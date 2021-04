در این مطلب تصمیم داریم با توجه به خبرها و شایعات، به معرفی مورد انتظارترین گوشی‌های سال ۲۰۲۱ بپردازیم که قرار است در همین سال هم راهی بازار شوند.

۲۰۲۰ تا به اینجای کار که سال بسیار شلوغ و پرماجرایی بود. اگرچه ویروس کرونا هنوز به طور کامل متوقف نشده و هنوز هم سایه‌ی تاریک آن روی صنعت گوشی‌های هوشمند دیده می‌شود، اما شرکت‌ها کار خود را با قدرت بیشتری ادامه دادند و محصولات بسیار خوبی را در همین چند ماه ابتدایی راهی بازار کردند. اما خب آنچه که قصد داریم درباره‌ی آن حرف بزنیم، گوشی‌های عرضه شده به بازار نیستند، بلکه محصولاتی‌اند که باید انتظار داشته باشیم امسال در دسترس قرار بگیرند. یک سری گوشی‌ها هستند مثل آیفون‌های سری ۱۳ و گلکسی‌های تاشو که می‌دانیم قطعا امسال رونمایی می‌شوند اما برخی دیگر وجودشان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در همین راستا تصمیم گرفتیم در این مطلب به معرفی گوشی‌هایی بپردازیم که انتظار داریم امسال راهی بازار شوند.

طی همین چند ماهی که از ۲۰۲۱ گذشته، شاهد عرضه‌ی گوشی‌های ۵G زیادی به بازار بودیم. همچنین می‌توان گفت شرکت‌ها تا حدودی به فناوری دوربین سلفی زیر نمایشگر هم دست پیدا کرده‌اند، اگرچه هنوز محصولی بی‌نقص با این فناوری عرضه نشده، حواشی گوشی‌ها بسیار کاهش داشته و طراحی‌ها مدرن‌تر و زیباتر شدند و بسیاری پیشرفت‌های دیگر که بیان همه‌ی آن‌ها از حوصله‌ی متن خارج است.

تمام این قابلیت‌های جذاب در گوشی‌هایی که قرار است در این مطلب به آن‌ها اشاره کنیم وجود دارد و برخی‌ها نظیر نماینده‌های تاشوی سامسونگ، پا را از محدودیت‌های فعلی هم فراتر گذاشته و در جست‌و‌جوی شکستن قوانینی هستند که کمتر شرکتی جرئت نقض آن را به خود داده.

اما گوشی‌هایی که انتظار داشتیم و انتظار داریم امسال راهی بازار شوند (برخی نیز عرضه شدند) به دو بخش تقسیم می‌شوند. دسته‌ی اول مربوط به نیمه‌ی اول سال است که خب تعداد زیادی از آن‌ها در دسترس هم قرار دارند و دسته‌ی دوم مربوط به نیمه‌ی دوم سال که هیچ یک از آن‌ها حتی رونمایی هم نشده اند. در زیر می‌توانید این دسته‌بندی را مشاهده کنید.

بهترین گوشی‌های نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۱

سری سامسونگ گلکسی S21 (عرضه شده)

سری هواوی P50

وان‌پلاس ۹ و وان‌پلاس ۹ پرو (عرضه شده)

گوشی رول‌شونده‌ی LG (کنسل‌شده)

گوگل پیکسل ۵a

سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ و اکسپریا ۵ مارک ۳ (معرفی شده)

بهترین گوشی‌های نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱

سامسونگ گلکسی Z Flip 3

سامسونگ گلکسی Z Fold 3

سامسونگ گلکسی نوت ۲۱ (کنسل‌شده)

سری اپل آیفون ۱۳

موتورولا ریزر ۲۰۲۱

وان‌پلاس ۹T

گوگل پیکسل ۶

سری سامسونگ گلکسی S21

وضعیت: عرضه شده در ژانویه‌ی ۲۰۲۱

سامسونگ ۶ هفته زودتر از انتظار، برای رقابت با اپل و گوشی‌های تمام ۵G جدید و قدرتمندش از گوشی‌های سری گلکسی S21 رونمایی کرد و برخلاف سال گذشته، پیشرفت چشمگیری را هم در فروش تجربه کرد. این گوشی‌ها در سه مدل استاندارد، پلاس و اولترا راهی بازار شدند که عمده‌ تفاوت آن‌ها به کیفیت ساخت، نمایشگر و دوربین‌ها بر می‌گردد. سامسونگ این گوشی‌ها را با قیمت پایه‌ی ۸۰۰ دلار برای گلکسی S21، قیمت ۱۰۰۰ دلار برای گلکسی S21 پلاس و ۱۲۰۰ دلار برای مدل اولترا راهی بازار کرد که اکنون اندکی این قیمت کاهش هم داشته.

اما آنچه که این گوشی‌ها را به انتخاب ارزشمند تبدیل کرده، نمایشگر، کیفیت دوربین، پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ و یا حتی اگزینوس ۲۱۰۰ (در بازار جهانی) است که پیشرفت محسوسی به نسبت اگزینوس ۹۹۰ داشته. از نقطه ضعف‌های بزرگ این سه گوشی هم می‌توان به عدم وجود شارژر و هدفون درون جعبه اشاره کرد.

وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو

وضعیت: عرضه شده در آوریل ۲۰۲۱

یکی از شرکت‌های چینی که سودای تبدیل شدن به هواوی‌ای دیگر را در سر دارد وان‌پلاس است. شرکتی که تا به اینجای کار واقعا گوشی‌های خوبی تولید کرد و عملکرد درخشانی در این زمینه داشت. البته تعداد محصولات این شرکت به نسبت سایر رقبای قدر بازار بسیار کمتر است اما خب از سال گذشته تاکنون شرکت در تلاش است به تعداد آن‌ها بیفزاید.

وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو هم جدیدترین پرچم‌دارهایی هستند که با قابلیت‌های بسیار خوب و یک سری تغییرات جدید پا به عرصه‌ی رقابت گذاشتند. قیمت این گوشی‌ها به نسبت محصولات سامسونگ یا اپل پایین‌تر است اما از لحاظ کیفیت اصلا نمی‌توان نظری غیر از نظر مثبت به این دو گوشی داشت. وان‌پلاس امسال تصمیم گرفت برای دوربین این گوشی‌ها با شرکت هسل‌بلاد همکاری کند که عملکرد خوب آن را در تست‌ها نیز شاهد بودیم.

البته باید به این نکته اشاره داشته باشیم که وان‌پلاس ۹ یک گوشی پرچم‌دار مقرون به صرفه به حساب می‌آید که با حذف یک سری از قابلیت‌های مخصوص پرچم‌دارهای گران‌قیمت، به گزینه‌ی ارزشمندی تبدیل شده. یک گوشی سریع، پرقدرت، جذاب و همه فن‌حریف که می‌تواند تا سال‌ها خیال شما را از بابت داشتن یک گوشی قدرتمند آسوده کند.

مدل پرو البته به لطف استفاده‌ از مواد باکیفیت‌تر در ساخت بدنه، نمایشگر خمیده با کیفیت بالاتر و یک دوربین تله‌فوتو، دست بالاتر را دارد و در واقع برای رقابت با گوشی‌هایی نظیر گلکسی S21 اولترا راهی بازار شد؛ هرچند در بررسی‌ها دیدیم جز در یکی دو بخش، نمی‌تواند رقیب قدری برای کهکشانی سامسونگ باشد. این عدم برتری دوربین را هم شامل می‌شود که علی‌رغم تعریف و تمجیدهای فراوان، باز هم در مقابل گلکسی S21 اولترا و گوشی‌هایی نظیر آیفون ۱۲ در مجموع بازنده بود. با این حال این برتری‌ها با فاصله‌ی خیلی زیادی بدست نیامد و همچنان می‌توان وان‌پلاس ۹ پرو و حتی مدل استاندارد آن را تلاشی عالی از سوی شرکت چینی دانست.

گوشی رول‌شونده‌ی LG

وضعیت: کنسل شده

ال‌جی اوایل امسال قرار بود با تولید گوشی‌هایی با طراحی خلاقانه، بار دیگر در بازار گوشی‌های هوشمند نام خود را در کنار نام بهترین‌ها قرار دهد اما اینچنین نشد. متاسفانه کار به جایی رسید که حتی شرکتی هم تمایل نداشت بخش موبایل این شرکت را وقتی که ال‌جی تصمیم فروش آن را گرفت خریداری کند. یکی از گوشی‌هایی که انتظار داشتیم امسال، حال چه نیمه‌ی نخست و چه نیمه‌ی دوم از سوی این شرکت شاهد باشیم، گوشی رول‌شونده بود که در واقع باید آن را یک مدل پیشرفته‌تر و جذاب‌تر گوشی‌های تاشو دانست.

متاسفانه ال‌جی از بازار موبایل خارج شده و به همین خاطر بدیهی است هیچ گوشی هم نباید با برند این شرکت راهی بازار شود. گوشی رول‌شونده هم باید به خاطره‌ها بپیوندد اما خبر خوب اینجاست که این گوشی رول‌شونده‌ی ال‌جی است که راهی بازار نمی‌شود؛ شرکت‌های دیگر هم در تلاش هستند این ایده را عملی کنند و برخی حتی در نمونه‌های اولیه هم نتیجه‌ی موفقیت‌آمیزی را گزارش کرده‌اند. به همین خاطر خوشحالیم که این فناوری را (شاید امسال نه) به‌زودی در یک گوشی شاهد خواهیم بود. حال کدام شرکت زودتر آن را عملی می‌کند مسئله‌ای است که باید منتظر ماند تا مشخص شود.

سری هواوی P50

وضعیت: رونمایی نشده

تاریخ عرضه‌ی احتمالی: نیمه‌ی اول امسال

شاید بتوان گفت بداقبال‌ترین شرکتی که محصولی از آن در لیست‌مان قرار گرفته هواوی است. شرکتی که برخلاف ال‌جی که به خاطر محبوبیت کم، از بازار موبایل خارج شد، در اوج محبوبیت مجبور شد به خاطر تحریم‌ها در جایگاهی قرار بگیرد که شاید تا دو یا سه سال پیش اصلا فکرش را هم نمی‌کرد.

همانطور که می‌دانید شرکت چینی به خاطر تحریم‌های آمریکا نه تنها از دریافت تراشه‌هایی که در ساختشان از فناوری آمریکایی استفاده شده محروم ماند بلکه مجبور شد همکاری خود با گوگل را نیز به پایان برساند و بدین ترتیب هیچ آپدیت رسمی برای گوشی‌هایش منتشر نمی‌شود و از خدمات و سرویس‌های گوگل هم در آن‌ها خبری نیست.

اما هواوی باز هم به ساخت گوشی ادامه می‌دهد اما اینبار با سیستم‌عامل و اپ استوری اختصاصی تا بلکه بتواند تا زمانی که امید برای مذاکرات وجود دارد، در بین شرکت‌های مطرح سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند باقی بماند. هرچند روز به روز به شرکت‌هایی که هواوی را پشت سر می‌گذارند اضافه می‌شود و خب بعید هم به نظر می‌رسد بازگشتی برای آن وجود داشته باشد.

با این حال سری هواوی P50 به احتمال بسیار فراوان مطابق هر سال در نیمه‌ی نخست امسال باید رونمایی شوند که شامل مدل استاندارد، پرو، پرو پلاس و احتمالا لایت می‌شوند. احتمالا پردازنده‌ای که در این گوشی‌ها استفاده می‌شود همان کرین ۹۰۰۰ است که از سال گذشته باقی مانده چون شرکت نمی‌تواند سفارش جدیدی برای دریافت پردازنده‌های قدرتمند ثبت کند.

گوگل پیکسل ۵a

وضعیت: رونمایی نشده

تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه دوم ۲۰۲۱

گوگل سال گذشته هیچ پرچم‌داری راهی بازار نکرد و به نظر می‌رسد امسال هم همین وضعیت را شاهد باشیم. البته اینکه شرکت آمریکایی دست از ساخت گوشی‌های پرچم‌دار کشیده و فعلا به میان‌رده‌ها روی آورده می‌تواند به این معنا باشد که به‌زودی باید شاهد حضور قدرتمند آن در بازار باشیم اما متاسفانه برخی از گوشی‌های این شرکت حتی در اندازه‌ی یک میان‌رده آنقدر گران هستند که بعید به نظر می‌رسد اصلا گوگل بتواند محبوبیتی هم کسب کند.

با این حال پیکسل ۵a به عنوان جانشین پیکسل ۴a که اتفاقا ارزش خرید بسیار بالایی هم داشت قرار است به‌زودی رونمایی شود. البته به نظر می‌رسد یک سری مشکلات در روند تولید این گوشی بوجود آمده که آن هم عمدتا به خاطر مشکلاتی است که شیوع ویروس کرونا برای زنجیره‌ی تامین رقم زده و خب شایعات موثق و واضحی هم از شرایط موجود منتشر نشده تا بتوانیم به درستی در این رابطه صحبت کنیم. به همین خاطر نمی‌دانیم آیا گوگل در همین تاریخ اعلام شده عرضه‌ی این گوشی را در برنامه‌های خود دارد یا خیر.

سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ و اکسپریا ۵ مارک ۳

وضعیت: رونمایی شده

تاریخ عرضه‌ی احتمالی: تابستان ۲۰۲۱

سونی در ماه آوریل از دو پرچم‌دار خود یعنی اکسپریا ۱ مارک ۳ و اکسپریا ۵ مارک ۳ به صورت همزمان رونمایی کرد. گوشی‌هایی که از همان زبان طراحی آشنای چهار زاویه‌ای سونی بهره می‌برده و خب بسیار هم زیبا هستند. اگرچه روی پنل جلویی شاهد حواشی نسبتا زیادی به نسبت پرچم‌دارهای مطرح بازار هستیم اما در مجموع این دو محصول زیبا هستند و با بهره‌مندی از قابلیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مختلف می‌توانند به‌خوبی پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشند.

دوربین تله‌فوتوی بکار رفته در این گوشی‌ها اکنون یک دوربین معمولی نیست و می‌تواند با بهره‌مندی از قابلیت گردش فیزیکی بین ۷۰ تا ۱۰۵ میلی‌متر، در ثبت تصاویر سوژه‌هایی که در دور دست حضور دارند به کمک کاربر بیایند. هر دو گوشی هم به اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شده‌اند تا از بابت توانایی سخت‌افزاری، خیال کاربران تا حد زیادی آسوده باشد. بهره‌مندی از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، شارژر درون جعبه و بسیاری موارد دیگر هم از سایر مشخصات نماینده‌های شرکت ژاپنی است.

سامسونگ گلکسی Z Flip 3

وضعیت: رونمایی نشده

تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه دوم سال ۲۰۲۱

اینکه می‌بینید به جای ۲، عدد ۳ را در مقابل گلکسی Z Flip قرار دادیم اشتباه تایپی نیست و به اعتقاد بسیاری از خبرگزاری‌ها، این نامی است که سامسونگ برای گوشی مورد انتظار خود در نظر گرفته تا بدین ترتیب سری Z Flip و Z Fold را از لحاظ اسمی در یک سطح قرار دهد. از طرفی چون Z Flip ابتدا با اسنپدراگون ۸۵۵ و سپس اسنپدراگون ۸۶۵ آمد، بسیاری معتقدند اینکه نام ۳ برای نسل جدید در نظر گرفته شده خیلی هم بی‌راه نبود.

اما گوشی تاشوی مورد انتظار سامسونگ با توجه به خبرها، قرار است به نمایشگری ۱۲۰ هرتزی، اینترنت ۵G و چیپست پرچم‌دار (احتمالا اسنپدراگون ۸۸۸) مجهز شود و از همه مهم‌تر اینکه ظاهر این گوشی به نسبت قبل بهبود پیدا خواهد کرد و اکنون فریم‌ها باریک‌تر می‌شوند تا گوشی ظاهری جذاب‌تر به خود بگیرد. روی نمایشگر هم اگرچه همان شیشه‌ی بسیار باریک یا UTG استفاده خواهد شد اما گفته می‌شود اینبار از لحاظ مقاومت بهبود پیدا کرده و روی نمایشگری ۶.۷ اینچی OLED و تاشونده قرار می‌گیرد. در نهایت هم به نظر می‌رسد شاهد بلندگوهای استریو خواهیم بود تا لیست قابلیت‌هایی که فعلا در رابطه با این گوشی می‌دانیم تکمیل شود.

سامسونگ گلکسی Z Fold 3

وضعیت: رونمایی نشده

تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه سوم سال ۲۰۲۱

گلکسی Z Fold 3 دیگر نماینده‌ی تاشوی سامسونگ است که احتمالا بعد از Z Flip 3 رونمایی خواهد شد. این گوشی برخلاف مدل بالا، به صورت کتابی باز و بسته می‌شود و به همین خاطر هم هست که نحوه‌ی نام‌گذاری این دو محصول علی‌رغم مکانیزم مشابه، متفاوت است. اینکه این گوشی قرار است با چه تغییراتی راهی بازار شود فعلا خیلی مشخص نیست چون احتمالا در سه ماه سوم باید شاهد رونمایی از آن باشیم و فعلا شایعات پیرامون آن به صورت گسترده‌ای منتشر نشده است.

با این حال آنچه که می‌توان انتظار داشت، یک سری تغییرات انقلابی نظیر دوربین سلفی زیر نمایشگر است که یک سری شایعات نیز به احتمال وجود آن در گوشی جدید اشاره داشته‌اند. برخی از خبرگزاری‌ها معتقدند پشتیبانی از قلم S-Pen هم در این محصول وجود خواهد داشت اما نه به آن شکلی که در سری نوت می‌بینیم؛ یعنی در واقع اسلاتی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود و مانند S21 اولترا، کاربر باید با تهیه‌ی یک قاب مخصوص، قلم را به همراه گوشی داشته باشد. البته در صورت پشتیبانی از قلم هم باید آن را به صورت لوازم جانبی تهیه کرد.، نه اینکه با خود گوشی عرضه شود.

گلکسی زد فولد ۳ احتمالا باتری ضعیف‌تری نسبت به نسل قبل خواهد داشت

سامسونگ گلکسی نوت ۲۱

وضعیت: کنسل شده

تاریخ رونمایی احتمالی: سال ۲۰۲۲

تنها گوشی این لیست که تا حدودی می‌توان گفت قطعا امسال رونمایی نمی‌شود، گلکسی نوت ۲۱ و یا سری گلکسی نوت ۲۱ است. تا چند ماه پیش خبرها پیرامون این گوشی بسیار شنیده می‌شد چون مهم‌ترین اتفاق در نیمه‌ی دوم هر سال برای سامسونگ، رونمایی از گوشی‌های سری نوت بود. اما خب به دلیل یک سری از تغییراتی که شرکت کره‌ای در برنامه‌های خود بوجود آورد و همچنین عدم وجود تراشه‌ی کافی، رونمایی از گلکسی نوت ۲۱ به سال ۲۰۲۲ موکول شد که حتی مدیر شرکت هم به این موضوع اشاره کرد.

همچنین برخی از خبرگزاری‌ها معتقد بودند چون سامسونگ پشتیبانی از قلم را به سری S اضافه کرده و از طرفی قصد دارد نیمه‌ی دوم را به معرفی از گوشی‌های تاشو اختصاص دهد، بنابراین دیگر خبری از سری نوت نخواهد بود که این موضوع واکنش‌هایی را نیز در پی داشت و شاید به همین خاطر بود که شرکت کره‌ای تصمیم گرفت فعلا تصمیمی مبنی بر حذف این سری محبوب نگیرد.

با این حال علاقه‌ی شدید کاربران به گوشی‌های سری نوت شاید باعث شود سامسونگ امسال حداقل از مدل فن ادیشن سری نوت ۲۰ رونمایی کند تا بدین ترتیب تا حدودی خلا پرچم‌دارهای حقیقی از این سری کمتر حس شود. هرچند باز هم از این بابت که آیا چنین گوشی امسال در کار خواهد بود یا خیر مطمئن نیستیم.

