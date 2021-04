ایسوس به‌تازگی تیزری را از گوشی ذن‌فون ۸ در توییتر منتشر کرد که نشان می‌دهد این محصول به نمایشگری با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز مجهز خواهد شد.

در حالی که به تاریخ رونمایی از پرچم‌داران سری ایسوس ذن‌فون ۸ نزدیک می‌شویم، شرکت تایوانی تیزرهای مختلفی از این گوشی‌ها منتشر می‌کند که در واقع جالب و خلاقانه هم هستند. اگر به خاطر داشته باشید، دعوت‌نامه‌ای که از سوی این شرکت برای مراسم معارفه‌ی سری ذن‌فون در نظر گرفته شد، به صورت هوشمندانه‌ای، ویژگی کلیدی این گوشی‌ها را که اندازه‌ی کوچک و قدرت سخت‌افزاری بالا بود به تصویر کشید.

حالا اما ایسوس در توییتر یک تیزر جالب دیگر منتشر کرد با این پرسش که «[نمایشگر] یک گوشی هوشمند تا چه اندازه می‌تواند روان و سریع باشد؟» ایسوس در این تیزر، عبارت «Smoothness» به معنای روان‌بودن را با تعداد زیادی حرف «O» درون نمایشگر گوشی به نمایش گذاشت که اگر آن‌ها را بشمارید، متوجه خواهید شد که ۱۲۰ حرف «O» درون نمایشگر قرار گرفته‌اند؛ تیزری که در نوع خود بسیار جالب بود و از طرفی نشان داد ذن‌فون ۸ به نمایشگری ۱۲۰ هرتزی مجهز خواهد شد.

نمایشگر ۱۲۰ هرتزی از سال قبل تا کنون در بسیاری از گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار گرفته اما در سال ۲۰۲۱، به نوعی به یک استاندارد تبدیل شده و حتی گوشی‌های میان‌رده نظیر گلکسی A52 5G هم از چنین نمایشگرهایی بهره می‌برند. بنابراین جای تعجبی نبود ایسوس هم این مسیر را در پیش بگیرد و گوشی پرچم‌دار خود را با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی راهی بازار کند.

شعار ایسوس برای گوشی‌های جدیدش، «قدرت سخت‌افزاری بالا در قالبی کوچک» است که یعنی شاهد استفاده از اسنپدراگون ۸۸۸ در محصولی با طول ۱۵۰ میلی‌متر و عرض ۷۰ میلی‌متر خواهیم بود. این اندازه‌ی همان پوشش شفافی است که در دعوت‌نامه‌ی شرکت وجود داشت. از قبل شنیده بودیم ایسوس در حال کار روی یک گوشی کوچک برای رقابت با آیفون ۱۲ مینی است اما مشکلاتی که گوشی‌های کوچک با خود به همراه داشتند نظیر باتری‌های کم‌ظرفیت باعث شد خیلی به این شایعات توجه نشود. اما خب به نظر می‌رسد ایسوس توانسته راهی برای حل این مشکل پیدا کند.

رویداد معارفه‌ی گوشی‌های سری ذن‌فون ۸ که فعلا نمی‌دانیم چه مدل‌هایی را شامل می‌شود قرار است در تاریخ ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) رخ دهد. بنابراین انتظار داریم تا آن زمان خبرهای بیشتری هم پیرامون گوشی‌های این سری منتشر شود.

ایسوس ذن‌فون ۸ با اسنپدراگون ۸۸۸ و ۸ گیگابایت رم در گیک‌بنچ دیده شد

