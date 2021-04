با توجه به اطلاعات جدید منتشر شده، به نظر می‌رسد وضعیت آیفون ۱۲ مینی که انتظار می‌رفت با گذشت زمان بهتر شود اصلا بهبود پیدا نکرده و اتفاقا این گوشی همچنان به عنوان کم‌طرفدارترین گوشی اپل به کار خود در بازار ادامه می‌دهد.

اواخر سال گذشته اپل از آیفون ۱۲ در چهار مدل مینی، استاندارد، پرو و پرو مکس در اندازه‌های ۵.۴، ۶.۱، ۶.۱ و ۶.۷ اینچ رونمایی کرد. دو مدل ۶.۱ اینچی از این سری طرفداران بسیار زیادی داشتند و دقیقا وضعیت فروش آن‌ها به خوبی وضعیت مدل‌های مشابه نسل گذشته بود. در حالی که آیفون ۱۲ پرو مکس هم توانسته سهم زیادی از بازار را در اختیار بگیرد، آیفون ۱۲ مینی معادلات شرکت کوپرتینویی را برهم زد و با طرفداران پایین خود، اپل را غافلگیر کرد.

اپل در سال ۲۰۲۰ و در ادامه‌ی روند موفقیت آمیز خود در تولید و فروش گوشی‌های نسبتا کوچک، از آیفون SE 2020 رونمایی کرد. محصولی که طراحی آن از سال ۲۰۱۷ به بعد که همه‌ی آیفون‌ها به ناچ مجهز شدند، در هیچ یک از گوشی‌های اپل مورد استفاده قرار نگرفت چون کاملا مشابه گوشی‌های قدیمی شرکت است؛ دور تا دور نمایشگر ۴.۷ اینچی این گوشی را حواشی نسبتا زیادی خصوصا در بخش بالا و پایین فرا گرفته و یک تاچ‌آیدی هم به صورت فیزیکی در بخش پایینی گوشی تعبیه شده به گونه‌ای که وقتی آن را دست می‌گیرید، احساس می‌کنید یک آیفون ۷ در دست دارید.

البته از لحاظ سخت‌افزاری این گوشی از بسیاری از پرچم‌دارهای اندرویدی نیز قدرتمندتر است اما از خیلی جهات نظیر کیفیت نمایشگر، طول عمر باتری و مواردی دیگر نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشد. با این حال قیمت پایینی که داشت محبوبیت بالای آن را تضمین کرد. اپل به خیال اینکه کاربران به گوشی کوچک تمایل زیادی نشان می‌دهند، آیفون ۱۲ را هم در اندازه‌ای بسیار کوچک راهی بازار کرد اما قیمتی که برای آن در نظر گرفته شد به اندازه‌ای نبود که کاربران را به خرید آن مجاب کند.

البته نکته‌ای که وجود دارد این است که آیفون ۱۲ مینی فروش خوبی داشت و در نگاه کلی باید آن را یکی از گوشی‌های پرفروش بازار بدانیم. اما در بین گوشی‌های اپل، فروش آن اصلا خوب نبود. به گزارش موسسه‌ی CIRP، در کشور آمریکا و در بازه‌ی زمانی ژانویه تا مارس (سه ماه نخست ۲۰۲۱)، آیفون‌های ۱۲ توانستند ۶۴ درصد از فروش گوشی‌های اپل را به خود اختصاص دهند و ۳۶ درصد باقی مانده بین گوشی‌های قدیمی‌تر تقسیم شده.

علی‌رغم اینکه این گوشی‌ها فرصت خوبی برای درخشش داشتند اما هیچ یک از آن‌ها نتوانستند لقب پرفروش‌ترین آیفون را از آن خود کنند و این لقب به آیفون ۱۱ حدودا ۶۰۰ دلاری رسید که در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شده و از تعادل بی‌نظیری بین قیمت و امکانات بهره می‌برد و توانست ۲۴ درصد از سهم فروش را به تنهایی مال خود کند.

اپل تولید آیفون ۱۲ مینی را کاهش می‌دهد

از سویی دیگر، آیفون ۱۲ مینی در رده‌ی آخر قرار گرفت و حتی فروش آن از گوشی آیفون SE 2020 و جالب‌تر از آن، از آیفون XR هم کمتر بود که نکته‌ی بسیار جالب توجهی به حساب می‌آید. آمار دقیق فروش به تفکیک هر گوشی متاسفانه در دسترس نیست اما جدول بالا نشان می‌دهد آیفون ۱۲ مینی حتی نتوانسته سهم خود را به ۵ درصد برساند. در حالی که SE 2020 و XR به ترتیب ۷ و ۹ درصد از فروش آیفون‌ها سهم داشته‌اند.

در حالی که کوچک‌ترین عضو خانواده برای جذب مشتری تلاش می‌کند، برادران بزرگ‌ترش وضعیت بسیار خوبی دارند و توانستند مسیر باثباتی را طی کنند. برای مثال آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۰ درصد از سهم فروش آیفون‌ها را در اختیار دارد و دو گوشی دیگر هم با آماری تقریبا مشابه، در کنار آن قرار دارند.

جدول بالا و همچنین تقاضا نشان می‌دهد کاربران غالبا تمایل دارند گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ‌تر در اختیار داشته باشند چرا که این گوشی‌ها علاوه بر اینکه لذت و سهولت بیشتری حین انجام کارهای مختلف برای کاربرا به ارمغان می‌آورند، از باتری بزرگ‌تری هم بهره می‌برند و دیگر نگرانی از بابت تخلیه‌ی زود هنگام شارژ برایشان وجود نخواهد داشت.

با این حال اپل از وضعیت موجود به طور کلی سود برده و خب فروش کم آیفون ۱۲ مینی نتوانسته باعث کاهش سرعت کوپرتینویی‌ها در پیمودن مسیر موفقیت شود. برای مثال متوسط قیمت فروش گوشی‌های این شرکت از عدد شگفت‌انگیز ۷۹۵ دلار در سه‌ماه نخست سال گذشته به ۸۴۷ دلار در بازه‌ی زمانی مشابه در سال جاری رسیده که پیشرفت فوق‌العاده‌ای را نشان می‌دهد. البته در سه ماه آخر سال گذشته این میزان به ۸۷۳ رسیده بود که طبیعی است چون آیفون‌ها به‌تازگی رونمایی شده و با قیمت بالایی به فروش می‌رسیدند.

جالب‌تر اما اینجاست که به نظر می‌رسد اپل قصد تسلیم شدن ندارد و قرار است آیفون ۱۳ را هم در چهار مدل، که یکی از آن‌ها مینی است رونمایی کند. به نظر می‌رسد اپل معتقد باشد اگر بتواند قابلیت‌های بیشتری را در یک گوشی کوچک قرار دهد و فکری به حال طول عمر باتری آن کند، همه چیز حل خواهد شد اما با توجه به پیشرفتی که صنعت موبایل در زمینه‌ی نرم‌افزار داشته، بعید به نظر می‌رسد باز هم کاربران زیادی باشند که خواهان این گوشی‌ها باشند. مگر اینکه قیمتشان به قدری پایین باشد که اکثر کاربران توانایی خرید آن‌ها را داشته باشند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا سیاست شرکت‌ها در تولید گوشی‌هایی با نمایشگر کوچک را موفقیت‌آمیز می‌دانید؟

منبع: PhoneArena

