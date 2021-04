سامسونگ دقایقی قبل با برگزاری یک مراسم از ۴ لپ‌تاپ جدید رونمایی کرد. دو مورد از این لپ‌تاپ‌ها عضو خانواده‌ی گلکسی بوک پرو هستند و همچنین باید به گلکسی بوک و گلکسی بوک اودیسه هم اشاره کنیم که در ادامه به مشخصات این دو مدل می‌پردازیم.

گلکسی بوک اودیسه

این لپ‌تاپ سامسونگ از نمایشگر ۱۵٫۶ اینچی LCD با رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ بهره می‌برد و ۱٫۸۵ کیلوگرم وزن دارد. ضخامت آن به ۱۷.۷ میلی‌متر می‌رسد و همچنین از باتری ۸۳ وات ساعت بهره می‌برد که به لطف شارژر ۱۳۵ واتی، برای شارژ کردن آن لازم نیست مدت زیادی منتظر بمانید.

کاربران برای خرید این لپ‌تاپ از بین پردازنده‌های گرافیکی GeForce RTX 3050 Ti Max-Q و مدل معمولی ۳۰۵۰ Max-Q می‌توانند دست به انتخاب بزنند. همچنین سامسونگ این لپ‌تاپ را با نسل یازدهم پردازنده‌های Core i5 یا i7 اینتل راهی بازار می‌کند.

در رابطه با حافظه رم هم می‌توانید از بین ظرفیت‌های ۸، ۱۶ و ۳۲ گیگابایت انتخاب کنید و ظرفیت حافظه NVMe SSD آن هم به حداکثر ۱ ترابایت می‌رسد. البته گلکسی بوک اودیسه از دو اسلات برای حافظه SSD بهره می‌برد که ویژگی مفیدی محسوب می‌شود.

در بدنه‌ی این لپ‌تاپ، دو پورت USB-C، سه پورت USB-A، پورت HDMI، جک هدفون و درگاه microSD دیده می‌شود. همچنین این لپ‌تاپ از نسل ششم وای‌فای هم پشتیبانی می‌کند.

گلکسی بوک‌

در بین چهار لپ‌تاپ معرفی شده از طرف سامسونگ، این مدل ضعیف‌ترین مشخصات را دارد ولی در کل لپ‌تاپ مناسبی محسوب می‌شود. روی هم رفته اگر نیازی به پردازنده‌های گرافیکی RTX و نمایشگرهای امولد ندارید، گلکسی بوک احتمالا می‌تواند نیازهای شما را برطرف کند.

این لپ‌تاپ از نمایشگر ۱۵٫۶ اینچی LCD با رزولوشن ۱۰۸۰p بهره می‌برد و همراه با نسل یازدهم پردازنده‌های i3، i5 و i7 اینتل به دست کاربران می‌رسد. همچنین کاربران می‌توانند مدل‌های مبتنی بر پردازنده‌های پنتیوم و سلرون اینتل را هم خریداری کنند.

حداقل ظرفیت رم گلکسی بوک ۴ گیگابایت است که می‌توانید ظرفیت‌های ۸ و ۱۶ گیگابایت را هم انتخاب کنید. حداکثر ظرفیت حافظه SSD این لپ‌تاپ ۵۱۲ گیگابایت است ولی یک اسلات دیگر هم برای SSD درون گلکسی بوک تعبیه شده است. همچنین امکان انتخاب مدل مجهز به پردازنده‌ی گرافیکی GeForce MX450 هم وجود دارد.

ضخامت گلکسی بوک‌ به ۱۵٫۴ میلی‌متر می‌رسد و ۱٫۵۵ کیلوگرم وزن دارد. انرژی آن از طریق باتری ۵۴ وات ساعت تامین می‌شود و همراه با شارژر ۶۵ واتی به دست کاربران می‌رسد. برخلاف مدل اودیسه، این لپ‌تاپ از LTE هم پشتیبانی می‌کند. در رابطه با پورت‌ها هم باید به دو پورت USB-C، دو پورت USB-A، یک HDMI، درگاه microSD و درگاه نانو سیم‌کارت اشاره کنیم.

