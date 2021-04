هواوی به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکلات متعددی روبرو شده و مثلا طبق یک گزارش جدید، این شرکت دیگر بین ۵ سازنده‌ی بزرگ موبایل در جهان قرار ندارد. علاوه بر مشکلات مربوط به بازار موبایل، بسیاری از کشورها هم استفاده از تجهیزات مخابراتی هواوی را ممنوع کرده‌اند.

با وجود تمام این دردسرها، هواوی هنوز تسلیم نشده و حالا به نظر می‌رسد مانند گوگل می‌خواهد وارد بازار نرم‌افزار، فضای ابری و اتومبیل‌ها شود. اگرچه هواوی در زمینه‌ی نرم‌افزاری هم سابقه‌ی زیادی دارد، اما عمدتا به عنوان یک شرکت فعال در حوزه‌ی سخت‌افزار دیده می‌شود. اما به دلیل تحریم‌های آمریکا، درآمد بخش‌های سخت‌افزاری تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده و به همین خاطر این شرکت می‌خواهد با تمرکز بر بازار نرم‌افزار، درآمدهای خود را افزایش بدهد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، هواوی از چند سال قبل توسعه‌ی سیستم‌عامل هارمونی را آغاز کرده که در ابتدا برای تلویزیون‌های و گجت‌های هوشمند خانگی مورد استفاده قرار گرفته است. اولین نسخه‌ی این سیستم‌عامل که برای گوشی‌ها ارائه شد، بیشتر یک رابط کاربری مبتنی بر اندروید بود ولی هدف هواوی ایجاد یک پلتفرم کاملا جدید و بدون وابستگی به اندروید است.

حالا این شرکت در حال برنامه‌ریزی برای ورود به بازار پردازش ابری و اتومبیل‌های هوشمند است که در این میان گوگل هم بودجه‌ی زیادی را به این دو حوزه اختصاص داده است. چنین اقداماتی نه‌تنها می‌توانند درآمد هواوی را افزایش بدهند، بلکه منجر به کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا هم خواهند شد.

البته هواوی‌ برای قدم گذاشتن در این مسیر جدید باید با چالش‌های متعددی روبرو شود زیرا در کشور چین هم شرکت‌های مهمی در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند. در هر صورت هواوی در زمینه‌ی پردازش ابری باید با غول‌هایی مانند علی‌بابا در چین رقابت کند و از طرف دیگر شرکت بایدو هم مهم‌ترین شرکت چینی در زمینه‌ی تکنولوژی‌های بازار اتومبیل محسوب می‌شود.

تحریم‌های آمریکا تا چه مدت می‌تواند سرعت رشد هواوی را کم کند؟

