آیپد؛ تاریخچه تبلتی که هیچوقت فضای رقابت باقی نگذاشت

بیشتر از یک دهه از زمانی که نخستین آیپد جهان به بازار آمد می‌گذرد. اولین تبلت اپل توسط شخص استیو جابز معرفی شد که یک سوال از مشتریان داشت. او از مخاطبان خود در جریان رویداد معرفی دیوایس پرسید که آیا به نظرشان «فضایی در میان آیفون و مک‌بوک وجود دارد؟» در آن زمان بسیاری از مشتریان ممکن بود یک پاسخ نه قاطعانه به این پرسش بدهند. اما سپس اپل طی تنها ۸۰ روز، ۳ میلیون آیپد فروخت و مشخص شد که استیو جابز همواره پاسخ واقعی این سوال را می‌دانسته‌ است. اما از زمان معرفی و عرضه نخستین آیپد اپل، آن هم پیش از یک دهه پیش، شاهد چه تغییراتی بوده‌ایم؟ در این مقاله نگاهی می‌اندازیم به تاریخچه آیپد و هرآنچه در این سال‌ها گذشته است.

تاریخچه آیپد اپل

اپل آیپد (۲۰۱۰)

نخستین آیپد جهان که در ماه ژانویه سال ۲۰۱۰ میلادی معرفی شد، بدنه‌ای از جنس آلومینیوم و لبه‌هایی گرد داشت: درست مانند آنچه در آیپد پرو سال گذشته میلادی مشاهده کرده‌ایم، البته با این فرق که ورژن‌های جدیدتر شکلی باریک‌تر به خود گرفته‌اند. این دستگاه همراه با نمایشگر ۹.۷ اینچی عرضه شد، ۱۳ میلی‌متر قطر داشت و ۶۸۰ گرم وزن.

مدل سال ۲۰۱۰ از پردازنده Apple A4 با فرکانس کاری ۱ گیگاهرتز بهره می‌برد و با سه ظرفیت داخلی ۱۶ یا ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت به دست مشتریان می‌رسید. افزون بر این‌ها، می‌توانستید منتظر عمر باتری ۱۰ ساعته با هر بار شارژ باشید. قیمت پایه ۴۹۹ دلار برای آیپد انتخاب شد و انبوهی تجهیزات جانبی مانند Keyboard Docking Station و همینطور یک داک ساده هم داشتیم که آیپد را تبدیل به یک «قاب عکس معرکه» می‌کرد!

اپل آیپد ۲ (۲۰۱۱)

نسل دوم آیپد به فاصله یک سال از مدل نخست معرفی شد و بدنه‌ای ۳۳ درصد باریک‌تر داشت که این بار معادل ۸.۸ میلی‌متر بود. از طرف دیگر وزن دستگاه هم حدودا ۵۰ گرم کاهش یافت تا به رقم معقول‌تر ۶۰۰ گرم نزدیک‌تر باشد. آیپد ۲ از چیپست دو هسته‌ای A5 قوت می‌گرفت که گفته می‌شد سرعتی دو برابر بیشتر از آیپد قبلی دارد و پردازنده گرافیکی‌اش ۹ برابر قدرتمندتر است. محل تعبیه اسپیکر هم تغییر کرد تا صدا به شکلی بهینه‌تر و باکیفیت‌تر به گوش برسد.

اما بزرگ‌ترین تفاوت آیپد ۲ در قیاس با مدل نخست چیزی دیگر بود: دوربین‌ها. این تبلت یک دوربین در جلو و یک دوربین در پشت داشت که امکان فیس‌تایم و تماس ویدیویی را مهیا می‌کردند. اگرچه این قابلیت امروزها کاملا استاندارد است، اما در آن روزها خبری مهم به حساب می‌آمد.

اپل آیپد ۳ (۲۰۱۲)

نسل سوم آیپد در سال ۲۰۱۲ میلادی از راه رسید و گرچه طراحی عمدتا همان چیزی بود که در نسل‌های قبلی مشاهده کرده بودیم، تکنولوژی نمایشگر از بهبودهای فراوان برخوردار شد. اپل نام «Retina Display» را برای این نمایشگر انتخاب کرد که تا همین امروز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و روی آن، ۴ برابر پیکسل بیشتر نسبت به آیپد ۲ را به نمایش در می‌آمد.

چیپست جدید A5X برای نسل سوم آیپد معرفی شد که تعداد هسته‌های پردازنده گرافیکی را به ۴ عدد می‌رساند و رزولوشن دوربین هم ارتقا یافت و از ۱ مگاپیکسل به ۵ مگاپیکسل رسید. هنگام عرضه آیپد ۳، تعداد اپلیکیشن‌های مخصوص این دیوایس در اپ استور به رقم سرسام‌آور ۲۰۰ هزار اپلیکیشن رسیده بود و iOS 6 نیز روی آن به اجرا در می‌آمد.

اپل آیپد ۴ (اواخر ۲۰۱۲)

تنها با گذشت شش ماه از عرضه آیپد ۳، اپل از آیپد ۴ رونمایی کرد. این دستگاه اساسا همان آیپد ۳ بود و بنابراین از همان نمایشگر رتینا ۹.۷ اینچی و بدنه‌ای با ابعاد ۲۴۱.۲ در ۱۸۵.۷ در ۹.۴ میلی‌متر و وزن ۶۵۲ گرم بهره می‌برد، اما این آیپدی بود که کانکتور ۳۰ پینه را کنار گذاشت و در عوض به سراغ «لایتنینگ» رفت.

نمایشگر آیپد ۴ همان نمایشگر آیپد ۳ بود -یک نمایشگر رتینا با قابلیت پشتیبانی از رزولوشن ۲۰۴۸ در ۱۵۳۶ پیکسل- اما اپل این‌بار دیوایس جدیدش را به پردازنده جدیدتر A6X مجهز کرد که دو برابر سریع‌تر از نمونه موجود در آیپد ۳ به حساب می‌آمد. این کمپانی ضمنا به پشتیبانی از وای‌فای دو بانده نیز پرداخت و یک دوربین جلوی جدید هم تعبیه کرد که رزولوشن را از VGA به ۱.۲ مگاپیکسل می‌رساند.

اپل آیپد مینی (۲۰۱۲)

اپل نخستین آیپد مینی را همراه با آیپد ۴ عرضه کرد و بنابراین شاهد نوعی دو دستگی در خانواده تبلت‌های اپل بودیم تا مشتریان بیشتری جذب آن‌ها شوند. با حفظ همان بدنه فلزی باکیفیت، آیپد مینی به شکل محسوسی کوچک‌تر و سبک‌وزن‌تر از آیپد استاندارد ظاهر می‌شد. این دستگاه ابعادی معادل ۲۰۰ در ۱۳۴.۷ در ۷.۲ میلی‌متر داشت و تنها ۳۰۸ گرم وزن – بنابراین وزن به نصف رسیده بود. حاشیه‌های دور نمایشگر کاهش یافتند و اپل به‌گونه‌ای iOS را برنامه‌نویسی کرد که برخوردهای اتفاقی انگشت با لبه‌های نمایشگر نادیده گرفته می‌شدند.

آیپد مینی لبه‌های گرد و خمیده‌تر از آیپد اصلی داشت، اما برای نمایشگر ۷.۹ اینچی آن از رزولوشن آیپد ۲ -یعنی ۱۰۲۴ در ۷۶۸ پیکسل- بهره گرفته شد و خبری هم از نمایشگر رتینا نبود. این تبلت ضمنا از پردازنده A5 بهره می‌گرفت و بنابراین به اندازه آیپد ۴ قدرتمند ظاهر نمی‌شد. با این وجود، اگرچه دستگاه بسیار جمع‌وجور بود، اما در هر صورت قدرت پردازشی فوق‌العاده‌ای داشت.

اپل آیپد ایر (۲۰۱۳)

نسل پنجم آیپدهای اپل، آیپد ایر نام گرفت و همراه با طراحی کاملا تازه از راه رسید. برجسته‌ترین نکته در این طراحی، قرض گرفتن لبه‌های گرد آیپد مینی بود. این دستگاه ۲۰ درصد سبک‌تر از آیپد ۴ بود، تنها ۴۶۹ گرم وزن داشت و در عین حال قطر هم به ۷.۵ میلی‌متر کاهش یافته بود. همین موضوع راجع به قامت دستگاه هم صدق می‌کرد و در نتیجه اپل در صدد ساخت دیوایسی حمل‌پذیرتر بوده است.

