شیائومی می بند ۶ در برابر می بند ۵؛ کدام یک را باید بخرید؟

گجت‌های سری شیائومی می بند به نوعی استاندارد در بین دستبندهای هوشمند ارزان‌قیمت تبدیل شده‌اند. سال گذشته شیائومی می بند ۵ معرفی شد که مورد توجه زیادی قرار گرفت و مدتی قبل نسل بعدی این دستبند با نام شیائومی می بند ۶ رونمایی شد. اگرچه احتمالا انتظار دارید نسل جدید برنده‌ی نهایی این مقایسه باشد، اما باید بگوییم که نتیجه‌گیری به این سادگی‌ها نیست. در هر صورت در این مطلب به مهم‌ترین شباهت‌ها و تفاوت‌های بین می بند ۵ و می بند ۶ می‌پردازیم تا بتوانید با دید بازتری دستبند هوشمند موردنظر خود را خریداری کنید.

مشخصات فنی

می بند ۵ می بند ۶ نمایشگر ۱.۱ اینچی امولد-رزولوشن ۱۲۶ در ۲۹۴- حداکثر روشنایی ۴۵۰ نیت ۱.۵۶ اینچی امولد- رزولوشن ۱۵۲ در ۴۸۶- حداکثر روشنایی ۴۵۰ نیت حد مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق ۵۰ متری تا عمق ۵۰ متری ابعاد و وزن ۴۶.۹۵ در ۱۸.۱۵ در ۱۲.۴۵ میلی‌متر ۱۵۵ تا ۲۱۹ میلی‌متر = بند ۱۱.۹ گرم ۴۷.۴ در ۱۸.۶ در ۱۲.۷ میلی‌متر ۱۵۵ تا ۲۱۹ میلی‌متر = بند ۱۳ گرم باتری ۱۲۵ میلی‌آمپر ساعت ۱۲۵ میلی‌آمپر ساعت سازگاری با گوشی‌ها اندروید ۵ و بالاتر iOS 10 و بالاتر اندروید ۵ و بالاتر iOS 10 و بالاتر ارتباطات بلوتوث ۵.۰ بلوتوث ۵.۰ سنسورها سنسور سنجش ضربان قلب

سنسور SpO2

شتاب‌سنج

فشارسنج

سنسور مجاورت سنسور سنجش ضربان قلب

سنسور SpO2

شتاب‌سنج

فشارسنج

سنسور مجاورت رنگ‌ها مشکی، آبی، صورتی، نارنجی،ارغوانی، زرد، سبز، خاکستری مشکی، نارنجی، زرد، زیتونی،آبی، کرم

ویژگی‌ها

اول از همه بهتر است این مقایسه را با نمایشگر آن‌ها آغاز کنیم. می بند ۵ با نمایشگر ۱.۱ اینچی راهی بازار شد که بزرگ‌تر از نسل قبلی محسوب می‌شود و همان‌طور که انتظار داشتیم، شیائومی برای می بند ۶ از نمایشگر بزرگ‌تر با اندازه‌ی ۱.۵۶ اینچ استفاده کرده است. نکته‌ی قابل توجه این است که می بند ۶ در مقایسه با نسل قبلی بدنه‌ی چندان بزرگ‌تری ندارد و حتی کاربران می‌توانند از بندهای می بند ۵ برای آن استفاده کنند.

اگر وضوح نمایشگر در محیط‌های بیرونی اهمیت زیادی برای شما دارد، باید بگوییم که هر دو دستبند در این زمینه عملکرد مشابهی ارائه می‌کنند. طبق اعلام شیائومی، حداکثر سطح روشنایی این دو نمایشگر به ۴۵۰ نیت می‌رسد که برای محیط‌های بیرونی رقم مناسبی محسوب می‌شود. گفتنی است در می بند ۶ هم سنسور تشخیص میزان نور محیط تعبیه نشده و بنابراین در محیط‌های تاریک باید میزان روشنایی نمایشگر را به صورت دستی کاهش دهید.

از بین تفاوت‌های بین این دو دستبند باید به سنسورها هم اشاره کنیم. اگرچه فقط مدل چینی می بند ۵ با سنسور SpO2 راهی بازار شد، ولی تمام مدل‌های نسل بعدی با این سنسور به دست کاربران می‌رسند. اگرچه این یک قابلیت بسیار مفید به حساب می‌آید، اما برای پایش پیوسته طراحی نشده و به همین خاطر افرادی که دچار اختلال خواب هستند، باید از گجت‌های دیگری استفاده کنند. اما اگر گاهی اوقات می‌خواهید میزان اکسیژن خون خود را اندازه‌گیری کنید، می بند ۶ انتخاب بهتری نسبت به نسل قبلی محسوب می‌شود.

در ضمن در می بند ۶ هم پایش فعالیت‌های ورزشی بهبود یافته است. در حالی که نسل قبلی فقط از ۱۱ حالت ورزشی پشتیبانی می‌کند، اما در می بند ۶ این عدد به ۳۰ رسیده که ۶ مورد از آن‌ها به طور خودکار ردیابی می‌شوند. بنابراین اگر پشتیبانی از حالت‌های ورزشی بیشتر برای شما اهمیت زیادی دارد، می بند ۶ احتمالا می‌تواند نظر شما را جلب کند.

