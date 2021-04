ساخت هر گوشی از سری گلکسی S21 برای سامسونگ چقدر هزینه دارد؟

سامسونگ گوشی‌های سری گلکسی S21 را بنا به دلایل مختلف با حدودا ۲۰۰ دلار کمتر به نسبت سری S20 راهی بازار کرد. گوشی‌های جدید این شرکت به ترتیب از گلکسی S21 تا گلکسی S21 اولترا با قیمت پایه‌ی ۸۰۰ و ۱۲۰۰ دلار در دسترس قرار گرفتند. اما فکر می‌کنید هزینه‌ی ساخت هر گوشی از سری گلکسی S21 واقعا چقدر است؟

سامسونگ وقتی سری گلکسی S20 را با قیمت پایه‌ی ۱۰۰۰ دلار راهی بازار کرد، به نوعی خودش باعث کاهش فروش گوشی‌هایش شد. دلیل اصلی این موضوع هم پردازنده‌ی پرمشکل اگزینوس ۹۹۰ بود که کاملا ذهنیت کاربران را نسبت به اگزینوس‌ها تغییر داد. سامسونگ اما در سال ۲۰۲۱ و با اگزینوس ۲۱۰۰، توانست اشتباهات گذشته‌ی خود را تا حد زیادی جبران کند و از طرفی گوشی‌هایش را با قیمت کمتری راهی بازار کرد.

اگرچه مثلا گلکسی S21 از بدنه‌ی پلاستیکی بهره می‌برد و نمایشگر آن و مدل پلاس +QHD نیست، اما باز هم کاربران به خاطر کاهش قیمت آن‌ها به نسبت سری قبل به این گوشی‌ها علاقه نشان دادند و همین موضوع باعث شد سود هنگفتی عاید سامسونگ شود. حال سوال اینجاست که سامسونگ با کاهش قیمت این گوشی‌ها، چگونه توانست باز هم تا این اندازه سود کند؟ پاسخ این پرسش را در دو مورد می‌توان یافت. یک اینکه این گوشی‌ها عملکرد خارقالعاده‌ای در فروش داشتند و دیگری اینکه هزینه‌ای که ساخت هر یک از این گوشی‌ها روی دست سامسونگ می‌گذارد بسیار کمتر از چیزی است که فکرش را می‌کردید.

به گزارش موسسه‌ی Counterpoint Research، سامسونگ برای ساخت گوشی گلکسی S21 اولترا در مدل پایه که از ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ بهره می‌برد، ۵۳۳ دلار هزینه کرد. در حالی که آن را با ۷۰۰ دلار بیشتر در بازار به فروش رساند (۱۲۰۰ دلار). البته این ۷ درصد کمتر از قیمتی است که سامسونگ برای ساخت گلکسی S20 اولترا هزینه کرده بود.

به گزارش شرکت، مواردی نظیر حافظه‌ی رم، مودم یکپارچه، کاهش تعداد ماژول‌های آنتن موج میلی‌متری و حذف محتویات جعبه نظیر شارژر و هدفون باعث شده قیمت نهایی گلکسی S21 اولترا کمتر از چیزی باشد که برای S20 اولترا در نظر گرفته شد اما باز هم می‌بینیم که فاصله‌ی زیادی بین قیمت نهایی و هزینه‌ی ساخت وجود دارد. همچنین هزینه‌ی ساخت مدل‌های مجهز به پردازنده‌ی اگزینوس هم به خاطر اینکه پردازنده اختصاصی است و از ماژول‌های آنتن طول موج میلی‌متری بهره نمی‌برد کمتر است.

البته باید به این نکته هم اشاره داشته باشیم که ۵۳۳ دلار به این معنا نیست که سامسونگ با فروش هر گلکسی S21 اولترا در مدل پایه، ۶۶۶ دلار سود می‌گیرد. شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند علاوه بر هزینه‌ی ساخت که در واقع به طور خالص مربوط به ساخت خود گوشی می‌شود، هزینه‌های زیادی برای مواردی نظیر تحقیقات، بازاریابی و بسیاری بخش‌های دیگر می‌پردازند که میزان آن‌ها محاسبه نشده.

هزینه‌ی ساخت گوشی‌های گلکسی S21 و S21 پلاس هم به نسبت مدل‌های مشابه نسل گذشته به‌ترتیب ۱۲ و ۱۳ درصد کاهش داشته که دلیل عمده‌ی آن هم به خاطر جنس مواد بکار رفته در ساخت بدنه، حافظه‌ی رم کمتر و حذف سنسور ToF (از مدل پلاس) و همچنین وضوح پایین‌تر نمایشگر است. مثلا ساخت گلکسی S21 در مدلی با ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و پردازنده‌ی اگزینوس ۲۱۰۰، حدودا ۴۱۴ دلار برای سامسونگ هزینه دارد.

با این حال گلکسی‌های سری S21 یکی از بهترین پرچم‌داران سال ۲۰۲۱ هستند که با این سطح از قیمت می‌توانند به‌راحتی رقبای قدر خود را پشت سر بگذارند. البته هستند رقبای قدری چون آیفون ۱۲ پرو مکس و شیائومی می ۱۱ اولترا که می‌توانند گلکسی S21 اولترا را در مسیر تبدیل شدن به بهترین گوشی سال به چالش بکشند.

فروش خوب سری گلکسی S21 سود سامسونگ در سه ماه اول ۲۰۲۱ را افزایش داد

منبع: Android Authority

The post ساخت هر گوشی از سری گلکسی S21 برای سامسونگ چقدر هزینه دارد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala