بعد از اینکه اپل در رویداد چند روز پیش از محصولات جدید و قدرتمند خود رونمایی کرد، حالا می‌بینیم که سامسونگ تصمیم گرفته رویدادی را برگزار کرده و طی آن از محصولی که خود آن را «قدرتمندترین دستگاه گلکسی» می‌داند رونمایی کند.

سامسونگ قرار است در تاریخ ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) طی رویدادی ویژه، از محصول یا محصولات جدیدی رونمایی کند. سامسونگ حتی تیزری هم از این رویداد منتشر کرده که در آن، عبارت «قدرتمندترین دستگاه گلکسی» توجهمان را به خود جلب کرد.

سامسونگ طی دو رویداد قبلی خود از گوشی‌های هوشمند رونمایی کرد که یکی شامل گوشی‌های پرچم‌دار و دیگری شامل گوشی‌های میان‌رده می‌شد. آنچه که قطعی به نظر می‌رسد این است که در این رویداد سوم، دیگر شاهد رونمایی از گوشی نخواهیم بود چرا که سامسونگ در درجه‌ی اول نمی‌تواند یک گوشی را قدرتمندترین گلکسی تاریخ بداند و از طرفی به اندازه‌ی کافی گوشی معرفی کرده و رویداد مربوط به این محصولات برای زمان دیگری برنامه‌ریزی شده. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه که دو روز دیگر شاهد رونمایی از آن خواهیم بود، چیزی غیر از یک گوشی هوشمند است.

با توجه به شایعات مختلفی که پیرامون این موضوع وجود دارد، احتمال می‌رود محصولی که سامسونگ از آن یاد می‌کند، لپ‌تاپ گلکسی بوک پرو ۳۶۰ باشند که از پردازنده‌ی نسل ۱۱ اینتل به عنوان قلب تپنده‌ی خود قدرت می‌گیرد. محصولی که گفته می‌شود به نمایشگر AMOLED، اینترنت ۵G و پورت تاندربولت ۴ مجهز می‌شود. همچنین این لپ‌تاپ باید از قلم S-Pen هم پشتیبانی کنند و به لطف لولاهای قدرتمندی که دارد، به صورت ۳۶۰ درجه‌ای باز و بسته شود. اگه شایعات مد نظر باشند، گلکسی پرو هم می‌تواند به این لپ‌تاپ اضافه شود و شاهد رونمایی از آن هم باشیم. محصولاتی که گفته می‌شود احتمالا ۱۵ و ۱۳ اینچی خواهند بود.

از آن جایی که سامسونگ از عبارت قدرتمندترین گلکسی استفاده کرده، ذهن بسیاری از کاربران به سمت لپ‌تاپ هدایت شده و تا به امروز هم خود شرکت تلاشی در راستای شفاف‌سازی این موضوع انجام نداده که مطمئن شویم محصول مورد نظر حتما لپ‌تاپ است. با این حال تا رویداد مورد نظر تنها ۲ روز باقی مانده و خوشبختانه در آن روز می‌توانیم از هرآنچه که باید درباره‌ی برنامه‌های سامسونگ بدانیم باخبر شویم.

