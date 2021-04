سال گذشته گلکسی S20 فن ادیشن با باتری S20 پلاس راهی بازار شد. به همین خاطر کاربران زیادی انتظار داشتند که همین رویه برای گلکسی S21 فن ادیشن تکرار شود و با باتری ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به دست کاربران برسد. اما حالا به نظر می‌رسد ظرفیت باتری این گوشی پایین‌تر از حد انتظار خواهد بود.

طبق اطلاعاتی که از طرف سایت GalaxyClub فاش شده، گلکسی S21 فن ادیشن مانند نسل قبلی مجهز به باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است. این باتری دارای شماره مدل EB-BG990ABY است که به شماره مدل این گوشی یعنی SM-G990B شباهت دارد. طبق اسناد فاش شده، ظرفیت دقیق این باتری ۴۳۷۰ میلی‌آمپر ساعت است ولی احتمالا سامسونگ آن را به‌عنوان باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مطرح خواهد کرد.

البته این ظرفیت اصلا مقدار کمی محسوب نمی‌شود و می‌تواند عمر باتری خیلی خوبی را به ارمغان بیاورد. باید خاطرنشان کنیم گلکسی S20 فن ادیشن با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی عمر باتری بسیار خوبی داشت و احتمالا نسل بعدی آن هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود.

روی هم رفته به نظر می‌رسد این گوشی از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برد و اگر با قیمت مناسبی راهی بازار شود، احتمالا مورد توجه گسترده‌ای قرار می‌گیرد. در نهایت هم باید بگوییم که احتمالا طی هفته‌های اطلاعات بیشتری از این گوشی فاش خواهد شد.

۵ ویژگی که از گلکسی S21 فن ادیشن انتظار داریم

