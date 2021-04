ردمی قرار است فردا طی رویدادی از گوشی ردمی K40 گیمینگ ادیشن رونمایی کند. محصولی که با توجه به قیمتی که ردمی برای آن در نظر گرفته، کاربران بی‌صبرانه منتظر ورود آن به بازار هستند. در رابطه با نماینده‌ی مورد انتظار ردمی خبرهای زیادی منتشر شده که در جدیدترین آن‌ها، متوجه شدیم این گوشی قرار است به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۶۷ واتی مجهز شود.

سری ردمی K40 یکی از بهترین سری‌هایی هستند که در سال ۲۰۲۱ با مشخصات سخت‌افزاری عالی و قیمت مناسب راهی بازار شدند. به گونه‌ای که قیمت آن‌ها حتی از میان‌رده‌های برخی از شرکت‌ها نیز کمتر است در حالی که از لحاظ توان سخت‌افزاری چندین برابر بهتر هستند. این چیزی است که معمولا از ردمی شاهد هستیم و حالا به نظر می‌رسد با گوشی گیمینگ شرکت هم همین اتفاق رخ خواهد داد.

این گوشی که ردمی K40 گیمینگ ادیشن نام دارد به یک باتری ۵۰۶۵ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد که کاربر می‌تواند آن را به کمک یک شارژر ۶۷ واتی بسیار سریع، شارژ کند. این خبری نیست که از افشاگران شنیده باشیم بلکه از تیزر رسمی خود شرکت بدست آمده و به همین خاطر می‌توان به صحت آن اطمینان کامل داشت. اگر ردمی K40 به این باتری مجهز شود، باید آن را قدرتمندترین گوشی این سری از این حیث بدانیم که البته جای تعجبی هم ندارد. آنچه که کاربر با یک گوشی گیمینگ انجام می‌دهد انجام بازی است و این موضوع هم در گوشی‌های هوشمند بیشترین تاثیر را در تخلیه‌ی شارژ دارد. به همین خاطر باید برای آن‌ها یک باتری قدرتمند در نظر گرفت.

علاوه بر باتری و شارژر، شرکت چینی اعلام کرده با شرکت JBL Audio در راستای تنظیم سیستم صوتی گوشی وارد همکاری شده تا بدین ترتیب ردمی K40 گیمینگ ادیشن اولین محصولی باشد که از بلندگوهای دوگانه تنظیم شده توسط یکی از معروف‌ترین و بهترین شرکت‌های فعال در زمینه‌ی سیستم صوتی بهره می‌برد. نماینده‌ی گیمینگ ردمی همچنین از Hi-Res Audio و قابلیت دالبی اتموس هم پشتیبانی می‌کند. بنابراین از لحاظ کیفیت سیستم صوتی، با محصولی کاملا مجهز و غنی روبرو خواهیم بود.

ردمی K40 گیمینگ ادیشن به احتمال بسیار زیاد از نمایشگری OLED بهره خواهد برد که رفرش‌ریت آن به عدد خوب ۱۲۰ هرتز می‌رسد. پردازنده‌ی Dimensity 1200 ساخت مدیاتک هم به عنوان قلب تپنده‌ی آن ایفای نقش می‌کند که به نوبه‌ی خود عالی است و اگر واقعا ردمی قیمتی کمتر از ۵۰۰ دلار را برای این گوشی در نظر گرفته باشد، احتمالا در این محدوده‌ی قیمتی پردازنده‌ای بی‌رقیب به حساب می‌آید. همچنین به شانه‌های گیمینگ روی فریم هم باید به عنوان آخرین اطلاعاتی که در رابطه با این گوشی در اختیار داریم اشاره کنیم که به کاربر در کنترل بیشتر در انجام بازی‌ها کمک می‌کند.

ردمی K40 گیمینگ ادیشن فردا طی یک رویداد رونمایی خواهد شد. بازار عرضه و قیمت دقیق، از مهم‌ترین اطلاعاتی هستند که فعلا در رابطه با این گوشی در اختیار نداریم اما انتظار می‌رود طی روزهای آینده خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر شود.

تیزری جدیدی از گوشی ردمی K40 گیمینگ ادیشن منتشر شد

