به‌تازگی ویدیویی از کار با گوشی تاشوی هواوی میت ایکس منتشر شده اما نه با سیستم‌عامل اندروید بلکه با سیستم‌عامل اختصاصی هواوی یعنی Harmony OS 2.0.

همانطور که می‌دانید، مدت‌هاست که هواوی توسط دولت آمریکا به خاطر همکاری با چین، تحت فشار تحریم‌های سنگین قرار گرفته که هم شامل موارد نرم‌افزاری می‌شود و هم سخت‌افزاری. به موجب این تحریم، شرکت چینی نه حق دارد از شرکت‌هایی که از فناوری آمریکا در ساخت پردازنده‌ها استفاده می‌کنند تراشه‌ای خریداری کند، نه این اجازه را دارد که از سیستم‌عامل رسمی اندروید در گوشی‌ها یا محصولات خود بهره ببرد. به همین خاطر جایگاه این شرکت به عنوان دومین شرکت برتر سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند طی این دو سال آنقدر افت کرده که اکنون حتی در جمع ۵ شرکت برتر هم شاهد حضور آن‌ نیستیم.

با این حال شرکت چینی هر سال گوشی‌های متعددی را روانه‌ی بازار می‌کند و ظاهرا امید دارد روزی این تحریم‌ها را نه به خاطر لغو شدن بلکه به خاطر نبوغ خود پشت سر بگذارد. این شرکت بعد از تحریم نرم‌افزاری گوگل، ۱ میلیارد دلار روی فروشگاه خود سرمایه‌گذاری کرد تا کمبود اپلیکیشن را به نوعی جبران کند. از طرفی یک سیستم‌عامل اختصاصی تحت عنوان Harmony OS را هم طراحی کرد تا رسما استفاده از اندروید را کنار بگذارد.

این سیستم‌عامل تا حد زیادی شبیه به همان اندروید است، خصوصا در بخش اعلانات، طراحی آیکون‌ها و به صورت کلی طراحی رابط کاربری. مثلا منوی کنترل سنتر با سوایپ از راست-بالا به پایین و منوی اعلانات هم با سوایپ از چپ-بالا به پایین قابل دسترس هستند. با سوایپ کردن از هرجای نمایشگر به پایین هم می‌توان به منوی جست‌و‌جو دسترسی داشت.

نکته‌ی جالب اما در رابطه با ویجت‌های یک اپلیکیشن است که دیگر نیازی نخواهد بود آن‌ها را باز کنید. فقط کافی است با یک سوایپ روی آیکون خود برنامه، به ویجت مربوط به آن دسترسی داشته باشید. بدین ترتیب فضایی از صفحه برای نمایش ویجت اشغال نخواهد شد و در واقع یک تنوعی هم در بین روش‌های موجود به حساب می‌آید.

متاسفانه نمی‌دانیم آیا ژست‌های اینچنینی فقط برای محصولاتی نظیر تبلت و گوشی‌های تاشو که نمایشگر بزرگ دارند در نظر گرفته شده یا در گوشی‌ها هم همین قابلیت‌ها را شاهد خواهیم بود. فعلا در رابطه با این سیستم‌عامل و قابلیت‌های آن سوال‌های بی‌پاسخ زیادی وجود دارند که باید برای یافتن پاسخ آن‌ها منتظر بمانیم.

به نظر می‌رسد به این زودی‌ها تحریم‌های نرم‌افزاری رفع نخواهند شد و با این سرمایه‌گذاری بزرگی که هواوی انجام داده، بعید به نظر می‌رسد حالا حالاها بخواهد Harmony OS را کنار بگذارد. با این حال فعلا چیزی مشخص نیست و باید دید طی ماه‌ها یا حتی سال‌های آتی چه پیش خواهد آمد. شما عزیزان می‌توانید ویدیوی کار با سیستم‌عامل Harmony OS 2.0 روی گوشی هواوی میت ایکس را در زیر مشاهده کنید.

منبع: digikala