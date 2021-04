ورود به دنیای لپ‌تاپ‌های گیمینگ می‌تواند بسیار هیجان‌انگیز باشد زیرا از یک طرف هر زمان که دوست دارید می‌توانید بازی‌های متنوعی را تجربه کنید و از طرف دیگر برای کارهای مختلف به سیستمی قدرتمند دسترسی خواهید داشت. با این حال، خرید لپ‌تاپ گیمینگ مناسب کار چندان ساده‌ای نیست. برای ساده‌تر کردن فرایند تصمیم‌گیری، در این مطلب به مهم‌ترین ویژگی‌های یک لپ‌تاپ گیمینگ مناسب می‌پردازیم.

پردازنده‌ی گرافیکی

پردازنده‌ی گرافیکی (GPU) لپ‌تاپ گیمینگ یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود. با بهره‌گیری از GPU مناسب می‌توانید با خیال راحت انواع و اقسام بازی‌ها را اجرا کنید و کارهای پیشرفته و پیچیده‌ای مانند طراحی سه‌بعدی انجام دهید.

اول از همه، باید لپ‌تاپ‌هایی را مدنظر قرار دهید که از GPU اختصاصی همراه با رم مستقل موسوم به vRAM بهره می‌برند. بسیاری از لپ‌تاپ‌های معمولی فاقد GPU جداگانه هستند و به همین خاطر قادر به اجرای بازی‌هایی مانند Assassin’s Creed: Valhalla یا Hitman 3 نخواهند بود.

برای بررسی پردازنده‌های گرافیکی، بهتر است به موارد زیر توجه کنید:

به رم اختصاصی موسوم به vRAM توجه کنید که در حالت ایدئال بین ۶ تا ۸ گیگابایت ظرفیت دارد.

پردازنده‌های گرافیکی که انرژی بیشتری را مصرف می‌کنند، معمولا توان بیشتری ارائه می‌دهند اما این موضوع منجر به کاهش عمر باتری لپ‌تاپ می‌شود.

بهتر است GPU موردنظر از خانواده‌ی Max-Q باشد.

بخشی از پردازنده‌های گرافیکی انویدیا عضو خانواده‌ی Max-Q هستند. این نوع پردازنده‌های گرافیکی نسبت به مدل اصلی توان کمتری دارند ولی در لپ‌تاپ‌های گیمینگ باریک‌تری قرار می‌گیرند و می‌توانند گرمای لپ‌تاپ را کاهش دهند و در عین حال سروصدای زیادی هم ندارند.

باید خاطرنشان کنیم GPU لپ‌تاپ گیمینگ قابل ارتقا نیست و به همین خاطر باید لپ‌تاپی را انتخاب کنید که تا چند سال برای اجرای بازی‌های مختلف دچار مشکل نشود.

پردازنده

در کنار GPU، پردازنده‌ی مرکزی موسوم به CPU هم اهمیت بسیار زیادی دارد. به منظور اجرای روان و بدون مشکل بازی‌ها، پردازنده‌ی مرکزی به همراه پردازنده‌ی گرافیکی باید بتوانند کار خود را به خوبی انجام دهند. این یعنی اگر یک GPU شگفت‌انگیز داشته باشید ولی CPU مناسب نباشد، تجربه‌ی اجرای بازی‌ها چندان ایدئال نخواهد بود.

برای انتخاب پردازنده، بهتر است از بین نسل دهم یا یازدهم Core i7 اینتل یا سری AMD Ryzen 7 دست به انتخاب بزنید. مانند GPU، امکان ارتقای پردازنده‌ی مرکزی هم وجود ندارد و بنابراین با توجه به بودجه و نیازهایی که دارید، بهترین گزینه را انتخاب کنید.

حافظه رم



بعد از GPU و CPU باید به رم لپ‌تاپ گیمینگ بپردازیم. هنگام انتخاب لپ‌تاپ گیمینگ باید به دنبال حداقل ۸ گیگابایت رم DDR4 باشید و اگر نمی‌خواهید ظرفیت رم یک فاکتور محدودکننده برای اجرای بازی‌ها باشد، بهتر است از ۱۶ گیگابایت رم استفاده کنید. البته از ظرفیت رم بالاتری هم می‌توانید استفاده کنید ولی اگر صرفاً اجرای بازی‌ها برای شما اهمیت دارد، نیازی به انجام این کار نیست.

خوشبختانه رم از جمله معدود قطعات سخت‌افزاری لپ‌تاپ‌ها است که می‌توانید آن را ارتقا دهید. بنابراین می‌توانید یک لپ‌تاپ گیمینگ با ۸ گیگابایت رم را بخرید و مدتی بعد یک رم ۸ گیگابایت دیگر را در کنار آن قرار دهید. به همین خاطر قبل از انتخاب لپ‌تاپ، از وجود اسلات استفاده نشده برای ارتقای رم اطمینان حاصل کنید.

رزولوشن نمایشگر و رفرش ریت

شرکت‌های سازنده‌ی لپ‌تاپ‌های گیمینگ توجه ویژه‌ای به نمایشگر آن‌ها نشان می‌دهند. تعداد زیادی از لپ‌تاپ‌های گیمینگ از نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند. این یعنی اگر می‌خواهید بازی‌های موردنظر خود را با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه اجرا کنید، این نمایشگرها می‌توانند توجه شما را جلب کنند.

با این حال، تعدادی از لپ‌تاپ‌های گیمینگ گران‌قیمت هم مجهز به نمایشگرهای دارای رفرش ریت ۱۴۴، ۲۴۰ و حتی ۳۶۰ هرتز هستند. به غیر از رزولوشن فول اچ‌دی، می‌توانید نمایشگرهای ۴K و ۱۴۴۰p را هم در بین لپ‌تاپ‌های گیمینگ پیدا کنید. اما باید بگوییم که اجرای بازی با رزولوشن ۴K فشار زیادی بر روی لپ‌تاپ وارد می‌کند و در ضمن این نوع لپ‌تاپ‌ها گران‌تر هم هستند. با توجه به اینکه این رزولوشن در نمایشگر کوچک لپ‌تاپ جلوه‌ی چندانی ندارد، بهتر است به همان رزولوشن ۱۰۸۰p یا ۱۴۴۰p بسنده کنید.

HDD یا SSD

بازی‌های رده‌بالا معمولا فضای قابل توجهی را اشغال می‌کنند و به همین خاطر بهتر است لپ‌تاپ گیمینگ موردنظر شما حداقل ۱ ترابایت فضای داخلی داشته باشد. در رابطه با فضای ذخیره سازی، باید بین HDD یا SSD دست به انتخاب بزنید. HDD یا هارددیسک یک نوع فضای ذخیره‌سازی مرسوم به حساب می‌آید که بسیار ارزان‌تر است اما حافظه‌های SSD سرعت بسیار بیشتری را ارائه می‌کنند.

بسیاری از لپ‌تاپ‌های گیمینگ در کنار HDD دارای حافظه‌ی SSD هم هستند تا کاربران بتوانند از هردوی آن‌ها استفاده کنند. البته حتی اگر لپ‌تاپ موردنظر فقط دارای هارددیسک یا همان HDD باشد، به راحتی می‌توانید SSD هم درون لپ‌تاپ تعبیه کنید.

عمر باتری

لپ‌تاپ‌های گیمینگ انرژی زیادی را مصرف می‌کنند و به همین خاطر عمر باتری آن‌ها هم پایین است. اگرچه قطعات نه‌چندان قدرتمند عمر باتری را افزایش می‌دهند، اما این قطعات عملکرد ایدئالی ندارند. با وجود اینکه باتری لپ‌تاپ‌های گیمینگ نسبت به گذشته بسیار بهتر شده، اما روی هم رفته نباید انتظار عمر زیادی از این باتری‌ها داشته باشید. به همین خاطر توصیه می‌شود هنگام اجرای بازی، لپ‌تاپ را به شارژر وصل کنید.

سخن آخر

لپ‌تاپ‌های گیمینگ روی هم رفته بسیار گران‌قیمت هستند و به همین خاطر با توجه به بودجه‌ای که دارید، احتمالا نمی‌توانید لپ‌تاپ گیمینگ ایدئال خود را بخرید. در نتیجه، به احتمال زیاد چاره‌ای جز فدا کردن بخشی از ویژگی‌ها را نخواهید داشت و مهم این است که با توجه به پول موجود در جیبتان، بهترین انتخاب را داشته باشید.

