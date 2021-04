با توجه به جدیدترین اخبار منتشر شده پیرامون برنامه‌های سامسونگ برای آینده، به نظر می‌رسد شرکت کره‌ای قصد دارد گوشی گلکسی S22 اولترا را به سنسور دوربین جدید ۲۰۰ مگاپیکسلی خود مجهز کند.

سامسونگ در ساخت محصولات مختلفی فعالیت می‌کند. از گوشی هوشمند و لوازم خانه گرفته که بیشترین محبوبیت را در بین مردم دارند، تا قطعات اولیه‌ی مورد نیاز برای ساخت این محصولات نظیر پردازنده، نمایشگر، دوربین و بسیاری موارد دیگر. شرکت کره‌ای اما در ادامه‌ی روند موفقیت‌آمیز خود در ساخت سنسورهای دوربین، قصد دارد به‌زودی از یک سنسور ۲۰۰ مگاپیکسلی هم رونمایی کند که هنوز تاریخ مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده.

گفته می‌شود اولین محصول خود شرکت که به این سنسور دوربین غول‌پیکر مجهز خواهد شد، گلکسی S22 اولترا است که اوایل سال میلادی آینده باید شاهد رونمایی از آن باشیم. این اطلاعات با توجه به گفته‌های یک وب‌سایت چینی با نام IT Home بدست آمده که البته منابع خبری اصلی آن، از معروف‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری یعنی Ice Universe و DigitalChatStation بودند.

پیش‌تر شنیده بودیم شیائومی اولین شرکتی است که از این سنسور در یکی از گوشی‌های خود استفاده می‌کند اما نمی‌دانیم کدام گوشی از این شرکت قرار است میزبان آن باشد. اما این روند درست مانند اتفاقی است که با سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی شرکت رخ داد و ابتدا آن را در گوشی‌های شیائومی و سپس در پرچم‌دارهای سامسونگ شاهد بودیم.

در ماه فوریه، شرکت کره‌ای از سنسور ISOCELL GN2 رونمایی کرد که ۵۰ مگاپیکسلی بود و اندازه‌ی پیکسل‌های آن به ۱.۴ میکرومتر می‌رسید. قبل از آن در ماه ژانویه، نسل جدید سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی رونمایی شد که هر پیکسل آن ۰.۸ میکرومتر بزرگی داشت. از لحاظ تئوری، هرچه که اندازه‌ی پیکسل‌ها بزرگ‌تر باشد، آن دوربین در جذب نور و جزئیات از محیط هم عملکرد بهتری دارد اما خب این موضوع باعث نمی‌شود فکر کنیم سنسورهایی با پیکسل‌های کوچک‌تر حتما در این بخش ضعیف هستند چون عوامل دیگری هم در این زمینه دخیل هستند. سامسونگ اما از فناوری آشنای ترکیب پیکسلی استفاده می‌کند تا بدین ترتیب گوشی‌هایش بتوانند در محیط‌های کم‌نور هم عملکرد خوبی داشته باشند.

سنسور ۲۰۰ مگاپیکسلی شرکت اما گفته می‌شود از پیکسل‌هایی با اندازه‌ی ۰.۶۴ میکرومتر بهره خواهد برد. پیش‌تر شنیده بودیم سامسونگ قصد دارد سیاست خود را در زمینه‌ی افزایش مگاپیکسل تغییر دهد (بازی با اعداد را کنار بگذارد) چون در عمل و در مقایسه با محصولات سایر شرکت‌ها دیدیم که بزرگی سنسور خیلی تفاوت ایجاد نمی‌کرد. با این حال استفاده از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی در گلکسی S21 و پیش از آن در گلکسی S20 و گلکسی نوت ۲۰ اولترا باعث شد پیشرفت خوبی به نسبت نسل‌های گذشته دیده شود. حتی گلکسی S21 اولترا به لطف همین سنسور است که اکنون در جمع بهترین‌های عکاسی و فیلم‌برداری دیده می‌شود.

در رابطه با سری گلکسی S22 خیلی زود است بخواهیم حرف بزنیم چون هنوز شش ماه هم از ورود اولین پرچم‌داران سال ۲۰۲۱ سامسونگ نگذشته و این یعنی حداقل ۸ ماه تا زمان رونمایی از مدل‌های جدید باقی مانده. با این حال خبرهایی در رابطه با آن‌ها شنیده می‌شود که از جمله مهم‌ترین و موثق‌ترینشان، عدم بهره‌مندی این گوشی‌ها از سنسور مدت پرواز (ToF) است که خب جای تعجبی هم ندارد چون در آخرین سری نوت و گلکسی S21 شاهد حضور آن نبودیم و سامسونگ هم فعلا برنامه‌ای برای اضافه کردن آن به گوشی‌های خود ندارد. همچنین گفته می‌شود پردازنده‌ی بکار رفته در این محصول (حداقل مدل اولترا)، با همکاری شرکت AMD تولید خواهد شد که از لحاظ قدرت پردازشی در سطح بسیار بالاتری از پردازنده‌های کنونی قرار خواهد گرفت.

اطلاعاتی که امروز منتشر شده اما این احتمال را قوت می‌بخشند که شرکت کره‌ای دوربین سری گلکسی S22 را با همکاری شرکت مطرح المپوس تولید کند. شرکتی که پیش‌تر خبر همکاری احتمالی آن با سامسونگ منتشر شده بود اما فعلا هیچ چیز قطعی نشده. با این حال به نظر می‌رسد به احتمال بسیار زیاد این همکاری شکل خواهد گرفت و در پرچم‌دار نسل بعد سامسونگ شاهد پیشرفت‌های زیادی در زمینه‌ی دوربین خواهیم بود. شاید حتی گلکسی S22 اولین گوشی شرکت با دوربین سلفی زیر نمایشگر هم باشد.

در حال حاضر همانطور که گفته شد خبرهای مربوط به سری گلکسی S22 در حد یک شایعه هستند و تا زمان رونمایی از آن‌ها ممکن است اتفاقات زیادی رخ دهد و خیلی از مسائلی که فعلا در رابطه با آن‌ها گفته می‌شود، تغییر کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود چند ماهی را برای انتشار اولین خبرهای موثق پیرامون این گوشی‌ها منتظر بمانید.

قدرتمندترین گلکسی سامسونگ ۸ اردیبهشت معرفی می‌شود

منبع: PhoneArena

The post گلکسی S22 اولترا احتمالا به سنسور ۲۰۰ مگاپیکسلی سامسونگ مجهز می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala