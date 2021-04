ساعاتی قبل مسئولان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی CES اعلام کردند که این نمایشگاه در سال ۲۰۲۲ به صورت حضوری برگزار خواهد شد. باید خاطرنشان کنیم این افراد مدت‌ها قبل هم اعلام کرده بودند که نمایشگاه CES در سال ۲۰۲۲ به صورت حضوری خواهد بود اما حالا این تصمیم رسما اعلام شده است. همانطور که احتمالا می‌دانید، در سال ۲۰۲۱ نمایشگاه CES به دلیل همه‌گیری کرونا به شکل مجازی برگزار شد.

در همین زمینه می‌توانیم به نمایشگاه IFA هم اشاره کنیم در پاییز ۲۰۲۱ به شکل حضوری برگزار می‌شود. نمایشگاه CES 2022 از ۵ تا ۸ ژانویه (۱۵ تا ۱۸ دی) برگزار خواهد شد و در روزهای ۳ و ۴ ژانویه (۱۳ و ۱۴ دی) هم محصولات شرکت‌های مختلف معرفی خواهند شد. طبق بیانیه‌ی منتشر شده، در کنار بخش حضوری بخشی از رویدادها هم مجازی خواهد بود.

از بین شرکت‌هایی که حضورشان را در این نمایشگاه تایید کرده‌اند می‌توانیم به نام‌هایی مانند آمازون، AMD، گوگل، IBM، اینتل، پاناسونیک، کوالکام، سامسونگ و سونی اشاره کنیم. مسئولین برگزاری نمایشگاه‌ CES گفته‌اند که آن‌ها برای برگزاری رویداد، از دستورالعمل‌های مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به ایالت نوادا و شهر لاس‌وگاس پیروی خواهند کرد تا شرکت‌کنندگان بتوانند بدون نگرانی در این رویداد حاضر شوند.

منبع: The Verge

