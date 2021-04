ایسوس به‌تازگی تیزری از گوشی مورد انتظار خود یعنی ذن‌فون ۸ منتشر کرد که در نوع خود بسیار جالب و در عین حال خلاقانه به حساب می‌آید. در این تیزر آمده که گوشی مورد نظر در عین کوچک بودن، از قدرت سخت‌افزاری زیادی هم بهره می‌برد که احتمالا اشاره به مدل مینی دارد.

ایسوس قصد دارد به‌زودی از گوشی‌های سری ذن‌فون ۸ رونمایی کند. تجربه‌ی شرکت در ساخت گوشی کم است و تعداد گوشی‌های موجود با برند ایسوس هم در بازار زیاد نیست، اما سری ذن‌فون همیشه حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند و از کیفیت بسیار خوبی بهره‌مند بودند. برای نمونه می‌توان به ذن‌فون ۷ پرو اشاره کرد که سال گذشته راهی بازار شد و طراحی جالب و منحصر بفردی داشت.

ایسوس به هر طریقی که بود توانست از طراحی معمولی گوشی‌های هوشمند فاصله بگیرد و اکنون که چند سالی است در این صنعت فعالیت می‌کند، یک گوشی با طراحی ساده راهی بازار نکرده؛ یا گوشی‌های این شرکت گیمینگ و با شکل و شمایل خاص هستند یا سری ذن‌فون با دوربین‌های مکانیکی جذاب. حالا اما به نظر می‌رسد نسل جدید هم قرار است با همین ویژگی راهی بازار شود اما سوای از این، یک سری مشخصه‌های جالب دیگر هم دارد که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.

تیزری که ایسوس منتشر کرده در واقع دعوت‌نامه است؛ درون این دعوت‌نامه کارتی قرار گرفته که اگر لایه‌ی شفاف موجود درون پاکت را روی آن قرار ندهیم، کلمه‌ی Big in Size دیده می‌شود به این معنا که گوشی اندازه‌ی بزرگی خواهد داشت. اما وقتی لایه‌ی شفاف را روی آن قرار دهیم که خب برای همین هدف هم درون جعبه حضور دارد، می‌بینیم که متن مد نظر در واقع Big on Performance و Compact in Size است؛ به معنای قدرت بالا و اندازه‌ی کوچک. تیزری بسیار خلاقانه و جذاب که کمتر از سوی شرکت‌ها شاهد هستیم. البته بهتر بود حروف به صورت نامرئی روی این کاغذ تایپ می‌شدند تا با قرار گرفتن پوشش شفاف مشخص شوند اما خب ایسوس ترجیح داد روش ساده‌تر را برگزیند و حروف را به شکل ساده پرینت کند.

۶ ویژگی که از گوشی‌های سری ایسوس ذن‌فون ۸ انتظار داریم

اما خب آنچه که اهمیت دارد این است که چرا ایسوس چنین تیزری را منتشر کرده؟ قرار بود فقط یکی از گوشی‌های سری ذن‌فون ۸ با پسوند مینی راهی بازار شود که گفته می‌شد نمایشگری ۵.۹ اینچی خواهد داشت و برای رقابت با آیفون ۱۲ عرضه می‌شود. قرار بود دو گوشی دیگر با همان اندازه‌ی سری ذن‌فون ۷ رونمایی شوند.

البته درون این دعوت‌نامه دو شی وجود داشت. یکی از آن‌ها کاغذی بود که روی آن نام ذن‌فون ۸ نوشته شده و دیگری هم پوشش شفاف که نوشته‌های روی آن با قرار دادن روی کاغذ معنا پیدا می‌کرد. این می‌تواند نشان دهنده‌ی وجود گوشی‌هایی با دو اندازه باشد. از آن جایی که دور این پوشش شفاف یک حاشیه‌ی رنگی وجود دارد و شکل ظاهری یک گوشی را نشان می‌دهد، وب‌سایت PhoneArena تصمیم گرفت به اندازه‌گیری ابعاد آن بپردازد که عدد ۶۹ × ۱۴۸ میلی‌متر بدست آمد. برای مقایسه، باید بگوییم ابعاد آیفون ۱۲ مینی به ۶۴.۲ × ۱۳۱.۵ میلی‌متر می‌رسد که خب اختلاف نه خیلی زیاد اما محسوسی بین آن‌ها وجود دارد.

ابعادی مثل این، هم برای اینکه ذن‌فون ۸ را یک گوشی کوچک بدانیم بسیار عالی است و هم اینکه می‌توان باتری نسبتا خوبی برای آن در نظر گرفت تا بدین ترتیب نگرانی‌هایی از بابت اتمام شارژ وجود نداشته باشد. در تصویر بالا هم می‌بینید که کار کردن با آن با یک دست هم بسیار آسان خواهد بود. حال تنها سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این تیزر فقط به ایسوس ذن‌فون ۸ مینی اشاره دارد یا اینکه خود ذن‌فون ۸ قرار است یک گوشی جمع و جور کوچک باشد؟ این سوالی است که باید برای یافتن پاسخ آن تا تاریخ ۱۲ مه امسال (۲۲ اردیبهشت) که این گوشی‌ها رونمایی می‌شوند منتظر بمانیم.

لازم به ذکر است تمام گوشی‌های این سری با توجه به شایعاتی که پیش‌تر منتشر شده احتمالا به اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز خواهند شد. بنابراین با پرچم‌دارهای قدرتمندی روبرو خواهیم بود که قدرت به چالش کشیدن پرچم‌دارهای قدر بازار را نیز خواهند داشت.

ایسوس ذن‌فون ۸ مینی با اسنپدراگون ۸۸۸ و ۱۶ گیگابایت رم در گیک‌بنچ دیده شد

