گفته می‌شود اپل تا چند ماه دیگر از مدل ۱۶ اینچی مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ رونمایی خواهد کرد و در این زمینه شایعات و گزارش‌های زیادی منتشر شده است.

باید خاطرنشان کنیم آخرین مدل ۱۶ اینچی مک‌بوک پرو در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شده و در حال حاضر از نسل نهم پردازنده‌های اینتل بهره می‌برد. این در حالی است که اکنون نسل یازدهم پردازنده‌های اینتل هم در بازار وجود دارند.

به نظر می‌رسد این لپ‌تاپ از چیپست M2 (یا M1X) بهره می‌برد که مطمئنا نسبت به نسل قبلی حرف بیشتری برای گفتن دارد. همچنین می‌توانیم انتظار باریک‌تر شدن حاشیه‌ی نمایشگر و افزایش تعداد پورت‌ها را هم داشته باشیم. اما مهم‌ترین ارتقا، بهره‌گیری از نمایشگر mini-LED است که آیپد برای مدل ۱۲.۹ اینچی آیپد پرو ۲۰۲۱ از آن استفاده کرده است. در ادامه به ۵ ویژگی مورد انتظار از مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ می‌پردازیم.

چیپست M2 (یا M1X)

طبق شایعات مطرح شده، چیپست M2 که احتمال معرفی آن با نام M1X هم وجود دارد، از پردازنده‌ی مبتنی بر ۱۲ هسته بهره می‌برد. ظاهراً ۸ هسته وظایف سنگین را بر عهده می‌گیرند و ۴ هسته‌ی کم‌مصرف هم در کنار آن برای پردازش‌های سبک استفاده می‌شوند. اگرچه در این زمینه هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم، اما مطمئناً این چیپست نسبت به نسل قبلی عملکرد بسیار بهتری را به ارمغان می‌آورد.

از دیگر بهبودهای مورد انتظار می‌توانیم به عملکرد پردازنده‌ی گرافیکی هم اشاره کنیم که احتمالا برخلاف ۸ هسته‌ی موجود در نسل قبلی، حالا همراه با ۱۶ هسته‌ی پردازشی به دست کاربران می‌رسد. روی هم رفته، کاربران زیادی چشم انتظار افزایش سرعت پردازنده و بهبود عملکرد پردازنده‌ی گرافیکی این چیپست هستند تا بتوانند با سرعت بیشتری کارهایی مانند رندر ویدیو و طراحی سه‌بعدی را انجام دهند.

با توجه به اینکه مدل ۱۶ اینچی مک‌بوک پرو اندازه‌ی بزرگ‌تری دارد، اپل می‌تواند سیستم خنک‌کننده‌ی بهتری برای آن استفاده کند و به همین خاطر چیپست اپل هم قادر به حفظ سرعت بالا طی زمان طولانی‌تری خواهد بود.

هر آنچه باید درباره‌ی پردازنده‌ اپل M1 بدانید

طراحی جدید

روی هم رفته نمی‌توانیم جذاب بودن طراحی لپ‌تاپ‌های مک‌بوک پرو را کتمان کنیم. اما در هر صورت زمان تغییر فرا رسیده و اپل بهتر است کلیت طراحی مک‌بوک پرو را تغییر دهد.

به عنوان مثال، امیدواریم حاشیه‌های نمایشگر باریک‌تر شوند. اگرچه مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی در اطراف نمایشگر خود حاشیه‌های چندان ضخیمی ندارد، اما از طرف دیگر می‌توانیم به لپ‌تاپ‌هایی مانند Dell XPS 17 اشاره کنیم که از نمایشگرهای تقریبا بی‌حاشیه بهره می‌برند و با این کار جذابیت طراحی خود را دوچندان کرده‌اند.

کاهش دادن حاشیه‌های نمایشگر هم احتمالا اپل را مجبور می‌کند که برای مکان وب‌کم خلاقیت به خرج دهد. در این زمینه، باید بگوییم که یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح شده از مدل‌های M1 مک‌بوک پرو و مک‌بوک ایر، به وب‌کم بی‌کیفیت آن‌ها برمی‌گردد. به همین خاطر امیدواریم برای مدل ۱۶ اینچی مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ مانند نسل جدید آی‌مک، از وب‌کم ۱۰۸۰p استفاده شود.

