شیائومی می میکس فولد از ۴۰۰ هزار مرتبه باز و بسته شدن جان سالم به در برد

شیائومی به‌تازگی از اولین گوشی تاشوی خود با نام می میکس فولد رونمایی کرد تا رسما وارد عرصه‌ی رقابت با نماینده‌های جذاب هواوی و سامسونگ شود. اما سوال اینجاست که آیا این گوشی از مقاومت خوبی بهره می‌برد یا از ضعف‌هایی رنج می‌برد که گوشی‌های سامسونگ و هواوی در ابتدا با آن مواجه شده بودند؟ شیائومی برای پاسخ به به این پرسش، می میکس فولد را در یک تست سنگین، ۴۰۰ هزار مرتبه باز و بسته کرد.

حدودا یک ماه پیش بود که می میکس فولد به عنوان اولین گوشی تاشوی شیائومی رسما رونمایی شد. طبیعی است در تلاش اول، اعتماد به محصول تاشوی این شرکت کمی سخت باشد چون این گوشی‌ها طراحی خاصی دارند و در حالت عادی هم اگر با مشکلی مواجه شوند نباید تعجب کرد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، نماینده‌ی شیائومی توانسته نتیجه‌ی مطلوبی حداقل در تست باز و بسته شدن بدست بیاورد.

شیائومی برای اثبات مقاومت بالای این گوشی آن را ۴۰۰ هزار مرتبه در برابر باز و بسته شدن مداوم تست کرد و گوشی هم توانست با موفقیت تمام این تست‌ها را پشت سر بگذارد. برای اینکه به خوبی بتوانید درک کنید ۴۰۰ هزار مرتبه باز و بسته شدن چقدر زیاد است باید بدانید اگر روزی ۱۰۰ مرتبه به صورت مداوم گوشی خود را باز و بسته کنید و این کار را تا ۱۱ سال به طور مداوم انجام دهید، به این میزان خواهید رسید. به عبارتی تا گوشی بخواهد به خاطر باز و بسته شدن خراب شود، قطعا یک سری مشکلات دیگر برای آن پیش خواهد آمد. یا در واقع باید بگوییم احتمال خرابی آن به خاطر باز و بسته شدن را از ذهن خود بیرون کنید.

جالب اینجاست بدانید تا این تست ۴۰۰ هزار دفعه‌ای به پایان برسد، ۷ روز طول کشید و در تمام این مدت می میکس فولد بدون توقف فقط در حال باز و بسته شدن بود. بدیهی است این تست می‌تواند کیفیت بسیار بالای شیائومی می میکس فولد را نشان دهد. در واقع اگر گوشی را برای اهداف معمولی خریداری کنید، یعنی در شرایطی که خیلی آن را باز و بسته نکنید، اصلا لولاها یا نمایشگر آن با مشکل مواجه نخواهند شد.

با این حال به خاطر داشته باشید گوشی‌های تاشو برای باز و بسته شدن بهتر، باید به نمایشگرهای ظریفی مجهز شوند. بنابراین در برابر ضربه‌های احتمالی آسیب‌پذیر هستند و اینکه می‌بینیم تست خمیدگی را به‌راحتی پشت سر می‌گذارند، حمل بر این موضوع نیست که مقاومت صفحه در برابر ضربه هم بالاست. این موضوعی است که فعلا در رابطه با تمام گوشی‌های تاشو صدق می‌کند.

شیائومی می میکس فولد چگونه مشکل دفع حرارت گوشی‌های تاشو را حل کرده است؟

