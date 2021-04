چگونه در زمان پوشیدن ماسک قفل آیفون را با اپل واچ باز کنیم؟

همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید اپل در روز‌های گذشته نسخه‌ی نهایی iOS 14.5 را منتشر کرد. در توصیف این نسخه از سیستم عامل iOS باید بگوییم که این نسخه از نظر قابلیت‌های متنوعی که به آیفون اضافه می‌کند، یکی از غنی‌ترین نسخه‌هاست.

در مقاله منتشر شده‌ درباره‌ی ویژگی‌های جدید iOS 14.5 به این موضوع پرداخته شد که یکی از ویژگی‌های جدید این نسخه از سیستم عامل iOS، کارکرد بهتر آن با اپل واچ است. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که اپل به‌تازگی سیستم عامل watchOS 7.4 را هم منتشر کرده است.

با توجه به همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ و استفاده‌ی روزانه‌ی بسیاری از افراد از ماسک، کاربران نمی‌توانستند که در زمان پوشیدن ماسک قفل آیفون‌های مجهز به سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID را باز کنند و این افراد مجبور بودند که برای باز کردن قفل آیفونشان رمز عبور را وارد کنند.

با توجه به این موضوع و پیش آمدن این مشکل برای کاربران، اپل با منتشر کردن iOS 14.5 قابلیتی به نام Apple Watch Unlock را به آیفون اضافه کرد. با استفاده از این قابلیت کاربران در زمان پوشیدن ماسک می‌توانند که قفل آیفون‌های مجهز به سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID را با اپل واچ باز کنند.

با توجه به این موضوع در این مقاله می‌خواهیم به شما روش استفاده از این قابلیت برای باز کردن قفل آیفون با استفاده از اپل واچ را آموزش بدهیم. پس اگر از آیفون‌های دارای قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID (آیفون X و مدل‌های جدیدتر از آن) و اپل‌ واچ سری ۳ یا مدل‌های جدیدتر از آن استفاده می‌کنید، برای آشنا شدن با روش استفاده از این قابلیت با ما همراه شوید.

باز کردن قفل آیفون با استفاده از اپل واچ

برای استفاده از این قابلیت مراحل زیر را انجام دهید. البته باید گفت که قبل از انجام این مراحل باید آخرین نسخه از سیستم عامل iOS و watchOS را بر روی آیفون و اپل واچ خود نصب کرده باشید.

در آیفون به قسمت Settings بروید و قسمت Face ID & Passcode را انتخاب کنید. گزینه‌ی مربوط به قابلیت Apple Watch Unlock را روشن کنید. بعد از انجام این کار‌ها اپل واچ خود که دارای سیستم عامل watchOS 7.4 است، بپوشید. البته باید از قبل قابلیت تشخیص مچ دست را در اپل واچتان فعال کرده باشید. قفل اپل واچ خود را با وارد کردن رمز عددی آن باز کنید. آیفون را در مقابل صورت خود بگیرید تا قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID صورت شما را تشخیص دهد. این قابلیت در زمانی که از ماسک استفاده کنید پوشیدن ماسک توسط شما را تشخیص می‌دهد. در زمان تشخیص پوشیدن ماسک، بعد از استفاده از قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID، اپل واچ شما لرزشی را انجام خواهد داد تا به شما بگوییم که قفل آیفون شما با استفاده از این قابلیت باز شده است.

ممکن است اپل از این قابلیت جدید به عنوان یک راه حل برای باز کردن قفل آیفون‌های مجهز به قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID در زمان کنونی استفاده کرده باشد. شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی نسل‌های بعدی آیفون نشان می‌دهند که اپل در آیفون ۱۳ یا ۱۲S می‌خواهد از سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID در زیر نمایشگر استفاده کند.

بدون شک باید بگوییم که اپل از پیش برای همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ برنامه‌ریزی نکرده بود و استفاده از تنها یک سیستم تشخیص دهنده‌ی هویت به نام قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID در زمانی که افراد از ماسک استفاده می‌کنند، باعث به وجود آمدن مشکل‌هایی برای کاربران آیفون شد.

در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم که کاربران با استفاده از این قابلیت گفته شده تنها می‌توانند قفل آیفون خود را باز کنند و کاربران نمی‌توانند از این قابلیت برای احراز هویت در زمان پرداخت مبلغ خرید‌های انجام شده، وارد کردن اطلاعات مربوط به کارت‌های بانکی در اپ سافاری یا دیگر کار‌های حساس استفاده کنند.

قابلیت Apple Watch Unlock شبیه به قابلیتی است که اپل پیش‌تر در مک‌ها گذاشته است و کاربران با استفاده از اپل واچ می‌توانند قفل مک خود را باز کنند. البته این قابلیت جدید در آیفون یک تفاوت را با این قابلیت قبلی دارد و آن هم استفاده از آن در زمان پوشیدن ماسک است.

ویژگی‌های مهم iOS 15 لو رفت؛ صفحه‌ی هوم جدید آیپد، بهبود نوتیفیکیشن‌ها و…

منبع: Phone Arena

The post چگونه در زمان پوشیدن ماسک قفل آیفون را با اپل واچ باز کنیم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala