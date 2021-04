شیائومی ردمی K40 گیمینگ ادیشن با قیمت ۳۱۰ دلار معرفی شد

گوشی‌های گیمینگ شیائومی معمولا با برند بلک شارک راهی بازار می‌شوند. در این میان، ساعاتی قبل ردمی که یکی دیگر از برندهای زیرمجموعه‌ی شیائومی محسوب می‌شود، از اولین گوشی گیمینگ خود با نام ردمی K40 گیمینگ ادیشن رونمایی کرد.

در بخش فوقانی و پایینی ماژول دوربین این گوشی دو نوار کوچک LED دیده می‌شود که می‌توانند رنگ‌های مختلفی را نمایش دهند. طبق اعلام ردمی، این LED ها صرفا تزیینی نیستند و می‌توانند مواردی مانند دریافت نوتفیکیشن‌ها یا تماس تلفنی را به کاربران اطلاع دهند. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به داشتن گواهی IP53 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و همچنین بدنه‌ی ۸.۳ میلی‌متری اشاره کنیم که نسبت به دیگر گوشی‌های گیمینگ، بدنه‌ی باریکی محسوب می‌شود. همچنین وزن این گوشی به ۲۰۵ گرم می‌رسد.

در لبه‌ی کناری بدنه هم دکمه‌های مخصوص گیمینگ تعبیه شده که کاربران هنگام اجرای بازی‌های مختلف می‌توانند از آن‌ها بهره ببرند. ردمی K40 گیمینگ ادیشن مجهز به نمایشگر ۶.۶۷ اینچی ۱۲۰ هرتز اولد با رزولوشن FHD است که سرعت نمونه‌برداری لمسی آن به ۴۸۰ هرتز می‌رسد. در بدنه‌ی این گوشی اسپیکرهای استریو قرارا گرفته که توسط شرکت JBL تنظیم شده‌اند و همچنین از استاندارد Dolby Atmos هم پشتیبانی می‌کنند. گفتنی است هیچ اثری از جک هدفون در بدنه‌ی این گوشی دیده نمی‌شود.

در پنل پشتی این گوشی دوربین سه‌گانه قرار دارد که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۶۴ مگاپیکسلی است. همچنین در کنار آن دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید و ۲ مگاپیکسلی ماکرو انجام وظیفه می‌کنند.

قلب تپنده‌ی ردمی K40 گیمینگ ادیشن چیپست ۶ نانومتری Dimensity 1200 ساخت مدیاتک است که این یعنی برخلاف دیگر اعضای خانواده‌ی K40، از چیپست اسنپدراگون بهره نمی‌برد. انرژی این گوشی گیمینگ از طرف باتری ۵۰۶۵ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۶۷ واتی هم پشتیبانی می‌کند. از دیگر ویژگی‌های آن هم می‌توانیم به پشتیبانی از فناوری ۵G و نسل ششم وای‌فای اشاره کنیم.

در حال حاضر فقط کاربران چینی می‌توانند این گوشی را بخرند. قیمت پایه‌ی آن از ۳۱۰ دلار آغاز می‌شود که این مدل از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. همچنین کاربران چینی برای خرید مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی باید مبلغ ۴۱۶ دلار را بپردازند.

