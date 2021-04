ما انسان موجوداتی وابسته به دید بصری خود هستیم. در واقع نصف مغز انسان‌ها به پردازش اطلاعات بصری اختصاص یافته است و می‌توان گفت که انسان‌ها برای انجام بسیای از کار‌هایشان، اگر نگوییم همه‌ی کار‌ها، به دیدن و درک اطلاعات بصری وابسته هستند.

با توجه به این وابستگی می‌توانیم بگوییم که به این دلیل است که طول‌ موج‌های مختلف نور می‌توانند که تأثیر‌های متفاوتی را بر روی انسان‌ها بگذارند. تحقیق‌های انجام شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهند که نور‌هایی با طول موج خاصی که ما آن‌ها به شکل نور‌های آبی رنگ می‌بینیم، ممکن است که بر روی تولید ملاتونین در مغز ما تأثیر بگذارند.

نتایج این تحقیق‌های صورت گرفته به صورت خلاصه می‌گویند که اگر شما قبل از خواب به نمایشگر با نور آبی نگاه کنید، انجام این کار ممکن است برای شما مشکلاتی را در زمان به خواب رفتن به وجود بیاورد. همان‌گونه که می‌دانید این موضوع جدیدی نیست و بسیاری از تولیدکنندگان نمایشگر و گوشی‌های موبایل در جهان برای جلوگیری از رخ دادن این مشکل فیلتر‌های رنگی را به محصولاتشان اضافه کرده‌اند.

به عنوان نمونه اپل از سال ۲۰۱۶ از ویژگی‌ در سیستم عامل iOS به نام Night Shift استفاده می‌کند که باعث می‌شود بعد از غروب خورشید در بعد از ظهر، نمایشگر به کار رفته در آیفون با کاهش نور آبی، محتوا را به صورت گرم‌تری نمایش دهد.

با وجود مطرح شدن این موضوعات در گذشته، به‌تازگی تحقیقی توسط دانشگاه Brigham Young درباره‌ی میزان اثر بخشی استفاده از این فیلتر‌ها برای کاهش نور آبی نمایشگر انجام شده است. این تحقیق توسط استاد روان‌شناسی این دانشگاه به نام Chad Jensen و محققان دیگری از بیمارستان کودکان Cincinnati انجام شده است.

در این تحقیق این افراد نحوه‌ی خوابیدن سه گروه مختلف از افراد شرکت‌کننده در این آزمایش را مورد بررسی قرار داده‌اند. گروه اول این تحقیق در زمان استفاده از گوشی‌هایشان قابلیت Night Shift را فعال کرده بودند، گروه دوم نباید این قابلیت را در زمان استفاده از گوشی‌هایشان فعال می‌کردند و در نهایت گروه سوم نباید به‌کل از گوشی قبل از خوابیدن استفاده می‌کردند.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که از لحاظ پارامتر‌هایی مانند کیفیت خواب، مدت زمان خواب، بیدار شدن و زمان به خواب رفتن، تفاوت شاخصی میان تمامی گروه‌های شرکت‌کننده در این آزمایش وجود ندارد. Jensen در رابطه با نتایج بدست آمده می‌گوید: «در این تحقیق انجام شده، تفاوتی میان سه گروه شرکت‌کننده وجود ندارد.» او ادامه می‌دهد: «استفاده از حالت Night Shift در گوشی قبل از خواب هیچ مزیتی را بر عدم استفاده از آن ندارد. همچنین عدم استفاده از گوشی قبل از خواب هم بر روی کیفیت خواب شما تأثیر نخواهد داشت.»

این تحقیق عنوان می‌کند که پارامتر‌های دیگری هستند که بیشتر از نور آبی بر روی کیفیت خواب یا ایجاد مشکلاتی قبل از به خواب رفتن تأثیر می‌گذارند. از جمله این پارامتر‌های مهم می‌توان به محرک‌های روانشناختی و درگیری شناختی اشاره کرد.

به صورت خلاصه این تحقیق عنوان می‌کند مهم نیست که قابلیت Night Shift شما خاموش یا روشن باشد مهم آن کاری است که قبل از خواب با گوشی خود انجام می‌دهید.

