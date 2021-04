ایسوس قرار است در تاریخ ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) از گوشی‌های سری ذن‌فون ۸ رونمایی کند. در همین راستا به‌تازگی شاهد حضور ذن‌فون ۸ در بنچمارک گیک‌بنچ بودیم.

تا به این لحظه شایعات زیادی پیرامون گوشی‌های مورد انتظار ایسوس یعنی سری ذن‌فون ۸ منتشر شده. در واقع باید بگوییم این اولین بار است که می‌بینیم ایسوس می‌خواهد پرچم‌داری را رونمایی کند و تا این اندازه بابت آن خبر و شایعات مختلفی منتشر شده چون شرکت تایوانی خیلی در این زمینه فعال نیست و نمی‌توان آن را رقیبی برای شرکت‌های مطرح بازار به حساب آ‌ورد.

با این حال به نظر می‌رسد اینبار اوضاع کمی متفاوت است چون ایسوس در نظر دارد این گوشی‌ها را یا حداقل یکی از آن‌ها را با ظاهری متفاوت راهی بازار کند. این گوشی همان ذن‌فون ۸ مینی است که قرار است برای رقابت با آیفون ۱۲ مینی عرضه شود. با این حال خبرهای بیشتر در رابطه با تعداد و شکل ظاهری این محصولات باید بماند برای روز ۲۲ اردیبهشت که مراسم رونمایی از آن‌ها اتفاق می‌افتد.

اما در جدیدترین خبری که پیرامون این گوشی‌ها منتشر شده، شاهد حضور یک مدل ذن‌فون ۸ با شماره مدل ASUS_I004D در بنچمارک گیک‌بنچ بودیم که با توجه به اطلاعات موجود درون کد کرنل که توسط گروه XDA Developers نیز بدست آمد، به ذن‌فون ۸ اشاره دارد. این لیست اما نشان می‌دهد گوشی مورد نظر به اسنپدراگون ۸۸۸ و ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم مجهز خواهد شد که به نظر می‌رسد فقط یک ترکیب سخت‌افزاری آن باشد و مدل‌های بیشتری هم قطعا تولید خواهند شد.

همچنین در این لیست، از اندروید ۱۱ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض گوشی یاد شده که جای تعجبی هم ندارد چون مدت‌هاست هر گوشی جدیدی که راهی بازار می‌شود به همین نسخه از سیستم‌عامل مجهز می‌شود. اما می‌رسیم به امتیاز کسب شده در حالت تک و چند هسته‌ای که به ترتیب به ۱۱۲۴ و ۳۶۶۹ رسید. این امتیاز مشابه امتیاز تمام گوشی‌هایی است که به اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شده‌اند و کاملا نزدیک به امتیازی است که محصولی منتسب به ذن‌فون ۸ مینی اخیرا در گیک‌بنچ کسب کرد.

با توجه به شایعاتی که فعلا پیرامون گوشی‌های پرچم‌دار ایسوس منتشر شده، می‌دانیم در کنار اسنپدراگون ۸۸۸، شاهد نمایشگر ۱۲۰ هرتزی از نوع AMOLED هم خواهیم بود که وضوح آن +FHD است. احتمالا ایسوس نخواسته وضوح را روی +QHD قرار دهد تا در درجه‌ی اول از قیمت تمام شده‌ی محصول بکاهد و در درجه‌ی دوم از مصرف بیش از اندازه‌ی انرژی جلوگیری کند. در بخش دوربین هم احتمالا سنسور ۶۴ مگاپیکسلی IMX686 ساخت سونی به عنوان دوربین اصلی ایفای نقش خواهد کرد که در کنار آن یک سنسور معرفی نشده‌ی IMX663 هم احتمالا به عنوان دوربین فوق عریض حضور خواهد یافت. در نهایت باید به این موضوع هم اشاره کنیم که تمام گوشی‌های این سری احتمالا به شارژر ۳۰ واتی درون جعبه مجهز خواهند شد.

با اینکه اطلاعات نسبتا خوبی از گوشی‌های این سری در اختیار داریم، اما چون هیچ یک از آن‌ها کاملا رسمی و از سوی خود شرکت یا منابع داخلی نیستند، به همین خاطر توصیه می‌شود آن‌ها را در حد یک شایعه‌ی محتمل در نظر بگیرید تا حدودا ۱۷ روز دیگر که رسما رونمایی از پرچم‌دارهای مورد انتظار شرکت تایوانی رخ می‌دهد، همه چیز مشخص شود.