اما آیا نسل جدیدتر سری می بند روی هم رفته انتخاب بهتری است؟ با وجود بهبودهای صورت گرفته، نمی‌توانیم ضعف‌های آن را کتمان کنیم. سنسورهای جدید که از بین آن‌ها می‌توانیم به پایش تنفس، ردیابی پیوسته‌ی سطح استرس و ضربان قلب اشاره کنیم، منجر به کاهش عمر باتری شده‌اند. اگرچه شیائومی همچنان مدعی ارائه‌ی عمر باتری دو هفته‌ای است، اما در صورت روشن بودن این سنسورها حداکثر با عمر باتری یک هفته‌ای روبرو خواهید شد.

پایش ضربان قلب هم یکی دیگر از نقاط ضعف می بند ۶ به حساب می‌آید. با وجود اینکه برای ورزش‌های سبک و بررسی‌های روزمره عملکرد مناسبی دارد، اما هنگامی که کمی ورزش سنگین‌تر می‌شود، دقت آن هم کاهش می‌یابد. اگرچه این موضوع احتمالا برای بسیاری از کاربران اهمیت زیادی ندارد، اما اگر از جمله افرادی هستید که هنگام انجام ورزش‌های سنگین می‌خواهید از وضعیت ضربان قلب خود خبردار شوید، باید به این ضعف توجه کنید. باید خاطرنشان کنیم سنسور ضربان قلب می بند ۵ هم در کل عملکرد خوبی دارد و صرفاً برای این موضوع لازم نیست مدل جدید را خریداری کنید.

پایش خواب می بند ۶ هم در برابر گجت‌هایی مانند فیت‌بیت Sense حرف زیادی برای گفتن ندارد و در نتایج به دست آمده ناهماهنگی‌هایی دیده می‌شود. اگرچه فیت‌بیت Sense قیمت بسیار بالاتری دارد، ولی از می بند ۶ هم انتظار داریم که حداقل بیدار بودن کاربر را تشخیص بدهد. به همین خاطر در رابطه با پایش خواب هم بهتر است چندان روی نتایج به دست آمده از این دستبند هوشمند حساب نکنید.

قیمت

می بند ۵ در دو مدل بین‌المللی و چینی راهی بازار شده و مدل چینی از NFC و سنسور SpO2 بهره می‌برد. قیمت مدل جهانی این گجت به حدود ۳۰ دلار می‌رسد و البته همان‌طور که گفتیم در این مدل سنسور SpO2 وجود ندارد ولی در کل یک گجت بسیار ارزان محسوب می‌شود.

از طرف دیگر، می بند ۶ با قیمت حدودا ۵۵ دلاری راهی بازار می‌شود که اگرچه حدود ۲ برابر نسل قبلی قیمت دارد، اما از نمایشگر بزرگ‌تر، حالت‌های ورزشی بیشتر و سنسور SpO2 در تمام مدل‌ها بهره می‌برد. همچنین مدل چینی هم دارای NFC و دستیار صوتی هوشمند Xiao است.

می بند ۶ در برابر می بند ۵؛ کدام یک را باید بخرید؟

در نهایت بین این دو گجت، کدام یک از آن‌ها برنده‌ی نهایی هستند؟ انتخاب یک برنده‌ی بی‌حرف و حدیث کار چندان ساده‌ای نیست. فقط به دلیل اینکه می بند ۶ گجت جدیدتر است و امکانات بیشتری ارائه می‌دهد، نمی‌توانیم آن را برنده اعلام کنیم و می بند ۵ هم به لطف قیمت بسیار پایینی که دارد گزینه‌ی بسیار جذابی محسوب می‌شود. در ضمن این دستبند از سنسور ضربان قلب قابل اعتماد و عمر باتری عالی هم بهره می‌برد.

می بند ۶ مناسب افرادی است که برای فعالیت‌های ورزشی خود به اطلاعات نسبتا بیشتری نیاز دارند. وجود سنسور SpO2 در تمام مدل‌ها و امکان پایش تعداد بسیار بیشتری از فعالیت‌های ورزشی احتمالا مورد توجه کاربرانی قرار می‌گیرد که اهل انجام چندین فعالیت ورزشی هستند. اگرچه این کاربران باید با عمر باتری کوتاه‌تر روبرو شوند، اما عمر یک هفته‌ای باتری هم اصلا کم نیست. در این میان، امیدواریم شیائومی از طریق به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری بتواند عملکرد سنسور ضربان قلب و پایش خواب می بند ۶ را بهبود ببخشد.

شما در مورد این دو گجت چه فکر می‌کنید؟ آیا می بند ۵ همچنان جوابگوی نیازهای شما است یا اینکه می‌خواهید گجت گران‌تر یعنی می بند ۶ را برای خود بخرید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

بررسی شیائومی می بند ۶

منبع: Android Authority

The post شیائومی می بند ۶ در برابر می بند ۵؛ کدام یک را باید بخرید؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala