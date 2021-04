همانطور که احتمالا می‌دانید، سامسونگ در حال ساخت چندین سنسور دوربین با رزولوشن‌های بسیار بالا است. در این میان یکی از افشاگران اعلام کرده که شیائومی سازنده‌ی اولین گوشی مجهز به سنسور دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی خواهد بود. یکی دیگر از افشاگران هم مدتی قبل گفته بود این سنسور از پیکسل‌های ۰.۶۴ میکرومتری بهره می‌برد که کوچک‌ترین اندازه در بین سنسورهای دوربین موبایل محسوب می‌شود.

همچنین طبق برخی گزارش‌های منتشر شده، این سنسور مبتنی بر اندازه‌ی ۱/۱.۳۷ اینچ است که یعنی در مقایسه با سنسور ۵۰ مگاپیکسلی GN2 سامسونگ (۱/۱.۱۲ اینچ) ابعاد کوچک‌تری دارد. اما از طرف دیگر، ابعاد این سنسور تقریبا هم‌اندازه‌ی سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی GN3 با اندازه‌ی ۱/۱.۳۳ اینچ است.

گفته می‌شود این سنسور با ترکیب ۴ در ۱ پیکسل‌ها قادر به ثبت عکس‌های ۵۰ مگاپیکسلی مبتنی بر پیکسل‌های ۱.۲۸ میکرومتری خواهد بود. همچنین به امکان ترکیب ۱۶ در ۱ پیکسل‌ها هم اشاره شده که البته محقق شدن این مشخصه بعید به نظر می‌رسد.

در حال حاضر سنسورهای ۱۰۸ مگاپیکسلی به دلیل رزولوشن بالایی که دارند، زوم ۲ تا ۳ برابری دیجیتال بدون افت کیفیت را امکان‌پذیر می‌کنند. این یعنی سنسورهای ۲۰۰ مگاپیکسلی قادر به افزایش محدوده‌ی زوم دیجیتالی خواهند بود. اگرچه چنین دوربینی از نظر فنی می‌تواند ویدیوهای مبتنی بر رزولوشن ۱۶K را ضبط کند، اما با توجه به اینکه چیپست‌های رده‌بالا قادر به پردازش ویدیوهای ۸K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه نیستند، باید حداقل تا چند سال برای امکان ضبط ویدیوهای ۱۶K با دوربین موبایل صبر کنیم.

همانطور که گفتیم، این سنسور در کل از پیکسل‌های بسیار کوچکی بهره می‌برد ولی در کل اندازه‌ی بزرگی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از پنل پشتی گوشی را اشغال می‌کند. در همین زمینه می‌توانیم به ماژول دوربین غول‌پیکر شیائومی می ۱۱ اولترا اشاره کنیم که دوربین اصلی آن مبتنی بر سنسور بسیار بزرگ GN2 سامسونگ است. البته به لطف پیشرفت سنسورها، بهبود فناوری ترکیب پیکسل‌ها و بهتر شدن پردازش تصاویر، ضعف‌های مربوط به کوچک بودن پیکسل‌ها تا حد زیادی جبران می‌شود.

چرا اندازه‌ی سنسور دوربین اهمیت زیادی دارد؟

