گلکسی A01 اندروید ۱۱ و رابط کاربری One UI 3.0 را دریافت کرد

گلکسی A01 که یکی از گوشی‌های اقتصادی سامسونگ به حساب می‌آید و اواخر سال ۲۰۱۹ با اندروید ۱۰ راهی بازار شد، روز گذشته به اندروید ۱۱ سوار بر رابط کاربری One UI 3.0 به‌روزرسانی شد تا کاربران این گوشی اولین آپدیت عمده‌ی خود را دریافت کرده باشند.

گلکسی A01 به عنوان یک گوشی اقتصادی در سال ۲۰۲۰ توانست توجه عده‌ی زیادی از کاربران را که در محدودیت بودجه قرار داشتند به خود جلب کند. البته برای استفاده‌های کاملا عادی و سبک باید روی توانایی‌های این گوشی حساب کنید چون توانایی سخت‌افزاری آن به قدری نیست که پاسخ‌گوی نیازهای سنگین کاربران باشد.

گلکسی A01 در دو مدل با ترکیب حافظه‌ی ۱۶/۲ و ۳۲/۲ گیگابایت راهی بازار شده و از اسنپدراگون ۴۳۹ به عنوان قلب تپنده‌ی خود قدرت می‌گیرد. بنابراین مشخص است که سامسونگ آن را با چه هدفی عرضه کرده. اما این گوشی از لحاظ نرم‌افزاری شرایط خوبی دارد و در حالی که با اندروید ۱۰ راهی بازار شده بود، امروز اولین آپدیت عمده‌ی خود را نیز دریافت کرد.

شماره‌ی این آپدیت A015FXXU4BUD8 بوده و به همراه خود، بسته‌ی امنیتی ماه آوریل ۲۰۲۱ را نیز به همراه دارد. متاسفانه تصویری از صفحه‌ی مربوط به ویژگی‌هایی که با اندروید ۱۱ و رابط کاربری One UI 3.0 به گلکسی A01 اضافه شده در اختیار نداریم اما خب آنقدری روی ویژگی‌های این نسخه از سیستم‌عامل کار شده که تقریبا می‌دانیم اوضاع از چه قرار است.

کاربران گلکسی A01 بعد از دریافت اندروید ۱۱ به سیستم‌عامل و رابطی با ظاهر کاملا جدید روبرو خواهند بود که از قابلیت‌های خوبی نظیر حباب‌های مکالمه، اعلانات بهبود یافته، اجازه‌ی دسترسی یک‌باره، بهبود کنترل رسانه و بسیاری موارد دیگر چه در سطح امنیتی و چه در سطح عملکرد کلی سیستم بهره می‌برد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد تنها کاربران روسی هستند که توانستند به این آپدیت برای گوشی خود دسترسی داشته باشند اما طولی نخواهد کشید که کاربران سایر نقاط جهان هم اعلان مربوط به این آپدیت را در گوشی خود مشاهده کنند. با این حال اگر تمایل دارید به صورت دستی به بررسی وضعیت آپدیت بپردازید می‌توانید از طریق تنظیمات و به‌روزرسانی نرم‌افزار، چک کنید ببینید آیا اندروید ۱۱ برای گلکسی A01 شما منتشر شده یا خیر. (Settings>System update).

