گوشی‌های تاشوی رقبای سامسونگ راهی بازارهای بیشتری خواهند شد.

به نظر شما نسل جدید گوشی‌های تاشوی سامسونگ باید از چه ویژگی‌هایی بهره ببرند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Sam Mobile

The post از نسل جدید گوشی‌های تاشوی سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala