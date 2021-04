موبایل‌های هوشمند بسیار اندکی در بازار کنونی داریم که به اندازه خانواده گلکسی نوت سامسونگ نمادین و به‌یادماندنی باشند. تاریخچه گلکسی نوت سامسونگ پر است از تصمیمات و حرکات جاه‌طلبانه‌ای که تولیدکنندگان معدودی حاضر به دست زدن به آن‌ها هستند. با بهره‌گیری از تازه‌ترین تکنولوژی‌ها، تمرکز روی طراحی و استایلوسی که جزو بهترین‌های بازار است، اعضای خانواده گلکسی نوت سامسونگ همواره نقش پرچمداران ثانویه این کمپانی را طی هر سال و در کنار لاین‌آپ سری اس ایفا کرده‌اند. سامسونگ با این موبایل‌ها به استقبال استایلوس رفت، کارایی‌های متعددی برای آن تعریف کرد و دائما به بهبودش پرداخت تا چیزی فراتر از یک دیوایس اندک پر زرق و برق برای کنترل کردن موبایل باشد.

در این مقاله می‌خواهیم به مرور تاریخچه گلکسی نوت سامسونگ بپردازیم و تمام ورژن‌های آن که در بازه‌ای ۱۰ ساله عرضه شده‌اند را از نظر رد کنیم: از نخستین گلکسی نوت که بازار اندروید را تکان داد و گلکسی نوت ۷ که عمری کوتاه داشت گرفته تا گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۲۰ که آخرین اعضای خانواده به حساب می‌آیند و تبدیل به گزینه‌ای عالی برای مشتریان سازمانی و مصرف‌کنندگان عادی شده‌اند.

تاریخچه گلکسی نوت سامسونگ

سامسونگ گلکسی نوت

۲۰۱۱ سالی بسیار مهم برای صنعت موبایل‌های هوشمند بود. نوکیا با کنار گذاشتن سیمبین به سراغ ویندوز فون رفت، Android Froyo یکی از بهترین ورژن‌های این سیستم عامل بود و موبایل Dell Streak با نمایشگر ۵ اینچی‌اش نیز بزرگ‌تر از آن بود که به سلیقه مردم در سال ۲۰۱۱ خوش بیاید.

بعد نوبت به گلکسی نوت سامسونگ رسید. با نمایشگر ۵.۳ اینچی و حتی بزرگ‌تر از Dell Streak، منتقدان آن را غول‌آسا توصیف کرده و به باد تمسخرش گرفتند. عمدتا به این خاطر که تصور بر این بود که مصرف‌کنندگان زیادی به خرید دستگاه تمایل نشان نخواهند داد. این موبایل حتی قلم هم داشت که بعد از ظهور نمایشگرهای خازنی، به دست فراموشی سپرده شده بودند.

با فروش ۱۰ میلیون واحدی، گلکسی نوت سامسونگ شدیدا فراتر از انتظارات ظاهر شد و این ذهنیت سنتی را نیز تغییر داد که کاربران علاقه‌ای به موبایل‌های مجهز به نمایشگر بزرگ‌تر ندارند. در واقع اساسا گلکسی نوت سامسونگ بود که دسته‌بندی موبایل‌های «فبلت» را به وجود آورد و سخت‌افزار و نرم‌افزار قدرتمندش، همراه با استایلوسی حساس به فشار عرضه می‌شد که حسابی بازی‌عوض‌کن بود و نه صرفا یک راه دیگر برای تعامل با رابط کاربری موبایل.

سامسونگ گلکسی نوت ۲

درحالی که نخستین گلکسی نوت اثبات کرده بود که در بازار برای موبایل‌های مجهز به استایلوس و نمایشگر بزرگ تقاضا وجود دارد، گلکسی نوت ۲ سال ۲۰۱۲ کاملا با تمرکز روی بهبود تجربه کاربری ساخته شد. تغییرات به وجود آمده به دل مشتریان نشستند و سامسونگ توانست در دو ماه نخست عرضه، بیش از ۳ میلیون واحد از دیوایس جدیدش را به فروش برساند.

طراحی اندک خمیده دستگاه به این معنا بود که به شکلی ارگونومیک‌تر در دست می‌نشست. سامسونگ ضمنا ابعاد نوت ۲ را دستخوش تغییر کرد و برای مثال شاهد کاهش حاشیه‌های نمایشگر بودیم که باعث می‌شد یک پنل نمایشگر ۵.۵ اینچی و بزرگ‌تر را بتوان در همان ابعاد قبلی جای داد و دستگاه به شکلی محسوس بزرگ‌تر نشد.

از طرف دیگر، سامسونگ حتی میزان تاخیر ورودی استایلوس را کاهش داد و S-Pen می‌توانست برای کارهای بیشتری مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال قابلیت Air View باعث می‌شد بتوانید از استایلوس به عنوان نشانگر استفاده کنید.

سامسونگ گلکسی نوت ۳

درحالی که عموم مردم کاملا از تجربه کار با نمایشگری بزرگ‌تر راضی بودند، سامسونگ می‌خواست نظر قشری دیگر از مخاطبان بالقوه را نیز به سری نوت جلب کند: مشتریان تجاری و سازمانی. با گلکسی نوت ۳، سامسونگ بار دیگر طراحی را بهبود داد و تغییراتی ایجاد کرد که قرار بود سازگاری بیشتری با تمایلات مشتریان تجاری داشته باشند. سخت‌افزار دستگاه بهترین چیزی بود که می‌توانستید در بازار موبایل بیابید و نمایشگر باز هم بزرگ‌تر شد و به ابعاد ۵.۷ اینچ رسید.

از طرف دیگر، برای نخستین بار در یک موبایل هوشمند شاهد پشتیبانی از رزولوشن تصویر Full HD بودیم. اما کار همین‌جا به پایان نرسید و سامسونگ موبایلی ساخت که می‌توانست ویدیوی ۴K ضبط کند، گوریلا گلس ۳ داشت و با انبوهی سنسور برای سنجش رطوبت و حرارت از راه می‌رسید.

از نظر ظاهری، سامسونگ به سراغ آلومینیوم صیقل خورده و چرم در پشت رفت تا خروجی، دستگاهی باشد که دل تمام مشتریان سازمانی را به راحتی می‌ربود. همین ظاهر با بلوغ رسیده و قابلیت‌های جدید باعث شد که موبایل به موفقیتی شگرف دست پیدا کند. سامسونگ توانست طی دو ماه نخست عرضه بالغ بر ۱۰ میلیون واحد گلکسی نوت ۳ بفروشد و به این ترتیب با یکی از پرفروش‌ترین موبایل‌های پریمیوم سال ۲۰۱۳ روبه‌رو بودیم.

قلم S Pen این‌بار از منوی Air Command بهره‌مند شده بود که یک به‌روزرسانی بزرگ به حساب می‌آمد. کارکرد این منو اساسا همان چیزی بود که می‌توان با کلیک راست روی کامپیوترهای شخصی به انجام رساند و از طریق آن قادر به دسترسی به منویی شامل میانبرها برای فعالیت‌های مختلف بودید. بسیاری از این قابلیت‌ها امروز پیش پا افتاده به نظر می‌رسند، اما سامسونگ داشت در آن زمان استایلوس و موبایلی می‌ساخت که مقاومت در برابر آن‌ها بسیار دشوار بود.

