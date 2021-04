با بهبود بازار جهانی موبایل، عملکرد شیائومی هم طی ماه‌های گذشته بهبود قابل توجهی داشته است. مدتی قبل یکی از شرکت‌های فعال در حوزه‌ی تحلیل بازار موبایل اعلام کرد که شیائومی در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ بعد از سامسونگ و اپل در رتبه‌ی سوم قرار گرفته است. حالا طبق یک گزارش جدید، عملکرد شیائومی در این مدت فراتر از انتظارات بوده است.

طبق گزارش شرکت معتبر Canalys، سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ بهترین فصل برای شیائومی بوده و فروش گوشی‌های این شرکت با رشد سالانه‌ی ۶۲ درصدی روبرو شده است. این شرکت با فروش ۴۹ میلیون گوشی در این مدت توانسته سهم بازار ۱۴ درصدی را کسب کرد و در مقام سوم بازار جهانی موبایل قرار گرفته است.

در رتبه‌ی دوم هم نام اپل دیده می‌شود که در این مدت موفق شده ۵۲.۴ میلیون گوشی را راهی بازار کند و موفق به تصاحب ۱۵ درصد از سهم بازار شده است. این یعنی شیائومی و اپل در بازار موبایل فاصله‌ی چندانی با یکدیگر ندارند و باید ببینیم در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۱ آیا شیائومی می‌تواند اپل را پشت سر بگذارد یا نه.

در این گزارش Canalys آمده که شیائومی از طرف شرکت‌های اوپو و ویوو تحت فشار قرار دارد و این دو شرکت در بازارهای مختلفی می‌خواهند سهم بازار گوشی‌های شیائومی را از آن خود کنند. از طرف دیگر، شیائومی با عرضه‌ی گوشی‌های گران‌قیمتی مانند می میکس فولد و می ۱۱ اولترا می‌خواهد مانند رقبای خود، سود زیادی در ازای فروش گوشی‌های پرچم‌دار به دست آورد.

در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ سامسونگ با داشتن سهم بازار ۲۲ درصدی بار دیگر مقام اول را به دست آورده و طی این مدت ۷۶.۵ میلیون گوشی به دست کاربران رسانده است. اوپو و ویوو هم به ترتیب با داشتن سهم بازار ۱۱ و ۱۰ درصدی در مقام چهارم و پنجم بازار جهانی موبایل قرار گرفته‌اند.

در این گزارش همچنین به خروج ال‌جی از بازار موبایل هم اشاره شده و با توجه به محبوبیت گوشی‌های این شرکت در بازار آمریکا، حالا شرکت‌هایی مانند موتورولا، ZTE، TCL و نوکیا در این بازار می‌توانند جای خالی ال‌جی را پر کنند.

بررسی شیائومی ردمی نوت ۱۰؛ میان‌رده‌ای ایدئال که غافلگیرتان نمی‌کند!

