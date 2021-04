گوشی نوکیا X50 با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی در دست ساخت است

طبق گزارش سایت Nokiapoweruser، نوکیا در حال ساخت یک گوشی ۵G جدید به نام نوکیا X50 است. گفته می‌شود این گوشی از دوربین پنج‌گانه بهره می‌برد و به عنوان جانشین نوکیا ۸.۳ راهی بازار خواهد شد. از دیگر ویژگی‌های فاش شده می‌توانیم به چیپست اسنپدراگون ۷۷۵ اشاره کنیم که البته کوالکام هنوز از آن رونمایی نکرده است. به نظر می‌رسد این چیپست جانشین اسنپدراگون ۷۶۵G خواهد بود.

علاوه بر ویژگی‌های اشاره شده، این گوشی نوکیا از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. همچنین در کنار آن دوربین‌های اولترا واید، تشخیص عمق، ماکرو و تله‌فوتو انجام وظیفه خواهند کرد. احتمالا این گوشی مانند نسل قبلی با لنزهای ساخت شرکت زایس به دست کاربران می‌رسد. به نظر می‌رسد این گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۵ اینچی با رزولوشن QHD+ است که ظاهرا از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز هم پشتیبانی می‌کند.

نوکیا ۸.۳ با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی معرفی شد و اگر این گزارش صحت داشته باشد، نسل بعدی آن مجهز به باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است. در رابطه با نام این گوشی هم با توجه به رویکرد جدید نوکیا، دیگر شاهد ممیز در نام آن نخواهیم بود. این شرکت مدتی قبل اعلام کرد که می‌خواهد گوشی‌های خود را در سه سری X، G و C راهی بازار کند و به احتمال زیاد این گوشی جدید با نام نوکیا X50 رونمایی خواهد شد.

در رابطه با تاریخ عرضه هم در نیمه‌ی دوم سال جاری میلادی می‌توانیم انتظار معرفی آن را داشته باشیم. احتمالا طی ماه‌های آینده جزئیات بیشتری از این گوشی مطرح خواهد شد.

منبع: Android Authority

