گلکسی M42 5G با اسنپدراگون ۷۵۰G و قیمت ۳۰۰ دلار معرفی شد

ساعاتی قبل سامسونگ در هند از گوشی گلکسی M42 5G رونمایی کرد که نخستین گوشی ۵G سری گلکسی M محسوب می‌شود. این گوشی از نظر طراحی و مشخصات سخت‌افزاری شباهت زیادی به گلکسی A42 5G دارد.

گلکسی M42 5G از نمایشگر ۶.۶ اینچی امولد با رزولوشن ۷۲۰ در ۱۶۰۰ بهره می‌برد. در بخش فوقانی نمایشگر این گوشی یک بریدگی قطره‌ای شکل به چشم می‌خورد که دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی درون آن تعبیه شده است. همچنین باید به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و پلاستیکی بودن پنل پشتی این گوشی هم اشاره کنیم.

گلکسی M42 به لطف بهره‌گیری از چیپست اسنپدراگون ۷۵۰G از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کند. کاربران برای خرید این گوشی می‌توانند بین ۶ یا ۸ گیگابایت رم دست به انتخاب بزنند و البته باید به ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش بسنده کنند. این گوشی همراه با رابط کاربری One UI 3.1 مبتنی بر اندروید ۱۱ راهی بازار می‌شود.

در پنل پشتی شاهد ماژول دوربین مربع شکل هستیم که درون آن ۴ دوربین تعبیه شده است. دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است و در کنار آن باید به دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی اشاره کنیم.

انرژی گلکسی M42 5G از طرف باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۱۵ واتی پشتیبانی می‌کند. مدل ۶/۱۲۸ گیگابایتی این گوشی با قیمت ۳۰۰ دلار راهی بازار هند می‌شود و کاربران هندی برای خرید مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی باید مبلغ ۳۲۰ دلار بپردازند. هنوز در رابطه با احتمال عرضه‌ی این گوشی در دیگر کشورها خبری منتشر نشده است.