نمایشگر ۹.۷ اینچی همان چیزی بود که در آیپد ۴ هم یافت می‌شد، اما اپل حاشیه‌های پیرامون نمایشگر را تا ۴۳ درصد کاهش داد و بنابراین توانست نمایشگری یکسان را در بدنه‌ای کوچک‌تر جای دهد. همان دوربین‌های موجود در آیپد ۴ نیز راهشان را به آیپد ایر باز کردند، اما چیپست A7 جدیدی که زیر شنل دستگاه مخفی شده بود و معماری ۶۴ بیتی داشت، امکان فوکوس خودکار سریع‌تر، دستیابی به نرخ فریم بالاتر در ویدیوها و تصویربرداری سریع‌تر را مهیا می‌ساخت.

اپل آیپد مینی ۲ (۲۰۱۳)

یک سال بعد از عرضه آیپد مینی، اپل از آیپد مینی با نمایشگر رتینا پرده برداشت. طراحی دستگاه مثل قبل باقی مانده بود، اما نمایشگر تازه می‌توانست رزولوشن ۲۰۴۸ در ۱۵۳۶ پیکسل را به تصویر بکشد. به این ترتیب در میان تبلت‌هایی که چنین ابعادی داشتند، با تنها تبلت جهان با قابلیت نمایش این رزولوشن روبه‌رو بودیم.

این دستگاه اندکی قطورتر و سنگین‌وزن‌تر از اولین آیپد مینی بود -قطر ۷.۵ میلی‌متر به جای ۷.۲ میلی‌متر و وزن ۳۳۱ گرم به جای ۳۰۸ گرم- اما دیگر شاهد تغییرات چندانی در طراحی نبودیم. در میان ورژن‌های مختلف دستگاه، می‌شد یک مدل با ظرفیت داخلی ۱۲۸ گیگابایتی یافت و چیپست هم همان A7 بود که پیشتر راهش را به آیپد ایر و آیفون ۵ اس باز کرد.

اپل آیپد ایر ۲ (۲۰۱۴)

نسل دوم آیپد ایر طراحی مشابهی به نخستین مدل ایر داشت اما قطرش هرچه بیشتر کاهش یافت تا ۶.۱ میلی‌متر برسد و اساسا باریک‌ترین تبلتی باشد که در آن زمان می‌شد یافت. این دستگاه ضمنا اندکی سبک‌تر از نسل نخست ایر هم بود و تنها ۴۳۷ گرم وزن داشت.

اگرچه ابعاد و رزولوشن نمایشگر در نخستین ایر یکسان باقی ماندند، ایر ۲ از یک لایه برای جلوگیری از بازتاب نور بهره می‌برد و به جای A7، به چیپست A8X مجهز بود. بزرگ‌ترین تفاوت میان ایر و ایر ۲ اما این بود که در ورژن جدیدتر، اپل به رونمایی از Touch ID پرداخت. این چیزی نبود که در آن زمان بدانیم، اما ایر ۲ آخرین عضو شماره‌دار از خانواده آیپد ایر به حساب می‌آید.

اپل آیپد مینی ۳ (۲۰۱۴)

آیپد مینی ۳ همراه با آیپد ایر ۲ از راه رسید، اما در مراسم رونمایی از دستگاه، اپل توجه چندانی به آن نداشت و بیشتر تمرکزش را معطوف بر مدل بزرگ‌تر کرد. طراحی آیپد مینی ۳ باز هم تفاوت چندانی با آیپد مینی ۲ نداشت، اما اپل در این دستگاه هم تعبیه حسگر اثر انگشت Touch ID پرداخت و یک ورژن از آن با رنگ طلایی را به دست مردم رساند.

اما نکته‌ ناامیدکننده این بود که خبری از ارتقای پردازنده نبود، دوربین هیچ بهبودی نیافت و نمایشگر ضد بازتاب نور و وای‌فای سریع‌تری که در آیپد ایر ۲ بزرگ‌تر هم یافت می‌شدند هم راهشان را به این دیوایس باز نکردند. در نهایت می‌توان گفت که آیپد مینی ۳ یک ارتقای بسیار ناچیز در خانواده آیپد مینی بود.

اپل آیپد مینی ۴ (۲۰۱۵)

آیپد مینی ۴ مسیر آیپد مینی ۳ را در سال ۲۰۱۵ ادامه داد، اما هیچکس نمی‌دانست که بعد از این مدل برای مدتی طولانی قرار نیست شاهد هیچ ورژن مینی تازه‌ای باشیم. این دستگاهی باریک‌تر و سبک‌وزن‌تر از آیپد مینی ۳ بود که بالاخره به لایه ضد بازتاب نوری مشابه ایر ۲ مجهز شد. اپل به همین شکل آیپد مینی ۴ را به پردازنده A8 و کمک پردازنده حرکتی M8 مجهز کرد و شاهد افزایش رزولوشن دوربین پشتی هم بودیم. فارغ از این‌ها، طراحی بار دیگر یکسان با آیپد مینی‌های قبلی باقی ماند.

اپل آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی (۲۰۱۵)

نخستین آیپد پرو در سال ۲۰۱۵ به جهان معرفی شد و بار دیگر دسته‌بندی تازه‌ای برای تبلت‌های کمپانی اپل تعریف کرد. با ارائه یک نمایشگر غول‌آسای ۱۲.۹ اینچی که مجموعا ۵.۶ میلیون پیکسل را به نمایش در می‌آورد و نرخ به‌روزرسانی متغیر برای کمک به ذخیره‌سازی انرژی، آیپد پرو تبلتی بسیار تحسین‌برانگیز بود. این دستگاه در قیاس با اسپیکرهای دوگانه موجود در آیپد ایر ۲، دو برابر اسپیکر بیشتر داشت و تعبیه چیپست ۵۴ بیتی A9X هم بدان معنا بود که آیپد پرو می‌توانست ۱.۸ برابر سریع‌تر از آیپد ایر ۲ ظاهر شود.

در لبه‌ی بدنه فلزی و پریمیوم دستگاه، آیپد پرو که قطرش فراتر از ۶.۹ میلی‌متر نمی‌رفت به Smart Connector مجهز شده بود که برای اتصال یک کیبورد مخصوص کاربرد داشت و انتقال داده و انرژی را امکان‌پذیر می‌کرد. نخستین استایلوس اپل هم همراه با آیپد پرو رونمایی شد و Apple Pencil نام گرفت. این قلم را می‌شد مستقیما از طریق پورت لایتنینگ آیپد پرو شارژ کرد.

اپل آیپد پرو ۹.۷ اینچی (۲۰۱۶)

بسیاری تصور می‌کردند که این مدل از آیپد در واقع آیپد ایر ۳ نام بگیرد، اما اپل در عوض آن را به عضوی از خانواده آیپد پرو تبدیل کرد. این دیوایس که رسما «آیپد پرو ۹.۷ اینچی» نام گرفت، ورژنی کوچک‌تر از مدل ۱۲.۹ اینچی بود که طی سال قبلی به دست مشتریان رسید. این دستگاه همان بدنه باریک آلومینیوم و حسگر اثر انگشت Touch ID را داشت، اما در رنگی تازه نیز به بازار عرضه شد: رز گلد.

ابعاد و رزولوشن نمایشگر آیپد پرو ۹.۷ درست مانند آیپد ایر ۲ بود، اما ۲۵ درصد اشباع رنگی بهتر داشت و برای نخستین بار به تکنولوژی True Tone اپل مجهز شد: چیزی که امروز در آخرین آیفون‌های کمپانی هم یافت می‌شود. مشخصات دوربین هم در آیپد پرو ۹.۷ اینچی ارتقا یافتند و قدرت پردازشی با مدل بزرگ‌تر و ۱۲.۹ اینچی برابری می‌کرد تا به شکل قابل توجهی بهتر از ایر ۲ باشد.

اپل آیپد (۲۰۱۷)

آیپد سال ۲۰۱۷ به شکلی بی‌سر و صدا در ماه مارس همان سال رونمایی شد تا در جایگاهی بالاتر از آیپد مینی ۴ و پایین‌تر از خانواده آیپد پرو قرار بگیرد. اساسا این مدل جایگزین آیپد ایر ۲ شد، اما اپل دیگر تمایلی به استفاده از برند «ایر» نداشت. طراحی درست مانند آیپد ایر ۲ بود، البته اندکی قطورتر و ضمنا در این مدل خبری از نمایشگر ضد بازتاب نور نبود.

آیپد سال ۲۰۱۷ به تکنولوژی True Tone موجود در مدل‌های پرو مجهز نشد، در رنگ رز گلد به دست مشتریان نرسید و خبری از بهبود رزولوشن دوربین اصلی هم نبود. اما اپل در عوض قیمت پایه این آیپد را کاهش داد و به ۳۳۹ یورو رساند که ۴۰ یورو ارزان‌قیمت‌تر از قیمت پایه آیپد ایر ۲ بود.

اپل آیپد پرو ۱۰.۵ اینچی (۲۰۱۷)

آیپد پرو ۱۰.۵ اینچی در مراسم WWDC سال ۲۰۱۷ معرفی شد و ارتقای مشخصات سخت‌افزاری نسبت به آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی محسوس بود. آیپد پروی جدید به گونه‌ای طراحی شده بود که جایگزینی برای آیپد پرو ۹.۷ اینچی سال ۲۰۱۶ به حساب می‌آمد و نمایشگری ۲۰ درصد بزرگ‌تر با حاشیه‌ای ۴۰ درصد کمتر داشت. اما بسیاری‌ از مشخصه‌های دو دستگاه مشابه یکدیگر بودند و برای مثال می‌توان به ساختار چهارگانه اسپیکرها، اسمارت کانکتور و همینطور عرضه در رنگ رز گلد اشاره کرد.

زیر شنل دستگاه پردازنده A10X Fusion همراه با کمک پردازنده حرکتی M10 به چشم می‌خورد و اپل ادعا کرد که پرفورمنس در قیاس با پردازنده A9 حدود ۳۰ درصد و در قیاس با پردازنده گرافیکی آن ۴۰ درصد بهبود یافته است. این تبلت که درست مانند مدل‌های قدیمی ۱۲.۹ و ۹.۷ اینچی با قلم اپل سازگاری داشت، همراه با حافظه‌های داخلی ۶۴ و ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی عرضه شد.

اپل آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی (۲۰۱۷)

برخلاف آیپد پرو ۱۰.۵ اینچی، ورژن ارتقایافته آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی هیچ مشخصه تازه‌ای از نظر طراحی نداشت. حاشیه‌های نمایشگر همان چیزی باقی ماندند که پیشتر بودند و همین موضوع راجع به طراحی کلی و ابعاد نمایشگر هم صدق می‌کرد که اندکی باعث ناامیدی بود. این دستگاهی بزرگ و سنگین‌وزن بود و بسیاری ترجیح می‌دادند اپل تلاش بیشتری برای حمل‌پذیری هرچه بیشتر دستگاه و حذف حاشیه‌ها مانند مدل ۱۰.۵ اینچی به خرج می‌داد.

مدل جدید آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی البته از بهبودهای داخلی بهره‌مند شده بود. به جای چیپست A9X این بار شاهد پردازنده A10X بودیم که قبلا در مدل ۱۰.۵ اینچی هم رویت شده بود. مدل ۱۲.۹ اینچی جدید همان دوربین و مشخصاتی را داشت که پیشتر در آیپد پرو ۱۰.۵ اینچی مورد استفاده قرار گرفته بودند.

اپل آیپد (۲۰۱۸)

آیپد استاندارد سال ۲۰۱۸ به گونه‌ای طراحی شد که قرار بود مسیر مدل سال ۲۰۱۷ را ادامه دهد و طراحی مشابه به آیپد ایر ۲ را ارائه کند. یک بار دیگر، شاهد دیوایسی مجهز به لایه ضد بازتاب نور روی نمایشگر بودیم و در حرکتی جالب، از نسل نخست استایلوس اپل هم پشتیبانی می‌شد.

این دیوایس برخی از قابلیت‌های بنیادین آیپد پرو را جا انداخته بود، برای مثال می‌توان به نبود تکنولوژی نمایشگر True Tone و اسمارت کانکتور و همچنین عدم عرضه در رنگ گلد رز اشاره کرد. اما با قیمت‌گذاری بسیار پایین‌تر نسبت به مدل‌های پرو، اپل اساسا می‌خواست توجه دانشجویان را به خود جلب کند. پردازنده هم به چیپست A10 ارتقا یافت.

اپل آیپد پرو ۱۱ اینچی (۲۰۱۸)

اگرچه آیپد پرو ۱۱ اینچی در سال ۲۰۱۸ از راه رسید اما طراحی شده بود تا آیپد پرو ۱۰.۵ اینچی را در بازار همراهی کند و اپل نمی‌خواست گزینه‌ای جایگزین برای آن مدل اینچی ساخته باشد. با ارائه طراحی کاملا به‌روزرسانی شده، آیپد پرو ۱۱ اینچی لبه‌های مربعی شکل داشت، حاشیه‌های نمایشگر را کنار گذاشت و Face ID نیز جایگزین حسگر اثر انگشت Touch ID شد. از سوی دیگر، شاهد استفاده از پورت USB Type-C به جای لایتنینگ نمادین اپل بودیم.

یک نمایشگر Liquid Retina پنل جلویی این دیوایس آلومینیومی و نه‌چندان قطور را در بر گرفت، رزولوشن ۲۳۸۸ در ۱۶۶۸ پیکسل را به نمایش در می‌آورد و با Apple Pencil 2 سازگاری داشت. این تبلت اندکی قدرتمندتر از آیپد پرو ۱۰.۵ اینچی نیز ظاهر شد: عمدتا به خاطر بهره‌گیری از چیپست A12X Bionic، دوربین بهبودیافته و امکان خرید ورژنی ۱ ترابایتی از آن.

اپل آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی (۲۰۱۸)

برخلاف نخستین مدل به‌روزرسانی شده از آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی، دومین ورژن جدید که در سال ۲۰۱۸ معرفی شد تغییراتی بزرگ به وجود آورد. این مدل نه‌تنها حاشیه‌ها را علی‌رغم ارائه ابعاد یکسان نمایشگر به شکلی چشمگیر کاهش داد بلکه لبه‌ها نیز گرد شدند.

آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی سال ۲۰۱۸ وزن را ۴۴ گرم کاهش داد، به جای Touch ID یه Face ID مجهز شد، از پورت USB-C به جای لایتنینگ بهره برد و پشتیبانی از نسل دوم Apple Pencil هم به این معنا بود که استایلوس را می‌توانستید به صورت مغناطیسی به لبه دستگاه متصل و به صورت بی‌سیم شارژش کنید. نمایشگر Liquid Retina چشم خریداران بالقوه را نوازش می‌داد و چیپست A12X هم سر از داخل دستگاه درآورد. درست مانند مدل کوچک‌تر ۱۱ اینچی، امکان خرید یک ورژن از تبلت با حافظه داخلی ۱ ترابایتی مهیا شد.

اپل آیپد ایر (۲۰۱۹)

آیپد ایر سال ۲۰۱۹ شباهت زیادی به آیپد پرو دارد، اما با این تفاوت که خبری از FaceID، حاشیه‌های یکپارچه و پورت USB Type-C در آن نیست. در عوض این نمایشگر بزرگ و باکیفیت ۱۰.۵ اینچی (با رزولوشن ۱۶۶۸ در ۲۲۲۴)، عمر باتری‌ای که برای یک روز کامل دوام می‌آورد و پشتیبانی از Apple Pencil و Smart Keyboards بود که آیپد ایر را به گزینه‌ای معرکه تبدیل می‌کرد، خصوصا وقتی که قیمت پایه بسیار معقول دستگاه را در نظر می‌گرفتیم.

اکثر منتقدین عقیده داشتند که آیپد ایر ۲۰۱۹ یک نقطه تعادل معرکه میان کارایی، توان پردازشی و قیمت‌گذاری بود.

اپل آیپد مینی (۲۰۱۹)

پنجمین آیپد مینی اپل اساسا یک آیپد پرو کوچک است و علی‌رعم حاشیه‌های زیادی که دور نمایشگر داشت، کماکان تبلتی بسیار جمع‌وجور باقی ماند. مشخصات سخت‌افزاری این تبلت بسیار قدرتمند بود و رقبا را در رنج قیمت خود حسابی به چالش می‌کشید. این دستگاه نمایشگری ۷.۹ اینچی داشت و همینطور یک دکمه فیزیکی هوم که میزبان Touch ID بود.

اپل آیپد (۲۰۱۹)

آیپد ۱۰.۲ اینچی اپل در سال ۲۰۱۹ عرضه شد تا جایگزینی برای آیپد ۹.۷ اینچی سال ۲۰۱۸ باشد. این دستگاه ضمنا به‌گونه‌ای طراحی شد تا بیشترین استفاده را از سیستم عامل جدید iPadOD ببرد و در عین حال مقرون به صرفه‌ترین و آشناترین تبلت کمپانی برای مصرف‌کنندگان باشد.

این قدرتمندترین آیپد ممکن نیست، اما کماکان مشخصات سخت‌افزاری و ویژگی‌های خوبی در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. برای مثال نمایشگر دستگاه رزولوشن ۲۱۶۰ در ۱۶۲۰ پیکسل را به نمایش در می‌آورد و شاسی دستگاه هم از جنس آلومینیوم ۱۰۰ درصد بازیافت شده است. به این ترتیب، آیپد اپل همچنان گزینه‌ای منطقی برای بسیاری از مشتریان به حساب می‌آید.

آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی (۲۰۲۰)

در سال ۲۰۲۰، اپل به بازبینی هرچه بیشتر در آیپد پرو خود پرداخت و شاهد پردازنده‌ای جدی، دوربین بهبودیافته و همان قابلیت‌های تحسین‌برانگیز همیشگی که از این خانواده انتظار دارید بودیم. برخی منتقدین عقیده داشتند که از نظر قدرت پردازشی یا سرعت شاهد تغییرات چندانی نیستیم، اما صرفا به این خاطر که آیپد پرو همواره دیوایسی قدرتمند بوده و رقابت حتی با خودش دشوار است.

اپل آیپد (نسل هشتم)

نسل هشتم یکی از مقرون به صرفه‌ترین تبلت‌هایی بود که اپل در تاریخچه آیپد عرضه کرده است و اساسا با آیپدی کلاسیک با همان استایل نسل‌های قبلی روبه‌رو بودیم. در واقع ابعاد این اتفاق آنقدر گسترده بود که تنها چیزی که ارتقا یافت، پردازنده بود. آیپد اپل مثل همیشه مصرف‌کنندگان عادی را از خود راضی کرد و به خاطر قیمت‌گذاری معقول‌تر و به صرفه‌ترش نسبت به آیپد ایر، تا همین امروز تبلتی عالی برای خرید به حساب می‌آید.

اپل آیپد ایر (۲۰۲۰)

آیپد ایر جدیدی که در سال ۲۰۲۰ عرضه شد ارزان‌قیمت‌تر از آیپد پرو بود اما همچنان قابلیت‌هایی معرکه مانند Touch ID، نمایشگر True Tone و چیزهایی از این دست داشت و به چیپست A14 Bionic مجهز بود. اکثر منتقدان عقیده داشتند که این دستگاه به مراتب بهتر از آیپد استاندارد ظاهر می‌شود و نسبت به آیپد پرو نیز خریدی معقولانه‌تر برای اکثریت کاربران خواهد بود.

اپل آیپد پرو (۲۰۲۱)

همین هفته گذشته بود که آخرین و بهترین آیپد پرو اپل به جهان معرفی شد. این تبلت جدید دو مشخصه اصلی دارد که باعث می‌شود گزینه‌ای بسیار جذاب برای مشتریان باشد. پیش از هر چیز، دستگاه به چیپست M1 مجهز شده، همان چیپستی که پیشتر راهش را به مک‌بوک‌های سال گذشته هم باز کرده بود و با پرفورمنس پردازنده و پردازنده گرافیکی‌اش، باعث حیرت تمام صنعت تکنولوژی شد. با این چیپست تازه، می‌توانید منتظر عملکردی ۵۰ برابر سریع‌تر و بهینه‌تر نسبت به آیپد پرو قبلی باشد.

سپس نوبت به تکنولوژی نمایشگر Mini-LED (یا Liquid Retina XDR آن‌طور که اپل می‌خواندش) می‌رسد که ۱۰ هزار مینی LED در خود جای داده و بدون اینکه تاثیری چشمگیر بر عمر باتری بگذارد، کنتراست را شدیدا افزایش می‌دهد. این نمایشگر از نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز، روشنایی ۱۶۰۰ نیتی و قلم اپل پشتیبانی می‌کند و بدنه دستگاه هم کاملا از آلومینیوم بازیافتی ساخته شده است.

مقایسه‌ی آیپد پرو ۲۰۲۱، آیپد پرو ۲۰۲۰ و آیپد پرو ۲۰۱۸

منبع: Pocket Lint

منبع متن: digikala