اما خب وب‌سایت PhoneArena این احتمال را هم در نظر گرفته که نوت ۲۱ می‌تواند سورپرایز امسال سامسونگ برای کاربران باشد و اگر هم این اتفاق رخ دهد، احتمالا باید شاهد تجهیز آن به دوربین سلفی زیر نمایشگر و همچنین دوربین‌هایی مشابه دوربین‌های بکار رفته در سری S21 باشیم که فوق‌العاده قدرتمند نیز هستند و عدم ارتقای آن‌ها هم نباید مسئله‌ی خاصی باشد.

سری اپل آیفون ۱۳

وضعیت: رونمایی نشده

تاریخ رونمایی احتمالی: سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۱

اگرچه سامسونگ برای نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ احتمالا پرچم‌داری نخواهد داشت (با طراحی معمولی)، اما رقیب دیرینه‌اش یعنی اپل از گوشی‌های بسیار قدرتمندی رونمایی خواهد کرد که احتمالا در سه‌ماه سوم یا در بدترین حالت، سه ماه آخر راهی بازار می‌شوند. معمولا آیفون‌ها در دومین سه‌شنبه‌ی ماه سپتامبر رونمایی می‌شدند اما خب سال گذشته این برنامه‌ریزی به خاطر شیوع ویروس کرونا با تغییراتی مواجه شد و به همین خاطر نمی‌دانیم آیا الان همه چیز به شرایط عادی برمی‌گردد یا اپل همین تاریخ جدید را بیشتر متناسب با شرایط خود می‌بیند.

البته یک ماه یا چند هفته زودتر یا دیرتر اهمیت چندانی ندارد. آنچه که بیشتر برایمان مهم است، خود گوشی‌ها هستند که احتمالا با تغییرات اندکی راهی بازار می‌شوند اما خب آیفون‌ها گوشی‌های بسیار خوبی هستند و تغییرات زیادی هم نیاز ندارند. به اعتقاد مینگ چی‌کو، تحلیل‌گر نام‌آشنای اپل، آیفون ۱۳ هم در چهار مدل راهی بازار خواهد شد که کوچک‌ترین آن‌ها یعنی آیفون ۱۳ مینی ۵.۴ اینچی است، دو مدل استاندارد و پرو ۶.۱ اینچی خواهند بود مدل پرو مکس هم نمایشگری ۶.۷ اینچی خواهد داشت؛ درست مانند آیفون‌های سری ۱۲.

آنچه که عدم تغییر آن بیشتر به چشم خواهد آمد، شکل ظاهری این گوشی‌ها است که گفته می‌شود به نسبت سری آیفون ۱۲ تغییر محسوسی نخواهد داشت. اگر هم قرار باشد تغییری صورت گیرد، بیشتر از لحاظ کیفیت و قدرت خواهد بود که غالبا خبرهای مرتبط به این موضوع هم درباره‌ی دوربین‌ها بوده، خصوصا مدل‌های پرو. البته به نظر می‌رسد مدل‌های پرو علاوه بر دوربین بهتر، به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی هم مجهز خواهند شد تا طرفداران آیفون بالاخره و بعد از سال‌ها، لذت استفاده از نمایشگری روان و سریع را تجربه کنند.

با توجه به گفته‌های کو، مدل‌های پرو از آیفون‌های جدید احتمالا به لنز ۶ المانی (۶P) فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/1.8 مجهز خواهند شد که از قابلیت فوکوس خودکار هم بهره می‌برد. بدین ترتیب باید آن را از لحاظ کیفیت عکاسی با دوربین‌های اصلی بکار رفته در بسیاری از گوشی‌ها برابر دانست و این خبر بسیار خوبی محسوب می‌شود. دو مدل استاندارد و مینی بدون تغییر در این بخش راهی بازار می‌شوند اما مینگ چی‌کو می‌گوید اپل قطعا لنز فوق عریض تمام مدل‌های آیفون ۱۴ را ارتقا خواهد داد.

موتورولا موتو ریزر ۲۰۲۱

وضعیت: رونمایی نشده

تاریخ رونمایی احتمالی: نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱

اینطور که شنیده می‌شود، سامسونگ در عرضه‌ی گوشی‌های تاشو در سال ۲۰۲۱ تنها نخواهد بود و شرکت موتورولا هم که البته اصلا رقیب جدی برای غول کره‌ای محسوب نمی‌شود قرار است از گوشی تاشوی خود رونمایی کند. کمی سخت است مشکلات عدیده‌ای که برای موتو ریزر ۵G پیش آمد را فراموش کنیم و موتورولا هم متاسفانه شرکتی نیست که بعد یک اشتباه بتواند نظر مثبت کاربران زیادی را به خود جلب کند، اما در عین حال، بعید به نظر می‌رسد شرکت از ساخت یک گوشی تاشو برای جانشینی موتو ریزر ۵G و رفع مشکلات آن دست بکشد.

وان‌پلاس ۹T

وضعیت: رونمایی نشده

تاریخ رونمایی احتمالی: سه‌ماه چهارم سال ۲۰۲۱

وان‌پلاس طبق عادت همیشگی خود، در نیمه‌ی دوم هر سال از مدل T پرچم‌دران خود رونمایی می‌کند و به همین خاطر قطعا باید شاهد رونمایی از وان‌پلاس ۹T حتی شده در یک مدل، در نیمه‌ی دوم امسال و به صورت دقیق‌تر، در سه‌ماه چهارم ۲۰۲۱ باشیم. با در نظر گرفتن شواهد گذشته و مشخصات گوشی‌های سری T، باید انتظار داشته باشیم این گوشی به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ به عنوان قلب تپنده‌ی خود مجهز شود. حال اینکه آیا مدل پرو هم برای آن در نظر گرفته خواهد شد یا خیر موضوعی است که باید منتظر بمانیم تا خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر شود.

گوگل پیکسل ۶

وضعیت: رونمایی نشده

تاریخ رونمایی احتمالی: سه‌ماه چهارم سال ۲۰۲۱

در نهایت اما می‌رسیم به پیکسل ۶، پرچم‌داری که انتظار می‌رود در آخرین سه‌ماه سال جاری راهی بازار شود اما آیا اینکه بتوان آن را یک پرچم‌دار حقیقی دانست اصلا مشخص نیست. اگر واقعا تاریخ رونمایی این محصول در سه‌ماه آخر سال باشد، بدیهی است فعلا شایعات زیادی پیرامون آن وجود نداشته باشد و ما هم متاسفانه نمی‌توانیم با قاطعیت در رابطه با آن حرف بزنیم.

با این حال سیاستی که گوگل طی این روزها در پیش گرفته تا حدودی خوب و البته از سویی بد نیز هست. مثلا اینکه پیکسل ۵ با قابلیت‌های خوبی نظیر اینترنت ۵G و دوربین قدرتمند راهی بازار شده، سمت مثبت قضیه است اما اینکه بدانیم ۷۰۰ دلار باید برای محصولی بپردازیم که از اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد بسیار توی ذوق می‌زند.

اینکه آیا پیکسل ۶ هم با تراشه‌ی میان‌رده راهی بازار می‌شود یا خیر اصلا مشخص نیست اما امیدواریم اگر این اتفاق هم قرار است رخ دهد، حداقل از قابلیت‌های در حد پرچم‌دار در آن استفاده شود. چون در محدوده‌ی قیمتی ۷۰۰ دلار که پیکسل ۶ احتمالا از آن هم فراتر خواهد رفت، گوشی‌های جذاب زیادی برای خرید وجود دارند.

این بود لیست تمام گوشی‌هایی که انتظار داریم شرکت‌های معروف طی مدت زمان باقی‌مانده از سال ۲۰۲۱ راهی بازار کنند. بدیهی است تا پایان سال گوشی‌های زیادی را از شرکت‌های دیگر هم شاهد خواهیم بود اما متاسفانه فعلا اطلاعات زیادی در رابطه با آن‌ها در اختیار نداریم. به همین خاطر لیست یاد شده فقط به محصولات همین شرکت‌ها محدود شد چون برنامه‌ی زمانی مشخص‌تری در عرضه‌ی گوشی دارند.

