اپل تولید انبوه چیپست M2 را آغاز کرده است

طبق گزارش سایت معتبر Nikkei Asia، تولید انبوه جانشین چیپست اپل M1 آغاز شده که احتمالا با نام M2 معرفی خواهد شد. بر اساس این گزارش، فرایند تولید این چیپست حداقل حدود ۳ ماه طول می‌کشد و احتمالا ماه ژوئیه (تیر-مرداد) اولین مک‌بوک‌های مبتنی بر این چیپست معرفی خواهند شد.

اپل که از ماه‌ها قبل روند مهاجرت از تراشه‌های اینتل به سمت تراشه‌های اختصاصی خود را کلید زده، با معرفی این چیپست یک گام دیگر به این هدف نزدیک‌تر خواهد شد. چیپست M1 که توسط شرکت تایوانی TSMC تولید شده، برای نخستین بار همراه با مک مینی، مک‌بوک ایر و مک‌بوک پرو به دست کاربران رسید. این تراشه در مقایسه با پردازنده‌های اینتل عملکرد بسیار بهتری را ارائه می‌کند از طرف دیگر به لطف مصرف انرژی پایین، عمر باتری مک‌بوک‌ها را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

شرکت اپل هفته‌ی گذشته از نسل جدید آیپد پرو و آی‌مک رونمایی کرد که برای آن‌ها هم چیپست ۵ نانومتری M1 مورد استفاده قرار گرفته است. این تراشه از پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای، پردازنده‌ی گرافیکی با حداکثر ۸ هسته و موتور عصبی ۱۶ هسته‌ای بهره می‌برد. در مقایسه با نسل قبلی کامپیوترهای مک، حدود ۳.۵ برابر سرعت بیشتری دارد و از نظر عملکرد گرافیکی هم تا ۶ برابر سریع‌تر وظایف موردنظر را انجام می‌دهد. از طرف دیگر، عمر باتری مک‌بوک‌ها را هم تا ۲ برابر طولانی‌تر کرده است.

اپل در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که روند مهاجرت از پردازنده‌های اینتل به سمت چیپست‌های اختصاصی این شرکت دو سال طول می‌کشد. طبق شایعات منتشر شده، نسل جدید مک‌بوک پرو ۱۴ اینچی و ۱۶ اینچی با چیپست اپل M2 در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۱ از راه می‌رسند. همچنین در سال ۲۰۲۱ می‌توانیم انتظار معرفی مدل جدید آی‌مک ۲۷ اینچی را داشته باشیم و احتمالا در سال ۲۰۲۲ مک پرو جدید با چیپست اختصاصی اپل معرفی خواهد شد.