سامسونگ گلکسی نوت ۴

تا سال ۲۰۱۴ میلادی، خانواده گلکسی نوت از شهرت فراوانی برخوردار شده بود و مشتریان مشتاقانه منتظر ورژن‌های جدیدتر بودند. نمایشگر بزرگ، قابلیت‌های کارآمد S Pen و پرفورمنس سطح بالا باعث می‌شد گلکسی نوت موبایل محبوب بسیاری از کاربران باشد. سامسونگ در موبایل جدیدش بار دیگر به سراغ پلاستیک برای پنل پشتی دستگاه رفت تا طراحی دستگاه همچنان برای عموم مردم جذاب باشد و فریم آلومینیومی را نیز نگه داشت تا ظاهر پریمیوم دستگاه از بین نرود. علاوه بر این، نمایشگر دستگاه می‌توانست رزولوشن Quad HD را به نمایش درآورد و از لایه محافظتی گوریلا گلکس ۴ برخوردار بود.

از دیگر مشخصات دستگاه می‌توان به تعبیه حسگر اثر انگشت روی دکمه هوم و همینطور دوربین بهبودیافته ۱۶ مگاپیکسلی اشاره کرد. سامسونگ حتی قابلیت لرزشگیر اپتیکال را هم به دوربین این موبایل آورد که این روزها دیگر در تمام موبایل‌های گران‌قیمت یافت می‌شود. تا به اینجای کار، سامسونگ داشت یک اکوسیستم کامل به وجود می‌آورد و اهدافی فراتر از فروش صرف موبایل داشت. گلکسی نوت ۴ نشان داد که سامسونگ با تعبیه پایشگر ضربان قلب در پشت دستگاه، می‌خواست دست به ابداعاتی تازه در حوزه سلامت و تناسب اندام نیز بزند. حساسیت به فشار در S Pen هم به ۲۰۴۸ سطح رسید و بار دیگر دقت به مراتب بیشتر را با خود به ارمغان می‌آورد؛ خصوصا هنگام طراحی و نقاشی.

سامسونگ گلکسی نوت اج

به محض اینکه جایگاه سری گلکسی نوت به عنوان یکی از بهترین پرچمداران سامسونگ در بازار موبایل‌های هوشمند تثبیت شد، کمپانی کره‌ای تصمیم گرفت که زمان آزمون و خطا فرا رسیده و نتیجه کار، موبایل گلکسی نوت اج بود. اگرچه مشخصات سخت‌افزاری دستگاه هیچ تفاوتی با گلکسی نوت ۴ نداشتند، مدل اج نسبت به زمان خود یک گام بسیار جاه‌طلبانه برداشت. این نخستین موبایل جهان بود که با نمایشگر خمیده و واقعا کارآمد به دست عموم مردم می‌رسید. لبه‌ی خمیده نمایشگر نقش منویی در کناره را ایفا می‌کرد و برای مثال می‌توانستید پنل‌های مختلف و میانبرهای اپلیکیشن‌ها را روی آن به نمایش درآورید.

سامسونگ رابط برنامه‌نویسی خود را در دسترس توسعه‌دهندگان قرار داد تا آن‌ها نیز قادر به توسعه اپلیکیشن‌هایی باشند که در کناره موبایل به نمایش در می‌آمدند و دسترسی را آسان‌تر می‌کردند. افزون بر این، می‌توانستید ساعت را روی لبه نمایشگر تعبیه کنید و حتی زمانی که نمایشگر خاموش بود هم به نمایش در می‌آمد.

سامسونگ گلکسی نوت ۵

طبق روال همیشگی، گلکسی نوت ۵ در سال ۲۰۱۵ از راه رسید و بهبودهایی واضح‌تر از همیشه به وجود آورد. مشخصا پردازنده دستگاه سریع‌تر شده بود، اما مهم‌تر اینکه شاهد تغییراتی بسیار محسوس در طراحی و جنس بدنه بودیم. گلکسی نوت ۵ بدنه‌ای از جنس فلز و شیشه داشت و بیش از پیش روی ارگونومی و کارآمدی تمرکز کرده بود. متاسفانه اما سامسونگ آنقدر در صدد ساخت دستگاهی مناسب برای مصرف‌کنندگان عادی بود که برخی از بهترین قابلیت‌های مدل‌های قبلی را به صورت کامل حذف کرد.

برای مثال، گلکسی نوت ۵ دیگر یک باتری قابل تعویض نداشت و علی‌رغم ابعاد بزرگش، بدون درگاه کارت‌های حافظه مایکرو SD از راه می‌رسید. از طرف دیگر، یک نقص در طراحی باعث می‌شد که امکان تعبیه قلم S Pen به صورت معکوس در درگاه مخصوصش مهیا باشد و اگر دست به این اشتباه مهلک می‌زدید، قلم در آن‌جا گیر می‌کرد. اما علی‌رغم این ضعف‌ها، گلکسی نوت ۵ به رکوردی تازه از نظر فروش در این خانواده دست یافت و خیلی زود به یکی از محبوب‌ترین موبایل‌های سال ۲۰۱۵ تبدیل شد.

سامسونگ گلکسی نوت ۷

بله، سامسونگ بی‌خیال شماره شش شد و مستقیما به سراغ گلکسی نوت ۷ رفت که اکنون به عنوان یکی از بدترین موبایل‌های تاریخ شناخته می‌شود. گلکسی نوت ۷ قرار بود تغییراتی بسیار بزرگ به وجود آورد و برای مثال برای نخستین بار به کانکتور USB-C مجهز شد. از طرف دیگر درگاه حافظه‌‌ای که از گلکسی نوت ۵ حذف شده بود به دستگاه بازگشت و استاندارد IP68 هم به معنای مقاومت موبایل در برابر آب و گرد و خاک بود. سامسونگ ضمنا با الهام‌گیری از گلکسی نوت اج، کناره‌های نمایشگر در دو طرف را خمیده طراحی کرده، اما میزان خمیدگی به اندازه آزمون و خطای قبلی دراماتیک نبود.

با گلکسی نوت ۷، سامسونگ قابلیت‌های تازه را به S Pen آورد و از جمله آن‌ها می‌توان به ویژگی‌های مربوط به ترجمه، ذره‌بین و امکان ضبط فایل‌های GIF اشاره کرد. اسکنر عنبیه چشم تعبیه شده درون موبایل نیز با قابلیت Samsung Pass ادغام شده بود و می‌توانستید از آن برای پرداخت پول به صورت امن استفاده کنید.

تغییرات به وجود آمده چشمگیر بودند و هیجان برای عرضه دستگاه به اوج رسیده بود. گلکسی نوت ۷ از نظر شمار پیش‌خریدها در بازار کره جنوبی رکوردشکنی کرد و مشتریان در دیگر کشورها هم مشتاقانه منتظر فرا رسیدن روز عرضه بودند. اما مدت کوتاهی بعد از عرضه گلکسی نوت ۷ در ماه آگوست ۲۰۱۶، بسیاری از خریداران گزارش کردند که موبایل‌هایشان بیش از حد داغ و منفجر شده است. در ابتدا، سامسونگ فراخوانی برای تعویض موبایل‌ها صادر کرد، اما حتی مدل‌های جایگزین هم آتش می‌گرفتند. سامسونگ در نهایت با فاصله دو ماه از عرضه گلکسی نوت ۷، فروش دستگاه را متوقف کرد، مدل‌های فروخته شده را باز پس گرفت و دیوایس‌هایی که کماکان به دستش نرسیده بودند را با یک آپدیت نرم‌افزاری از کار انداخت.

مانند ققنوسی که از خاکستر برمی‌خیزد، اواسط سال ۲۰۱۷ شاهد بازگشت گلکسی نوت ۷ بودیم. مدل ریفربیشد این دستگاه باتری کوچک‌تر داشت و با برند Galaxy Note Fan Edition تنها در برخی کشورهای آسیایی به فروش رسید. این ورژن از دستگاه ضمنا نخستین عضو از خانواده نوت بود که به صورت پیش‌فرض با دستیار صوتی بیکسبی عرضه می‌شد.

سامسونگ گلکسی نوت ۸

بعد از شرمساری به وجود آمده با خانواده گلکسی نوت ۷، سامسونگ باید بار دیگر خودش را به مشتریان اثبات می‌کرد. این کمپانی امن‌ترین مسیر ممکن را در توسعه گلکسی نوت ۸ در پیش گرفت و دستگاهی مجهز به باتری کوچک‌تر ساخت تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری کند.

مشخصات سخت‌افزاری بهبود یافتند و سامسونگ به عرضه Dex نیز روی گلکسی نوت ۸ پرداخت. این قابلیت به شما اجازه می‌داد که موبایل را به یک مانیتور و کیبورد متصل و اساسا مثل یک کامپیوتر از آن استفاده کنید. این نخستین دستگاه در سری نوت بود که دو دوربین در پشت داشت: یک سنسور اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و یک سنسور ثانویه تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی. با پشت سر گذاشتن ماجرای گلکسی نوت ۷ و به وجود آوردن بهبودهای فراوان، گلکسی نوت ۸ توانست به رکورد فروش ۲۷۰ هزار واحد طی تنها هفته نخست عرضه دست پیدا کند.

سامسونگ گلکسی نوت ۹

گلکسی نوت ۹ از جهات فراوان بهبودهایی بسیار تکراری به وجود آورد، اما این بدان معنا نیست که هیچ قابلیت جدیدی هم نداشت. مثل روال همیشگی، بهترین چیپست بازار را می‌توانستید در این دیوایس بیابید و سامسونگ برای اولین بار در تاریخ خود، دستگاه را به ۸ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی مجهز کرد. با گلکسی نوت ۹، سامسونگ روی بهبود هرچه بیشتر قابلیت‌های قدیمی متمرکز بود و برای مثال می‌توانستید بدون یک داک مخصوص، به استفاده از Dex بپردازید. لوله‌های انتقال حرارت کربنی هم به دستگاه اضافه شدند تا هنگام گیمینگ، گرما به شکلی بهینه‌تر از دستگاه خارج شود.

اما بزرگ‌ترین به‌روزرسانی را در قلم S Pen شاهد بودیم. این استایلوس حالا قابلیت‌های گسترش‌یافته بلوتوثی و باتری داخلی داشت. بنابراین می‌توانستید از آن برای میانبرهایی مانند عقب یا جلو بردن ارائه‌ها یا کنترل دوربین استفاده کنید. اما سرعت پایین سامسونگ در دست زدن به نوآوری، در میزان فروش نیز بازتاب یافت. گلکسی نوت ۹ فروشی حدودا ۹.۶ میلیون واحدی داشت که کمتر از گلکسی نوت ۸ بود و نشان می‌داد تقاضا برای موبایل‌های هوشمند پریمیوم سامسونگ دیگر به اندازه قبل شکوهمند نیست.

سامسونگ گلکسی نوت ۱۰

درحالی که موبایل‌های هوشمند داشتند همینطور بزرگ‌ و بزرگ‌تر می‌شدند، زمان اتخاذ تصمیمی قاطع فرا رسیده بود. گلکسی نوت ۱۰ برای نخستین بار در دو مدل از راه رسید. این مدل‌ها به سامسونگ اجازه می‌دادند که دو قشر مختلف را هدف قرار دهد و دو قیمت متفاوت به مشتریان ارائه کند: تصمیمی مهم با درنظرگیری اینکه فروش گلکسی نوت ۹ آنقدرها ایده‌آل نبود.

مدل بزرگ‌تر همراه با نمایشگر امولد ۶.۹ اینچی از راه رسید و به خاطر نسبت ابعاد ۱۹:۹، اندکی بلندقامت‌تر از موبایل‌های رایج بازار ظاهر شد. در این بین، مدل کوچک‌تر از یک نمایشگر Full HD و ۶.۳ اینچی بهره می‌برد که به خاطر حاشیه‌های کمتر، از نظر فیزیکی کوچک‌تر از قبل به حساب می‌آمد .

گذشته از ابعاد نمایشگر، این دو دستگاه از نظر پردازنده و ساختار دوربین شباهت بسیار زیادی به یکدیگر داشتند. هر دو مدل از دوربین فوق عریض جدید ۱۶ مگاپیکسلی همراه با لنزهای تله‌فوتو برای ثبت تصاویر خارق‌العاده استفاده می‌کردند. اما برای اینکه تفاوت میان دو دستگاه بیشتر شود، سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس را به باتری ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعتی تجهیز کرد و مدل کوچک‌تر هم باتری ۳۵۰۰ میلی آمپر ساعتی داشت. به همین ترتیب، موبایل بزرگ‌تر با ۴۵ وات شارژ می‌شد و این رقم برای مدل کوچک‌تر به ۲۵ وات می‌رسید. و در نهایت در حرکتی نه‌چندان مشتری‌پسند، گلکسی نوت ۱۰ بدون جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون روانه بازار شد.

گلکسی نوت ۱۰ در کره جنوبی رکوردهای فروش را شکست و در ۲۵ روز نخست، ۱ میلیون دستگاه به دست مشتریان رسید. در واقع مشخص شد که عرضه دستگاه در دو مدل، واقعا به جلب نظر مشتریان تازه کمک کرده است. سامسونگ بعدا گزارش کرد که بخش اعظمی از این مشتریان تازه را زنان تشکیل داده بودند.

سامسونگ گلکسی نوت ۲۰

و در نهایت می‌رسیم و به آخرین و بهترین موبایل در خانواده گلکسی نوت. سری گلکسی نوت ۲۰ همه‌چیز را بهترین حالت خود رسانده است. طراحی دستگاه شباهت‌هایی به نوت ۱۰ دارد، اما دو مدل این خانواده در تقریبا تمام حوزه‌ها ارتقا یافته‌اند.

بیایید کار را با گلکسی نوت ۲۰ اولترا شروع کنیم. این موبایل آلومینیومی با ماژول دوربینی با ظاهر تازه و منحصر به فرد از راه می‌رسد، هرچند که برخی حسابی از بیرون‌زدگی آن انتقاد می‌کنند. نمایشگر دستگاه از نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند تا پرسه زدن در میان منوها روان‌تر از همیشه باشد و تاخیر قلم S Pen هم به تنها ۹ میلی‌ثانیه رسیده است.

نوت ۲۰ اولترا دوربینی بسیار شبیه به دوربین گلکسی اس ۲۰ دارد. این یعنی می‌توانید منتظر سنسور اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی همراه با سنسور تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت زوم ۵ برابری و همینطور دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی باشید.

متاسفانه برخلاف سال‌های قبل، مدل استاندارد گلکسی نوت ۲۰ آنقدرها بهبود نیافته و حتی گاهی یک گام به عقب برداشته. برای شروع باید گفت که در نوت ۲۰ استاندارد خبری از بدنه آلومینیومی اولترا نیست و باید منتظر ترکیب پلاستیک و شیشه باشید. همین کمکاری در نمایشگر دستگاه هم به چشم می‌خورد که نرخ به‌روزرسانی نرمال ۶۰ هرتزی دارد. و دوربین همان‌چیزی است که در نسل قبل مشاهده کردیم: یک دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، یک سنسور تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی برای زوم اپتیکال هیبریدی و یک دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی.

راهنمای خرید محصولات شیائومی؛ هر آنچه باید درباره‌ی شیائومی بدانید

منبع: Android Authority

The post تاریخچه کامل موبایل‌های سری گلکسی نوت سامسونگ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala