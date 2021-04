سامسونگ احتمالا در حال ساخت یک تبلت تاشو با نام گلکسی Z Fold تب است

با پیشرفتی که سامسونگ طی این یکی دو سال در ساخت گوشی‌های تاشو داشته، هیچ بعید نیست انتظار داشته باشیم شرکت کره‌ای به ساخت تبلت‌ها نیز تمایل نشان دهد. حتی به‌تازگی گزارشی هم منتشر شده مبنی براینکه سامسونگ می‌خواهد از یک تبلت تاشو با نام گلکسی Z Fold تب رونمایی کند.

سال گذشته و بعد از اینکه سامسونگ از گوشی‌های تاشوی خود رونمایی کرد، خبرهای زیادی منتشر شد مبنی براینکه شرکت قصد دارد فعالیت خود در این زمینه را گسترش داده و تبلت‌های تاشو را هم راهی بازار کند. امروز اما سامسونگ پتنتی را از محصولی در اندازه‌های یک تبلت به ثبت رساند که از آن به عنوان گلکسی Z Fold تب یاد می‌شود تا بدین ترتیب به شایعات پیرامون این موضوع بیشتر دامن زده شود.

Let’s Go Digital به عنوان یک منبع قابل اعتماد، به‌تازگی گزارشی را منتشر کرده مبنی براینکه در تاریخ ۲۳ آوریل، پتنتی از سوی سامسونگ در دفتر ثبت اختراع اروپا به ثبت رسیده که نام محصول مورد نظر هم گلکسی Z Fold بود. متاسفانه در رابطه با جزئیات این محصول اطلاعات زیادی داده نشده اما تا حدی می‌توان متوجه شد که توضیحات مربوط به یک گوشی یا تبلت است و نه محصولی دیگر. سال گذشته سامسونگ نام تجاری «گلکسی Z Fold» و «Z Flip» را به ثبت رساند و در آن پتنت‌ها به صراحت به نام «گوشی هوشمند» اشاره شده بود.

عدم اشاره به نوع این محصول می‌تواند به این معنا باشد آنچه که در برنامه‌های سامسونگ وجود دارد یک تبلت است چون دلیلی برای ثبت پتنتی دیگر برای یک گوشی تاشو وجود ندارد. اگر واقعا قرار باشد چنین محصولی رونمایی شود، باید انتظار داشته باشیم از دو لولا بهره ببرد و در سه مرحله باز و بسته شود؛ مشابه آنچه که در تصویر بالا می‌بینیم و خبرهای اخیر هم پیرامون آن منتشر شده‌اند.

پیش‌تر شنیده بودیم سامسونگ احتمالا قصد دارد یک گوشی تاشو با این ویژگی تولید کند اما خب نمی‌دانیم آیا آن محصول ربطی به گلکسی Z Fold تب دارد یا خیر. اینطور که به نظر می‌رسد، انتظار می‌رود اولین تبلت تاشوی سامسونگ در سه ماه نخست سال آینده رونمایی و راهی بازار شود. یعنی همراه با گوشی‌های سری گلکسی S22. شاید حتی در رویداد ماه جولای که از گوشی‌های گلکسی Z Fold 3 و Z Flip 3 رونمایی می‌شود، پیش‌نمایشی از این تبلت را هم شاهد باشیم.

گلکسی Z Fold تب که خب هنوز هم مشخص نیست آیا قرار است چنین نامی برای آن در نظر گرفته شود، احتمالا از نمایشگری مشابه نمایشگری گوشی‌های تاشوی کنونی سامسونگ بهره می‌برد، یعنی همان شیشه‌ی بسیار باریک UTG اما به گونه‌ای که با قلم S-Pen هم سازگاری داشته باشد. از سایر مشخصات مربوط به این محصول اطلاعی نداریم اما انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده خبرهای بیشتری در رابطه با نماینده‌ی مورد انتظار سامسونگ منتشر شود.

از نسل جدید گوشی‌های تاشوی سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟

