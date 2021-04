مقایسه آیپد پرو ۲۰۲۱ با آیپد پرو ۲۰۲۰ و آیپد پرو ۲۰۱۸

اپل در روزهای گذشته از مدل‌های جدید آیپد پرو رونمایی کرد. با وجود اینکه در این به‌روزرسانی شاهد اضافه شدن ویژگی‌های بسیار خوبی مانند نمایشگر Mini-LED و تراشه‌ی قدرتمند اپل M1 به آیپد پرو هستیم، ولی ممکن است که این سوال برای شما پیش بیاید که آیا لازم است آیپد پرو ۲۰۱۸ یا ۲۰۲۰ را به این مدل جدید به‌روزرسانی کرد؟

همان‌گونه که می‌دانید با توجه به شرایط به وجود آمده در دنیا و همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، آیپد به یک دستگاه مهم برای افرادی تبدیل شده است که مجبور هستند در خانه‌هایشان کار کنند. همچنین بسیاری از افراد از این تبلت برای شرکت در کلاس‌های آنلاینشان استفاده می‌کنند.

اپل با برگزاری رویداد Spring Loaded از نسل جدید آیپد پرو ۱۱ و ۱۲٫۹ اینچ رونمایی کرد. اپل در نسل جدید این تبلت از سخت‌افزار جدید و قدرتمندی استفاده کرده است که می‌تواند نظر کسانی را که به دنبال خرید آیپد یا به‌روز‌رسانی تبلت خود به آیپد پرو‌های جدید هستند را به‌راحتی به خود جلب کند.

همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم با وجود رخ دادن این اتفاق این سوال ممکن است مطرح شود که آیا ارزشش را دارد که کاربرانی که از آیپد پرو‌های فعلی استفاده می‌کنند تبلت خود را به این نسخه‌ی جدید ارتقا دهند یا نه. به‌خصوص ممکن است که این سوال برای کسانی مطرح شود که در چند سال گذشته اقدام به خرید آیپد پرو کرده‌اند.

اگر بخواهیم به صورت خلاصه به این سوال پاسخ دهیم باید بگوییم که اپل در نسل جدید آیپد پرو تغییرات کم ولی قابل توجهی را ایجاد کرده است. البته باید گفت که ویژگی‌های که اپل به این نسل از آیپد پرو اضافه کرده است باعث به وجود آمدن بهبود‌های گسترده در این خانواده از آیپد‌های اپل شده‌ است.

اگر که اکنون از آیپد پرو استفاده می‌کنید با ما در این مقاله همراه شوید تا با هم نتیجه‌گیری کنیم که آیا به‌روزرسانی آیپد پرو‌های فعلی با این نسل جدید منطقی است یا نه. البته پیش از شروع این مقایسه باید بگوییم که با توجه به اینکه این تبلت در نیمه‌ی دوم ماه می (اردیبهشت) عرضه می‌شود و در آن زمان نشریه‌های مختلف به نقد و بررسی آن خواهند پرداخت، در این مقاله تنها قصد داریم که مشخصات فنی نسل جدید آیپد پرو را با نسل‌های پیشین آن مقایسه کنیم.

مقایسه مشخصات فنی آیپد پرو ۲۰۲۱، ۲۰۲۰ و ۲۰۱۸

آیپد پرو ۲۰۱۸ آیپد پرو ۲۰۲۰ آیپد پرو ۲۰۲۱ اندازه نمایشگر (اینچ) ۱۱ و ۱۲٫۹ ۱۱ و ۱۲٫۹ ۱۱ و ۱۲٫۹ قیمت پایه (دلار) ۷۹۹ و ۹۹۹ ۷۹۹ و ۹۹۹ ۷۹۹ و ۱۰۹۹ رزولوشن نمایشگر (پیکسل) ۲۳۸۸ در ۱۶۶۸ (۱۱ اینچ) ۲۷۳۲ در ۲۰۴۸ (۱۲٫۹ اینچ) ۲۳۸۸ در ۱۶۶۸ (۱۱ اینچ) ۲۷۳۲ در ۲۰۴۸ (۱۲٫۹ اینچ) ۲۳۸۸ در ۱۶۶۸ (۱۱ اینچ) ۲۷۳۲ در ۲۰۴۸ (۱۲٫۹ اینچ) چگالی پیکسلی (dpi) ۲۶۴ (هر دو مدل) ۲۶۴ (هر دو مدل) ۲۶۴ (هر دو مدل) روشنایی نمایشگر (نیت) ۶۰۰ (هر دو مدل) ۶۰۰ (هر دو مدل) ۶۰۰ (۱۱ اینچ) ۱۰۰۰ (۱۲٫۹ اینچ) ۱۶۰۰ (۱۲٫۹ اینچ، بیشترین مقدار در زمان نمایش محتوای HDR) مشخصات نمایشگر Liquid Retina

ProMotion

True Toneگستره‌ی رنگی P3 روشنایی تمام صفحه Liquid Retina ProMotion

True Tone گستره‌ی رنگی P3 روشنایی تمام صفحه Mini-LED (12٫۹ اینچ) Liquid Retina ProMotion

True Tone گستره‌ی رنگی P3 روشنایی تمام صفحه پردازنده A12X Bionic A12Z Bionic M1 پشتیبانی از قلم اپل دارد، نسل دوم دارد، نسل دوم دارد، نسل دوم رابط هوشمند دارد دارد دارد ابعاد (میلی‌متر) ۲۴۷٫۶ در ۱۷۸٫۵ در ۵٫۹ (۱۱ اینچ) ۲۸۰٫۶ در ۲۱۴٫۹ در ۵٫۹ (۱۲٫۹ اینچ) ۲۴۷٫۶ در ۱۷۸٫۵ در ۵٫۹ (۱۱ اینچ) ۲۸۰٫۶ در ۲۱۴٫۹ در ۵٫۹ (۱۲٫۹ اینچ) ۲۴۷٫۶ در ۱۷۸٫۵ در ۵٫۹ (۱۱ اینچ) ۲۸۰٫۶ در ۲۱۴٫۹ در ۶٫۴ (۱۲٫۹ اینچ) حافظه‌ی داخلی ۶۴، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت و ۱ و ۲ ترابایت دوربین پشتی عریض ۱۲ مگاپیکسل فوق‌عریض ۱۰ مگاپیکسلی عریض ۱۲ مگاپبکسلی سنسور LiDAR فوق‌عریض ۱۰ مگاپیکسلی عریض ۱۲ مگاپبکسلی سنسور LiDAR دوربین جلویی ۷ مگاپیکسل TrueDepth ۷ مگاپیکسل TrueDepth ۱۲ مگاپیکسل TrueDepth فیلم‌برداری ۴K و به صورت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه ۴K و به صورت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه (دوربین اصلی) و ۶۰ فریم در ثانیه (دوربین فوق‌عریض) ۴K و به صورت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه (دوربین اصلی) و ۶۰ فریم در ثانیه (دوربین فوق‌عریض) سنسور تشخیص هویت تشخیص چهره Face ID تشخیص چهره Face ID تشخیص چهره Face ID تعداد اسپیکر ۴ ۴ ۴ پورت USB-C USB-C تاندربولت ۴

تفاوت‌های ظاهری

مقایسه آیپد پرو ۲۰۱۸ با آیپد پرو ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که از لحاظ طراحی ظاهری تنها یک تفاوت چشمگیر میان این دو تبلت وجود دارد و آن هم استفاده از ماژول دوربین دوگانه و با سنسور LiDAR در پشت آیپد پرو ۲۰۲۰ است. اپل در آیپد پرو ۲۰۱۸ از تنها یک دوربین در قسمت پشتی آن استفاد کرده بود.

نگاهی به ابعاد این دو تبلت نشان می‌دهد که این دو تبلت به طور کامل مشابه یکدیگر هستند و از یک زبان طراحی در زمان توسعه‌ی آن‌ها استفاده شده است. در واقع نسخه‌ی ۱۱ اینچی هر دو این آیپد‌های پرو دارای طول و عرض یکسان و به‌ترتیب برابر با ۹٫۷۴ اینچ (۲۴۷٫۶ میلی‌متر) و ۷٫۰۲ اینچ (۱۷۸٫۵ میلی‌متر) است.

نگاهی به ابعاد مدل ۱۲٫۹ اینچ آیپد پرو در این دو نسل هم نشان می‌دهد که این نسخه از آیپد پرو هم دارای طول ۱۱٫۰۴ اینچ (۲۸۰٫۶ میلی‌متر) و عرض ۸٫۴۶ اینچ (۲۱۴٫۹ میلی‌متر) است. هر دو نسخه‌ی ۱۱ و ۱۲٫۹ اینچی این تبلت‌ها در این دو نسل هم دارای ضخامت یکسان و برابر با ۰٫۲۳ اینچ (۵٫۹ میلی‌متر) هستند.

تفاوت وزن میان این دو نسل از آیپد‌های پرو هم بسیار ناچیز و در حد چند گرم است. به عنوان نمونه نسخه‌ی ۱۱ اینچ آیپد پرو ۲۰۱۸ دارای وزن ۱٫۰۳ پوند (۴۶۷ گرم) است و وزن نسخه‌ی ۲۰۲۰ آیپد پرو ۱۱ اینچ ۱٫۰۴ پوند (۴۷۱ گرم) است.

اپل در آیپد پرو ۲۰۲۱ تفاوت بسیار کمی را در ابعاد این تبلت در مقایسه با نسل‌های قبلی آن ایجاد کرده است. برای اطلاع باید بگوییم که نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچ آیپد پرو به‌دلیل استفاده از نمایشگر با فناوری Mini-LED در آن تنها مقدار اندکی ضخیم‌تر است و ضخامت آن به ۰٫۲۵ اینچ (۶٫۴ میلی‌متر) می‌رسد.

نگاهی به وزن آیپد پرو ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که نسخه‌ی ۱۱ اینچ این تبلت دارای وزن ۱٫۰۳ پوند (۴۶۷ گرم) است که مشابه مدل ۲۰۱۸ این تبلت است و وزن مدل ۱۲٫۹ اینچ این تبلت هم به ۱٫۵ پوند (۶۸۰ گرم) می‌رسد. در نهایت باید بگوییم که از نظر طراحی ظاهری، تفاوت چندانی میان آیپد پرو ۲۰۲۱ و آیپد پرو ۲۰۲۰ وجود ندارد و اپل در این زمینه تغییر چشمگیری را در این تبلت ایجاد نکرده است.

نمایشگر

اپل در آیپد پرو ۲۰۱۸ و آیپد پرو ۲۰۲۰ از یک نمایشگر با فناوری یکسان استفاده کرده است. در واقع باید بگوییم که هر دو نسل این آیپد‌های پرو دارای نمایشگر Liquid Retina و با رزولوشن یکسان هستند. در واقع نمایشگر نسخه‌ی ۱۱ اینچ این تبلت‌ها دارای رزولوشن ۲۳۸۸ در ۱۶۶۸ پیکسل و رزولوشن نمایشگر ۱۲٫۹ اینچ این مدل‌ها هم ۲۷۳۲ در ۲۰۴۸ پیکسل است. استفاده از این رزولوشن در این تبلت‌ها باعث شده است که آن‌ها دارای چگالی پیکسلی ۲۶۴ppi باشند.

همچنین نمایشگر به کار رفته در نسخه‌ی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ آیپد از لحاظ نوع فناوری نمایشگر هم یکسان بوده و اپل از فناوری یکسانی برای پخش نور پس زمینه در آن‌ها استفاده کرده است.

البته باید به این نکته اشاره کنیم که از لحاظ فناوری نمایشگر به کار رفته در آیپد پرو، تغییرات بنیادی در آیپد پرو ۲۰۲۱ به‌ویژه در نسخه‌‌ی ۱۲٫۹ اینچ این تبلت ایجاد شده است. با وجود اینکه اپل از همان فناوری نمایشگر استفاده شده در نسل قبلی آیپد پرو در نسخه‌ی ۱۱ اینچ آیپد پرو ۲۰۲۱ استفاده کرده است، اما این شرکت با استفاده از نمایشگر Mini-LED که اپل آن را Liquid Retina XDR می‌نامد، در نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچی این تبلت این بخش از این آیپد پرو را به طور کامل دگرگون کرده است.

نمایشگر به کار رفته در نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچ آیپد پرو ۲۰۲۱ از ۱۰۰۰۰ عدد Mini-LED تشکیل شده است. این تعداد Mini-LED تشکیل ۲۵۹۶ ناحیه را در نمایشگر داده‌اند که نمایشگر می‌تواند برای دستیابی به کنتراست بالا روشنایی هر یک از این ناحیه را تغییر دهد و همچنین رنگ‌ها را به صورت بهتری نمایش دهد.

اطلاعات منتشر شده توسط اپل نشان می‌دهند که نسبت کنتراست این نمایشگر یک به یک میلیون است که برای تبلتی که از نمایشگر OLED در آن استفاده نشده است، رقم بسیار بالایی است. در واقع باید گفت که فناوری استفاده شده در نمایشگر این تبلت مشابه نمایشگر رده‌ بالای Pro Display XDR است، اما اپل در نمایشگر این تبلت از منبع‌های ساطع‌کننده‌ی نور بیشتری استفاده کرده است.

همچنین باید بگوییم که اپل از این فناوری در یک دستگاه قابل حمل و نازک استفاده کرده است. اپل ممکن است که در آینده از این فناوری جدید نمایشگر در نسخه‌ی ۱۱ اینچ آیپد پرو و دیگر محصولاتش هم استفاده کند. بدون شک استفاده از نمایشگر Mini-LED در آیپد پرو ۱۲٫۹ اینج مزایای استفاده از این نمایشگر در دیگر محصولات اپل در آینده را هم نشان خواهد داد.

دوربین

همان‌گنه که می‌دانید اپل در سال ۲۰۲۰ با رونمایی از آیپد پرو ۲۰۲۰ ماژول دوربین تکی استفاده شده در آیپد پرو ۲۰۱۸ را با یک ماژول دوربین دوگانه و دارای سنسور LiDAR جایگزین کرد. علاوه‌بر سنسور تشخیص‌دهنده‌ی عمق LiDAR، این ماژول دوربین جدید شامل یک دوربین فوق‌عریض ۱۰ مگاپیکسلی و دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی است.

استفاده از سنسور LiDAR درماژول دوربین آیپد پرو باعث می‌شود که آیپد پرو ۲۰۲۰ در زمان عکاسی و فیلم‌برداری بتواند که به شکل بهتری فوکوس کند. همچنین در این مدل از الگوریتم‌های جدید و بهبود‌یافته‌ای در زمان عکاسی استفاده شده است.

همچینین ماژول دوربین به کار رفته در آیپد پرو ۲۰۲۰ با توجه به دارا بودن سنسور LiDAR می‌تواند در کاربرد‌های مربوط به واقعیت افزوده مورد استفاده قرار بگیرد. البته این فناوری واقعیت افزوده هنوز در مراحل ابتدای خود قرار دارد.

نگاهی به مشخصات فنی دوربین به کار رفته در مدل ۲۰۲۱ آیپد پرو نشان می‌دهد که ماژول دوربین به کار رفته در قسمت پشتی این تبلت تفاوتی را با مدل ۲۰۲۰ ندارد و شامل یک دوربین ۱۰ مگاپیکسلی فوق‌عریض، یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی و سنسور LiDAR است.

همچنین این دوربین می‌تواند که در زمان فیلم‌برداری این کار با حداکثر رزولوشن ۴K و به صورت ۶۰ فریم در ثانیه و با رزولوشن ۱۰۸۰p و به صورت ۲۴۰ فریم در ثانیه برای ثبت فیلم‌های اسلوموشن انجام دهد. اپل در قسمت جلویی نسل جدید آیپد پرو هم از سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID مجهز به دوربین TrueDepth استفاده کرده است.

برای اطلاع باید بگوییم که اکنون اپل سال‌های زیادی است که تغییری را در این سیستم تشخیص چهره ایجاد نکرده است. البته آیپد پرو ۲۰۲۱ در این قسمت یک تفاوت را با نسل‌های قبلی خود دارد و این تفاوت استفاده از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی در قسمت جلویی این تبلت است. اپل در نسل‌های پیشین این تبلت از دوربین ۷ مگاپیکسلی استفاده کرده بود.

