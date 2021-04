به‌تازگی آقای لی جون، مدیرعامل شیائومی اعلام کرد این شرکت موفق شده به صورت کلی تا به این لحظه بیش از ۱ میلیون مچ‌بند می بند ۶ را در سراسر جهان به فروش برساند.

می بند ۶ در ماه مارس سال جاری و به عنوان جانشین می بند ۵ راهی بازار شد. این مچ‌بند از قابلیت‌های بسیار خوبی بهره می‌برد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به قیمت مناسب، طول عمر بالای باتری، نمایشگر بزرگتر و باکیفیت‌تر، پشتیبانی از حالت‌های مختلف ورزشی، قابلیت‌های هوشمند کاربردی، امکان پایش ضربان قلب حین استراحت، سنسور سنجش اکسیژن خون و بسیاری مواردی دیگر اشاره کرد.

از زمانی که این مچ‌بند با چنین قابلیت‌هایی رونمایی شد، واضح بود شیائومی می‌تواند سود خوبی از آن کسب کند که همینطور هم شد و از ۲۹ مارس تاکنون توانست بیش از ۱ میلیون از این گجت را که شامل میزان فروخته شده در چین هم می‌شود، در سراسر جهان به فروش برساند.

البته شیائومی می بند ۳ که یکی دیگر از مچ‌بندهای خوب شرکت چینی به حساب می‌آید، توانست در مدت زمان ۱۷ روز به میزان ۱ میلیون دست پیدا کند و می بند ۴ هم در مدت زمان ۸ روز به این رکورد عالی رسید. بعد از آن هم می‌ بند ۵ و ۶ از راه رسیدند تا در کنار هدفون‌های بی‌سیم شیائومی، این شرکت را در بازار گجت‌های پوشیدنی به دومین شرکت برتر جهان تبدیل کنند.

بررسی شیائومی می بند ۶؛ برنده‌ای بی چون و چرا

می بند اولین بار در سال ۲۰۱۴ و با قابلیت‌های کاملا ابتدایی راهی بازار شده بود. این مچ‌بند حتی از سنسور پایش ضربان قلب هم بهره نمی‌برد اما شیائومی توانست بیش از ۱۰ میلیون از این گجت را در مدت ۹ ماه به فروش برساند. جالب اینجاست که این مچ‌بند در آن زمان با قیمت ۱۳ دلار در دسترس قرار گرفت اما بعد گذشت حدودا ۷ سال، شیائومی تنها ۳ برابر قیمت آن را افزایش داد که البته اگر قصد خرید نسخه‌ی مجهز به NFC را داشته باشید، قیمت اندکی بیشتر خواهد بود.

شیائومی طی یک اقدام جالب، به افراد بررسی‌کننده‌ی چینی یک بسته‌بندی خاص ارسال کرده که در آن، مچ‌بندهای شرکت از مدل اوریجینال گرفته تا می بند ۶ وجود داشت تا بدین ترتیب نشان دهد از کجا و با چه محصولی کار خود را آغاز کرد و اکنون به چه مرحله و جایگاهی دست پیدا کرده. شما عزیزان می‌توانید بسته‌بندی این محصولات را در زیر مشاهده کنید که البته قابل خریداری نیست و صرفا برای بررسی‌کنندگان چینی ارسال شده اما تماشای آن خالی از لطف نیست.

اگر بخواهیم به ترتیب به قابلیت‌های این محصولات اشاره کنیم باید بگوییم مچ‌بند اول فقط از سه نشان‌گر LED بهره می‌برد و می‌توانست اعلانات و خواب را در سطح خیلی ابتدایی ردیابی کند؛ می بند ۱S به سنسور ضربان قلب مجهز شد؛ مدل بعدی از نمایشگر ۰.۴۲ اینچی OLED بهره می‌برد؛ نسل سوم این اندازه را به ۰.۷۸ اینچ افزایش داد و در مدلی مجهز به NFC در دسترس قرار گرفت؛ در مدل چهارم نمایشگر باز هم بزرگ‌تر شد و به ۰.۹۵ اینچ رسید اما همان پنل OLED را در خود می‌دید؛ می بند ۵ با تغییرات اندک به نسبت قبل اما با شارژری مغناطیسی روانه‌ی بازار شد و مدل نهایی که همان می بند ۶ است، به نمایشگری ۱.۵۶ اینچی مجهز شده و انواع مختلفی از حالت‌های ورزشی پشتیبانی می‌کند.

شیائومی می بند ۶ در برابر می بند ۵؛ کدام مچ‌بند هوشمند را بخریم؟

منبع: GSMArena

The post فروش جهانی مچ‌بند شیائومی می بند ۶ از مرز ۱ میلیون گذشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala