همانطور که می‌دانید، آنر قرار است به‌زودی از گوشی‌های جدید خود رونمایی کند. گوشی‌هایی که ظاهرا از سری آنر ۵۰ خواهند بود و امروز هم اطلاعات مدل پرو پلاس آن منتشر شد.

بعد از اینکه آنر از هواوی جدا شد و تصمیم گرفت به صورت مستقل به ساخت گوشی‌های هوشمند ادامه دهد، شاهد رونمایی از گوشی آنر V40 بودیم. محصولی که البته فقط در کشور چین در دسترس قرار دارد اما مشخصات فنی خوب و قابلیت‌هایی که داشت باعث شد کاربران زیادی خواهان عرضه‌ی آن به بازار جهانی باشند. اما این اتفاق رخ نداد و قرار هم نیست رخ دهد. به جای آن، شرکت چینی تصمیم گرفت یک گوشی جدید با مشخصات فنی جدید تولید کند و آن را به بازار جهانی عرضه کند.

گوشی مورد نظری که در رابطه با آن صحبت می‌کنیم از سری آنر ۵۰ است. در واقع نمی‌دانیم این سری چه تعداد گوشی را شامل می‌شود اما امروز اطلاعاتی در رابطه با آنر ۵۰ پرو پلاس منتشر شده که با در نظر گرفتن سیاست شرکت در نام‌گذاری گوشی‌ها، به نظر می‌رسد قدرتمندترین مدل موجود هم باشد. اطلاعات مورد نظر به لطف لیست شدن این گوشی در بنچمارک Master Lu بدست آمده و باید قابل اطمینان هم باشند.

با توجه به این لیست، به نظر می‌رسد آنر ۵۰ پرو پلاس به نمایشگری ۶.۷۹ اینچی مجهز خواهد شد که از پنل AMOLED بهره می‌برد و وضوح تصویر در آن به رقم شگفت‌انگیز +۱۴۴۰P می‌رسد. همچنین این نمایشگر مطابق انتظار از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز هم بهره می‌برد و از فناوری‌های جذابی نظیر +HDR10 نیز در آن پشتیبانی می‌شود. رابط کاربری این گوشی Magic UI 4.0 خواهد بود اما نمی‌دانیم آیا از نرم‌افزارها و سرویس‌های گوگل در آن خبری هست یا خیر. هرچه باشد، دلیل اصلی جدایی این شرکت از هواوی به همین خاطر بود که تحریم‌هایی که روی هواوی اعمال شد، روی عملکرد این شرکت هم سایه افکنده بود و به نظر می‌رسد دیر یا زود باید این جدایی اتفاق می‌افتاد که همینطور هم شد.

قلب تپنده‌ی آنر ۵۰ پرو پلاس را پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ تشکیل خواهد داد که در حال حاضر قدرتمندترین پردازنده‌ی موجود برای گوشی‌های اندروید به حساب می‌آید. اما پردازنده‌ی گرافیکی که در لیست مشاهده می‌کنیم به اشتباه Mali-G78 ذکر شده که اینطور نیست و در اسنپدراگون ۸۸۸، آدرنو ۶۶۰ عهده‌دار امور گرافیکی است. در کنار این پردازنده‌ی قدرتمند شاهد استفاده از ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم از نوع LPDDR5 و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.1 نیز خواهیم بود اما نمی‌دانیم آیا ترکیب دیگری با حافظه‌ی رم بیشتر در دسترس خواهد بود یا خیر.

در بخش دوربین، با توجه به جزئیات منتشر شده احتمالا سه سنسور (با امکان عکاسی) را شاهد خواهیم بود که اصلی‌ترین آن ۵۰ مگاپیکسلی است و در کنار یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی فوق عریض و ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۲ برابری اپتیکال، مجموعه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری گوشی را تشکیل می‌دهند. همچنین در کنار این سنسورها شاهد حضور سنسور مدت پرواز هم خواهیم بود تا روی پنل پشتی، در مجموع ۴ سنسور و سه دوربین عکاسی حضور داشته باشند. روی پنل جلویی هم دو دوربین سلفی را احتمالا درون حفره‌ای روی نمایشگر شاهد خواهیم بود که گفته می‌شود به ترتیب ۳۲ و ۸ مگاپیکسلی هستند.

باتری که برای این گوشی در نظر گرفته شده ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت دارد و کاربر می‌تواند آن را با استفاده از یک شارژر ۶۶ واتی شارژ کند. پشتیبانی از شارژر بی‌سیم ۵۰ واتی هم در این گوشی وجود خواهد داشت. در رابطه با مهم‌ترین موضوع یعنی قیمت هم فعلا حرفی به میان نیامده اما انتظار می‌رود طی روزها یا هفته‌های آتی در این رابطه خبرهای بیشتری بشنویم.

گوشی‌های پرچم‌دار سری آنر ۵۰ احتمالا یک ماه دیگر رونمایی می‌شوند

منبع: GSMArena

The post آنر ۵۰ پرو پلاس با دوربین سه‌گانه، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و اسنپدراگون ۸۸۸ عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala