ظرفیت باتری گلکسی زد فولد ۳ فاش شد

طبق گزارش‌های منتشر شده، سامسونگ چند ماه دیگر از جدیدترین گوشی‌های تاشوی خود رونمایی می‌کند و در این میان کاربران زیادی چشم انتظار معرفی گلکسی زد فولد ۳ هستند. تا مدتی قبل، به نظر می‌رسید این گوشی از باتری بزرگ‌تری نسبت به نسل قبلی بهره می‌برد ولی هفته‌ی گذشته یک گزارش این امیدها را نقش بر آب کرد. حالا یک گزارش جدید، مهر تایید بر کاهش ظرفیت باتری این گوشی زده است.

طبق گزارشی که هفته‌ی گذشته منتشر شد، متوجه شدیم که این گوشی از دو باتری با ظرفیت‌های ۲۰۶۰ و ۲۲۱۵ میلی‌آمپر ساعت بهره می‌برد که مجموع ظرفیت آن‌ها به ۴۲۷۵ میلی‌آمپر ساعت می‌رسد. حالا شماره مدل همین باتری‌ها در اسناد مربوط به رگولاتوری کره جنوبی پیدا شده است. در این اسناد، عکس هر دو باتری هم منتشر شده و در کل نباید انتظار افزایش ظرفیت این باتری نسبت به نسل قبلی را داشته باشیم.

برای مقایسه باید بگوییم که گلکسی زد فولد ۲ از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. احتمالا سامسونگ برای کاهش ضخامت و وزن گوشی تاشوی خود ناچار به استفاده از باتری‌های کوچک‌تری شده است. گفتنی است سامسونگ با بهره‌گیری از بهینه‌سازی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌تواند عمر باتری را این گوشی را افزایش دهد.

سامسونگ هنوز تاریخ معرفی گلکسی زد فولد ۳ را اعلام نکرده است ولی طبق برخی گزارش‌های مطرح شده، در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) می‌توانیم انتظار معرفی آن را داشته باشیم.

از نسل جدید گوشی‌های تاشوی سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟

