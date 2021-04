خوشبختانه زمان رونمایی از قدرتمندترین گلکسی‌ها هم فرا رسید و مطابق انتظار، دیدیم که سامسونگ از لپ‌تاپ‌های فوق‌العاده‌ی سری گلکسی بوک پرو رونمایی کرد. این دو محصول در دو مدل و با نام‌های گلکسی بوک پرو و گلکسی بوک پرو ۳۶۰ رونمایی شده‌اند که در ادامه به شرح مشخصات و قابلیت‌های هر یک می‌پردازیم.

سامسونگ قرار بود در تاریخ ۸ اردیبهشت، یعنی امروز از «قدرتمندترین محصول گلکسی» رونمایی کند. از آن جایی که شرکت پیش از این از گوشی‌های پرچم‌دار خود رونمایی کرده بود، می‌دانستیم محصول جدید باید چیز متفاوتی باشد که همینطور هم شد و شاهد رونمایی از لپ‌تاپ‌های جدید شرکت بودیم. اما می‌پردازیم به بررسی مشخصات هر یک از این محصولات تا ببینیم قدرتمندترین گلکسی تاریخ تا چه اندازه قدرتمند است.

گلکسی بوک پرو

گلکسی بوک پرو لپ‌تاپی در دو مدل ۱۳.۳ و ۱۵.۶ اینچی است که مدل کوچک‌تر آن کمتر از ۱ کیلوگرم وزن دارد. جالب اینجاست حتی مدلی با نمایشگر بزرگ‌تر ۱۵.۶ اینچی هم اندکی سنگین‌تر از این مدل است تا بدین ترتیب شاهد یکی از سبک‌ترین لپ‌تاپ‌های قدرتمند بازار باشیم. هر دو لپ‌تاپ بدنه‌ی بسیار باریکی هم دارند تا حمل و نقل آن‌ها به آسان‌ترین شکل ممکن صورت گیرد.

هر دو مدل گلکسی بوک پرو به نمایشگر‌های AMOLED مجهز شده‌اند که وضوح تصویر در آن به ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ می‌رسد. همچنین این نمایشگر از استاندارد DisplayHDR 500 هم بهره می‌برند؛ در نتیجه از گاموت رنگی وسیعی پشتیبانی کرده و بیشینه‌ی روشنایی در آن‌ها هم به ۵۰۰ نیت می‌رسد که برای لپ‌تاپی در این اندازه بسیار خوب است. سایر ویژگی‌های خوب این نمایشگر، پوشش ۱۲۰ درصدی گاموت رنگی DCI-P3 و زمان پاسخ‌دهی بسیار کم ۰.۲ میلی‌ثانیه است تا بدین ترتیب با یکی از جذاب‌ترین نمایشگرهای استفاده شده در یک لپ‌تاپ طرف باشیم.

در هر دو لپ‌تاپ از پردازنده‌های نسل ۱۱ اینتل استفاده شده که پردازنده‌های جدید و بسیار توانمندی هم هستند. کاربران می‌توانند مدل‌های مختلف این محصول را با پردازنده‌های i3 ،i5 و i7 و ۸/۱۶/۳۲ گیگابایت حافظه‌ی رم از نوع LPDDR4X متناسب با بودجه‌ای که در اختیار دارند خریداری کنند. لازم به ذکر است حافظه‌ی داخلی این لپ‌تاپ‌ها از نوع NVMe SSD بوده و تا ۱ ترابایت هم می‌رسد.

دو مدل مجهز به پردازنده‌ی i5 و i7 با گرافیک داخلی Iris Xe راهی بازار می‌شوند اما خوشبختانه مدلی با گرافیک مجزای GeForce MX450 هم در دسترس قرار دارد که البته وزن و ضخامت بیشتری هم به نسبت مدل‌هایی با گرافیک داخلی دارد. مدل مجهز به گرافیک هم از حالت‌های پردازشی مختلفی بهره می‌برد که شامل حالت بی‌صدا و حتی no fan می‌شود به این معنا که لپ‌تاپ حین کار صدای زیادی از خود تولید نمی‌کند.

در بخش پورت‌ها و اتصالات سامسونگ سنگ تمام گذاشته و تا جایی که ممکن بود، محصولات خود را مجهز کرد. در مدل ۱۵.۶ اینچی شاهد یک پورت تاندربولت ۴، یک پورت USB-C، یک پورت USB-A 3.2، یک پورت HDMI، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون و میکروفون و یک اسلات مخصوص کارت حافظه‌ی جانبی هستیم. تمام این پورت‌ها در مدل ۱۳.۳ اینچی هم وجود دارد جز HDMI که البته نبود آن با یک اسلات سیم‌کارت نانو جبران شده.

وجود سیم‌کارت یعنی سامسونگ گلکسی بوک پرو را در مدلی مجهز به اینترنت ۴G/LTE هم در نظر گرفته تا بدین ترتیب کاربران از بابت اتصال به اینترنت با سرعت بالا کاملا آسوده‌خاطر باشند. هر دو مدل از گلکسی بوک پرو از وای‌فای نسل ۶ پشتیبانی می‌کنند تا اتصال شبکه‌ی محلی هم با بالاترین سرعت انجام گیرد. از سایر قابلیت‌های خوب این دو محصول می‌توان به سیستم صوتی تنظیم شده توسط شرکت AKG با پشتیبانی از قابلیت دالبی اتموس، وب‌کم با کیفیت ۷۲۰P و سنسور اثرانگشت ادغام شده با کلید پاور اشاره کرد.

گلکسی بوک پرو ۱۳.۳ اینچی در مدل مجهز به مودم ۴G/LTE تنها ۸۸۰ گرم وزن دارد و ۱۱.۲ میلی‌متر ضخامت دارد. منبع تغذیه‌ای هم که برای این مجموعه در نظر گرفته شده، ۶۳ وات ساعت توان دارد. مدل ۱۵.۶ اینچی اما ۱.۰۵ کیلوگرم وزن و ۱۱.۷ میلی‌متر ضخامت دارد. باتری آن اندکی بزرگ‌تر بوده و ۶۸ وات‌ساعتی است. با این حال هر دو محصول را می‌توان از طریق پورت USB-C و با آداپتورهای ۶۵ واتی موجود درون جعبه شارژ کرد.

گلکسی بوک پرو ۳۶۰

گلکسی بوک پرو ۳۶۰ هم در دو مدل با اندازه‌ی ۱۳.۳ و ۱۵.۶ رونمایی شده اما برای آن دسته از کاربرانی مناسب است که به نمایشگرهای لمسی با پشتیبانی از قلم S-Pen علاقه دارند. وضوح تصویر در این دو لپ‌تاپ هم به ۱۰۸۰p می‌رسد و بهره‌مندی از استاندارد DisplayHDR 500، بیشینه‌ی روشنایی ۵۰۰ نیت و سایر قابلیت‌های یاد شده در بالا در این دو هم دیده می‌شود. خوشبختانه سامسونگ قلم S-Pen را هم درون جعبه‌ی این دو محصول قرار داده تا کاربر مجبور نباشد به صورت جداگانه برای آن هزینه کند.

گلکسی بوک پرو ۳۶۰ در مدل ۱۳.۳ اینچی خود از مدلی مجهز به اینترنت ۵G نیز بهره می‌برد که بسیار عالی است. چون اینترنت ۵G در حال حاضر سریع‌ترین سرعت را دارد و کاربران می‌توانند از این حیث بیشترین لذت را از لپ‌تاپ خود ببرند. در مدل ۱۵.۶ اینچی متاسفانه چنین گزینه‌ای وجود ندارد. اما خب هر دو به وای‌فای نسل ۶ مجهز شده‌اند و از لحاظ پورت‌ها و اتصالات هم کاملا غنی هستند. این دو لپ‌تاپ از یک پورت تاندربولت ۴، دو پورت USB-C، یک جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون و میکروفون و اسلات کارت حافظه‌ی جانبی مجهز شده‌اند. مدل مجهز به مودم ۵G هم از اسلات سیم‌کارت نانو بهره می‌برد.

همانند دو مدل پروی دیگر، این دو محصول هم به پردازنده‌های نسل ۱۱ اینتل در مدل‌های i3 ،i5 و i7 مجهز شده‌اند و مدل i5 و i7 با پردازنده‌های داخلی Iris Xe در دسترس قرار می‌گیرند. در این مدل‌ها اما نمی‌توان محصولی با گرافیک داخلی مجزا خریداری کرد چون چنین مدلی وجود ندارد. مدل ۱۳.۳ اینچی با دو حافظه‌ی رم ۸/۱۶ گیگابایتی در دسترس قرار می‌گیرد اما مدل ۱۵.۶ اینچی این میزان را به ۳۲ گیگابایت هم افزایش می‌دهد. حافظه‌ی داخلی هم مانند مدل‌های بالا تا ۱ ترابایت و از نوع NVMe SSD است.

ظرفیت باتری مدل ۱۳.۳ اینچی ۶۳ وات‌ساعت و ظرفیت باتری مدل ۱۵.۶ اینچی هم ۶۵ وات‌ساعت است. هر دو لپ‌تاپ هم از طریق پورت USB-C و با آداپتور ۶۵ واتی شارژ می‌شوند. سیستم صوتی گلکسی بوک پرو ۳۶۰ هم توسط AKG تنظیم شده و در این جا هم شاهد پشتیبانی از دالبی اتموس، بهره‌مندی از وب‌کم با کیفیت ۷۲۰P و حسگر اثرانگشت ادغام شده با کلید پاور هستیم.

گلکسی بوک پرو ۳۶۰ با نمایشگر ۱۳.۳ اینچی ۱.۰۴ کیلوگرم وزن دارد که البته برای مدل مجهز به وای‌فای آن است چون مدل مجهز به مودم ۵G حدودا ۱.۱ کیلوگرم است. لپ‌تاپ ۱۵.۶ اینچی اما ۱.۳۹ کیلوگرم وزن دارد اما از لحاظ ضخامت، اختلاف بسیار کمی دارند (۱۱.۵ میلی‌متر برای مدل ۱۳.۳ و ۱۱.۷ میلی‌متر برای مدل ۱۵.۶).

هر دو لپ‌تاپ سامسونگ گلکسی بوک پرو ۳۶۰ از استاندارد نظامی MIL-STD-810G بهره می‌برند و این یعنی در فشار کم و زیاد مورد تست‌های سنگینی نظیر لرزش، گرد و غبار، رطوبت و حتی اسپری نمک قرار گرفته‌اند و توانستند مقاومت خوبی از خود به نمایش بگذارند. هر دو محصول هم بخشی از برنامه‌ی اینتل EVO هستند که یک نوع استاندارد کیفی است و این یعنی از قابلیت‌هایی نظیر بوت سریع، بهترین کیفیت اتصال و طول عمر بالای باتری برخوردارند.