البته این تغییر تنها محدود به استفاده از دوربینی با مگاپیکسل بالاتر در قسمت جلویی این تبلت نیست. اپل همچنین در این قسمت از یک لنز فوق‌عریض استفاده کرده است که با استفاده از آن توانسته است در این قسمت از فناوری Center Stage در زمان برقراری تماس‌های تصویری استفاده کند.

استفاده از این فناوری باعث می‌شود که در زمان برقراری تماس تصویری، آیپد فرد در حال انجام مکالمه را تشخیص دهد و در زمان حرکت کردن شخص به اطراف با زوم کردن بر روی آن و تغییر کادربندی سعی کند تا بر روی کاربر تمرکز کند.

اگر در زمان انجام تماس تصویری بیشتر از یک فرد در کادر وجود داسته باشند یا شخصی به صورت ناگهانی وارد کادر دوربین شود، فناوری Center Stage نوع کادر بندی را تغییر می‌دهد تا هر دو فرد به بهترین شکل ممکن در کادر حضور داشته باشند.

قدرت پردازشی

زمانی که اپل از آیپد پرو ۲۰۱۸ رونمایی کرد این تبلت دارای تراشه‌‌ی A12X Bionic بود که در آن زمان تراشه‌ی قدرتمندی محسوب می‌شد. در سال ۲۰۲۰ اپل در آیپد پرو ۲۰۲۰ از تراشه‌ی جدید A12Z Bionic استفاده کرد که دارای ۸ هسته‌ی پردازشی بود.

همان‌گونه که در مراسم رونمایی دیدیم، اپل در زمان رونمایی از آیپد پرو ۲۰۲۱ از لحاظ قدرت پردازشی یک تغییر بنیادین در این تبلت ایجاد و به جای تراشه‌های سری A از تراشه‌ی‌ اپل M1 در این تبلت پرچمدار استفاده کرده است.

اپل پیش‌تر از این تراشه‌ی قدرتمند در برخی مدل‌های مک شامل مک مینی، مک‌بوک ایر، مک‌بوک پرو و نسل جدید آی‌مک استفاده کرده است. البته انجام این کار توسط اپل منطقی به نظر می‌رسد زیرا این شرکت از یک تراشه‌ی ثابت شده در کلاس دسکتاپ در یک محصول قابل حمل استفاده کرده است. همچنین باید بگوییم که این تراشه از لحاظ المان‌های به کار رفته در آن مشابه تراشه‌‌های موبایل است.

با توجه به این موضوع که تاکنون بنچمارکی از آیپد پرو M1 منتشر نشده است، یکی از بهترین کار‌ها در زمان کنونی این است که برای مقایسه قدرت پردازشی آیپد پرو ۲۰۲۱ با نسخه‌های قبلی آیپد پرو، از اطلاعات منتشر شده درباره‌ی مک‌های مجهز به تراشه‌ی اپل M1 استقاده کنیم.

بنچمارک‌های منتشر شده از قدرت پردازشی تک هسته‌ی تراشه‌ی A14 و A12Z در بنچمارک Geekbench نشان می‌دهند که این تراشه‌ها به‌ترتیب موفق به کسب امتیاز ۱۵۹۲ و ۱۱۵۸ در این آزمایش شده‌اند. بنچمارک Metal منتشر شده از این تراشه‌ها نشان می‌دهد که تراشه‌ی A14 در این بنچمارک موفق به کسب امتیاز ۱۲۴۸۲ شده و تراشه‌ی A12Z هم امتیاز ۱۱۸۶۸ را کسب کرده است که از این لحاظ تفاوت چندانی میان این تراشه‌ها وجود ندارد.

بنچمارک‌های منتشر شده از این تراشه‌ها در زمان استفاده از تمامی هسته‌های پردازشی نشان می‌دهد که تراشه‌ی A12Z در این زمینه می‌تواند با کسب امتیاز ۴۶۵۴ تراشه‌ی A14 را که موفق به کسب امتیاز ۴۲۱۲ شده است، را پشت سر بگذارد.

علت رخ دادن این اتفاق این است که تراشه‌ی A12Z دارای CPU و GPU هشت هسته‌ای است. برای مقایسه باید یگوییم که تراشه‌ی A14 دارای CPU و GPU به‌ترتیب شش و چهار هسته‌ای است. اپل در واقع در آیپد پرو از تراشه‌هایی با تعداد هسته‌های پردازشی بیشتر استفاده کرده است.

بنچمارک‌های منتشر شده از تراشه‌ی M1 استفاده شده در مک‌ ‌مینی نشان می‌دهند که این تراشه بسیار قدرتمند‌تر از تراشه‌ی A14 است. تراشه‌ی M1 اپل توانسته است که امتیاز ۱۷۱۰ را در حالت تک هسته و ۷۴۰۹ را در حالت استفاده از تمامی هسته‌های پردازشی بدست بیاورد.

بنچمارک Metal منتشر شده از این تراشه نشان می‌دهد که این تراشه در مقایسه با تراشه‌ی A14 بسیار قدرتمند‌تر است و در این بنچمارک موفق به کسب امتیاز ۲۰۵۷۳ شده است. نکته‌ی قابل توجه در این مقایسه این است که ما اکنون داریم امتیاز‌های منتشر شده از یک دستگاه دسکتاپ دارای تراشه‌ی دسکتاپ را با یک دستگاه قابل حمل دارای تراشه‌ی موبایل مقایسه می‌کنیم.

بدون شک در این مقایسه دستگاه‌های دسکتاپ دارای برتری عمومی هستند. همان‌گونه که می‌دانید دستگاه‌های دسکتاپ در مقایسه با دستگاه‌ها موبایل دارای سیستم خنک‌کننده‌ی بهتری هستند که باعث می‌شود این دستگاه‌ها خنک‌تر باقی بمانند.

با توجه به این موضوع که دستگاه‌های موبایل به طور معمول دارای چنین سیستم خنک‌کننده‌ای نیستند و طراحی آن‌ها به‌گونه‌ای است که از حد مشخصی داغ‌تر نشوند زیرا در این حالت کاربران نمی‌توانند که آن را در دستانشان نگه دارند.

در نهایت می‌توانیم بگوییم که با توجه به این موضوع ممکن است که امتیاز تراشه‌ی M1 استفاده شده در آیپد پرو مقداری از امتیاز‌های گفته شده در این مقاله کمتر باشد. البته صحت این ادعا زمانی مشخص می‌شود که این دستگاه مورد آزمایش و بررسی قرار بگیرد.

از پورت USB-C به تاندربولت

آیپد پرو ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ جز اولین دستگاه‌های قابل حملی از اپل بودند که اپل به جای استفاده از پورت لایتنینگ در آن‌ها، از پورت USB-C استفاده کرد. انجام این کار و استفاده از پورت USB-C باعث اضافه شدن قابلیت‌های بسیاری به این دستگاه‌ها شد. از جمله‌ی این قابلیت‌ها می‌توان به پشتیبانی از نمایشگر‌های خارجی و دیگر دستگاه‌های دارای پورت USB-C نام برد.

در سال ۲۰۲۱ اپل بهبود‌هایی را در پورت USB-C استفاده شده در آیپد پرو ایجاد و پشتیبانی از تاندربولت ۴ را هم به آن اضافه کرد. البته باید بگوییم که با وجود انجام این‌ کار این پورت هنوز هم یک پورت USB-C با پشتیبانی از USB 4 است اما کارایی آن و کار‌هایی که کاربران می‌توانند با استفاده از آن انجام دهند اکنون یک موضوع مهم در نسل جدید آیپد است.

پورت تاندربولت در مقایسه با نسل دوم پورت USB 3.1 سریع‌تر هستند و در مقایسه با پهنای باند ۱۰ گیگابیت بر ثانیه‌ای پورت USB، دارای پهنای باند ۴۰ گیگابیت بر ثانیه هستند. همچنین پورت‌های تاندربولت دارای مزیت‌های دیگری هم هستند. به عنوان نمونه کاربران تنها با استفاده از یک پورت تاندربولت و بدون استفاده از داک می‌توانند دستگاه‌های جانبی و حافظه‌‌های خارجی را به صورت زنجیروار به یکدیگر متصل کنند.

این پورت‌ها همچنین از سخت‌افزار‌های موجود دارای پورت USB-C هم پشتیبانی می‌کنند در نتیجه می‌توانیم بگوییم که از نظر اتصال آیپد پرو به دستگاه‌های دارای پورت USB-C تفاوتی میان نسل جدید آیپد و مدل‌های کنونی آن نیست.

البته باید بگوییم که این تفاوت رخ داد در پورت نسل جدید آیپد پرو برای بسیاری از افراد مهم نیست. برای کسانی که در زمان انجام کار‌هایشان از نمایشگر‌های خارجی، حافظه‌های خارجی‌ و دیگر سخت‌افزار‌ها استفاده و آن‌ها را به آیپد متصل می‌کنند، پشتیبانی از تاندربولت می‌تواند یک ویژگی بسیار مهم باشد.

حافظه‌ی داخلی و قیمت

اپل در سال ۲۰۱۸ و بعد از رونمایی از آیپد پرو ۲۰۱۸ اعلام کرد که این دستگاه را در چهار حافظه‌ی داخلی متفاوت عرضه خواهد کرد و کاربران می‌توانند این دستگاه را در حافظه‌های ۶۴، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت سفارش دهند.

با رسیدن سال ۲۰۲۰ و رونمایی از آیپد پرو ۲۰۲۰ هم تغییرات زیادی در این زمینه رخ نداد و اپل تنها در مدل پایه‌ی این تبلت به جای استفاده از حافظه‌ی داخلی ۶۴ گیگابایتی، از حافظه‌ی داخلی ۱۲۸ گیگابایتی استفاده کرد. البته باید بگوییم که اپل این تبلت را هم در حافظه‌های داخلی ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت عرضه می‌کرد.

امسال و بعد از رونمایی از رونمایی از نسل کنونی آیپد پرو یعنی آیپد پرو ۲۰۲۱ اپل از حافظه‌ی داخلی جدیدی در این دستگاه استفاده کرد و به کاربران اجازه داد که بتوانند این تبلت را با حداکثر حافظه‌ی داخلی ۲ ترابایت سفارش دهند. البته باید بگوییم که به غیر از اضافه شدن حافظه‌ی داخلی ۲ ترابایتی از این لحاظ تفاوتی میان این مدل و مدل ۲۰۲۰ این تبلت وجود ندارد.

در ضمن باید بگوییم که با توجه به اینکه آیپد پرو ۲۰۱۸ و آیپد پرو ۲۰۲۰ از لحاظ مشخصات فنی و طراحی ظاهری بسیار شبیه به یکدیگر بودند، اپل در زمان رونمایی از آیپد پرو ۲۰۲۰ آن را هم با قیمت یکسان و مشابه آیپد پرو ۲۰۱۸ به بازار عرضه می‌کرد. در واقع کاربران در زمان خرید مدل پایه‌ی آیپد پرو ۱۱ اینچ باید ۷۹۹ دلار و در زمان خرید همین مدل اما با نمایشگر ۱۲٫۹ اینچ باید ۹۹۹ دلار می‌پرداختند.

در مراسم Spring Loaded هم اپل تغییری در قیمت مدل پایه‌ی نسخه‌ی ۱۱ اینچ آیپد پرو ایجاد نکرد و اعلام کرد که این نسخه را همانند گذشته با قیمت ۷۹۹ دلار عرضه می‌کند. البته امسال اپل قیمت ۱۲٫۹ اینچی این تبلت را ۱۰۰ دلار افزایش داد و اعلام کرد که مدل پایه نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچی این تبلت را با قیمت ۱۰۹۹ دلار به فروش می‌رساند.

در نهایت باید بگوییم که یک تفاوت قیمت ۱۱۰۰ دلاری بین مدل با حافظه‌ی داخلی ۱۲۸ گیگابایتی این تبلت جدید با مدل با حافظه‌ی داخلی ۲ ترابایتی آن وجود دارد و اگر کاربران بخواهند که این تبلت را با پشتیبانی از فناوری ارتباطی سلولار سفارش دهند باید مبلغ ۲۰۰ دلار را به صورت اضافه‌ بپردازند.

آیا باید آیپد پرو قدیمی‌تر را با نسل جدید آیپد پرو جایگزین کرد؟

همان‌گونه که در بخش‌های مختلف این مقاله به این موضوع پرداخته شد تفاوت چندانی میان آیپد پرو ۲۰۱۸ و آیپد پرو ۲۰۲۰ وجود ندارد. اپل در واقع در مدل ۲۰۲۰ آیپد پرو در مقایسه با آیپد پرو ۲۰۱۸، از تراشه‌ی جدید‌تر و ماژول دوربین دوگانه استفاده کرده است. در واقع توجیه انجام این کار و جایگزین کردن آیپد پرو ۲۰۱۸ با آیپد پرو ۲۰۲۰ سخت‌ است.

اپل با برگزاری رویداد Spring Loaded و رونمایی از آیپد پرو ۲۰۲۱ تفاوت این نسل را با آیپد پرو ۲۰۱۸ بیشتر کرد. البته منظور ما استفاده از ماژول دوربین دوگانه با سنسور LiDAR در آیپد پرو ۲۰۲۱ نیست، بلکه این نسخه دارای ویژگی‌های جدیدی مانند پشتیبانی از پورت تاندربولت، تراشه‌ی قدرتمند M1 و استفاهده از نمایشگر بسیار با کیفیت و با فناوری جدید در نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچی این تبلت است. همچنین این مدل از فناوری ارتباطی ۵G هم پشتیبانی می‌کند.

با توجه به این موضوع، به‌روز کردن آیپد پرو ۲۰۱۸ یا مدل‌های قدیمی‌تر آن با مدل ۲۰۲۱ منطقی به نظر می‌رسد. با این وجود ممکن است که افراد دارای آیپد پرو ۲۰۲۰ برای انجام این کار و خرید آیپد پرو ۲۰۲۱ تردید‌هایی را داشته باشند.

مقایسه‌ی آیپد پرو ۲۰۲۰ با آیپد پرو ۲۰۲۱ در این مقاله نشان داد که بیشتر تفاوت‌های رخ داد میان این دو نسل مربوط به بخش‌های داخلی است. همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم اپل در آیپد پرو ۲۰۲۱ از تراشه‌ی قدرتمند M1، نمایشگر باکیفیت و با فناوری جدید در مدل ۱۲٫۹ اینچ و پورت USB-C با پشتیبانی از تاندربولت استفاده کرده است.

می‌توانیم بگوییم که کاربرانی که در هم اکنون در حال استفاده از آیپد پرو ۲۰۲۰ هستند لازم نیست که تبلت خود را با مدل جدید جایگزین کنند مگر اینکه به قابلیت‌های جدید آیپد پرو ۲۰۲۱ احتیاج داشته باشند.

اگر هم اکنون از آیپد پرو ۲۰۲۰ استفاده می‌کنید اما در زمان استفاده از این تبلت آن را به شکل مداوم به حافظه‌های خارجی، نمایشگر‌های خارجی یا دستگاه‌های دیگر متصل نمی‌کنید، ممکن است که احتیاجی به تعویض آیپدتان با مدل جدیدتر نباشد.

با وجود اینکه آیپد پرو ۲۰۲۱ از لحاظ قدرت پردازشی دستگاه قوی است اما باید بگوییم که تراشه‌ی A12Z استفاده شده در آیپد پرو ۲۰۲۰ هم تراشه‌ی قوی و سریعی است و تفاوت‌های پردازشی میان این دو دستگاه تنها در موارد محدود خود را به شکل محسوسی نشان خواهد داد.

با وجود اینکه نمایشگر به کار رفته در مدل ۱۲٫۹ اینچ آیپد پرو ۲۰۲۱، با توجه به کیفیت بالا و فناوری جدید ممکن است یکی از دلایل اصلی برای خرید این تبلت جدید و جایگزین کردن آیپد پرو ۲۰۲۰ با آن باشد. اما باید بگوییم که خرید این تبلت هزینه‌ی زیادی را خواهد داشت.