همچنین افزایش تنوع رنگ‌های بدنه هم احتمالا با استقبال کاربران مواجه می‌شود. رنگ‌های خاکستری و نقره‌ای مدت‌هاست که به عنوان رنگ‌های اصلی مک‌بوک‌ها جا افتاده‌اند. اما با توجه به تنوع رنگ‌های آی‌مک ۲۰۲۱، امیدواریم برای مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ هم چنین تنوع رنگی ارائه شود.

نمایشگر mini-LED

در رابطه با بهره‌گیری مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ از نمایشگر اولد یا mini-LED تعدادی شایعه مطرح شده که با توجه به استفاده از نمایشگر mini-LED برای مدل ۱۲.۹ اینچی نسل جدید آیپد پرو، به احتمال زیاد مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی هم همراه با این نمایشگر راهی بازار می شود.

طبق اعلام اپل، نمایشگر mini-LED آیپد پرو ۲۰۲۱ می‌تواند حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت را ارائه دهد که به لطف تعبیه‌ی ۱۰ هزار mini-LED امکان‌پذیر شده است. همچنین باید به عالی بودن محدوده‌ی دینامیکی نمایشگر و نسبت کنتراست ۱ میلیون به ۱ هم اشاره کنیم. با توجه به اینکه مک‌بوک پرو برای ساعات زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، احتمالا اپل حداکثر روشنایی نمایشگر آن را کاهش می‌دهد تا عمر باتری بیشتر شود.

با توجه به اینکه نمایشگر mini-LED در برابر نمایشگرهای اولد حرف زیادی برای گفتن دارد و در عین حال هزینه‌ی ساخت آن هم پایین‌تر است، استفاده از این فناوری به اپل اجازه می‌دهد که بدون افزایش دادن قیمت نهایی لپ‌تاپ، کیفیت نمایشگر را تا حد زیادی بهبود ببخشد.

در رابطه با افزایش رفرش ریت هم اگرچه انتظار زیادی است، اما شاید این مشخصه عملی شود. آیپد پرو مبتنی بر نمایشگر mini-LED از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد و بنابراین امیدواریم این مشخصه به نسل جدید مک‌بوک پرو هم راه پیدا کند.

نمایشگر مینی LED چیست و چرا اپل به استفاده از آن روی آورده؟

بهبود کیبورد

اپل به مدت چند سال برای کیبورد لپ‌تاپ‌های خود از مکانیسم پروانه‌ای استفاده کرد و بالاخره بعد از اعتراض گسترده‌ی کاربران، دوباره به استفاده از کیبوردهای مبتنی بر مکانیسم قیچی موسوم به مجیک کیبورد روی آورد. با توجه به بهره‌گیری برخی لپ‌تاپ‌های ویندوزی مانند Dell XPS 15 و سرفیس لپ‌تاپ ۳ از کیبوردهای عالی، وقت ارتقای مجیک کیبورد هم فرا رسیده است.

افزایش ارتفاع کلیدهای کیبورد از ۱ میلی‌متر به ۱.۵ میلی‌متر تجربه‌ی تایپ را بهبود می‌بخشد و می‌تواند هنگام تایپ سریع، سروصدا را کاهش دهد. همچنین امیدواریم اپل فکری به حال تاچ‌بار کند. نوار اولد اختصاص داده شده برای این کار چندان مورد استقبال قرار نگرفته و البته برخی شایعات خبر از حذف این بخش می‌دهند. اگر هم اپل می‌خواهد تاچ‌بار را حفظ کند، امیدواریم متخصصان این شرکت کاربردهای جذاب‌تری را برای آن ارائه دهند تا حداقل مورد استفاده‌ی بیشتری قرار بگیرد.

افزایش تعداد پورت‌ها

با توجه به اینکه نسل جدید آیپد پرو و آی‌مک از پورت تاندربولت ۴ بهره می‌برند، امیدواریم مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ هم با این مشخصه راهی بازار شود. اگرچه تاندربولت ۳ هم از امکانات قابل توجهی بهره می‌برد، اما نسل بعدی این استاندارد پهنای باند را افزایش می‌دهد و مثلا برای وصل کردن چند مانیتور ۴K به لپ‌تاپ مثمر ثمر واقع می‌شود.

از طرف دیگر، امیدواریم شایعات مربوط به بازگشت درگاه کارت SD به مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ صحت داشته باشد. مک‌بوک پرو همانطور که از نامش پیداست، برای کاربران حرفه‌ای ساخته شده و بسیاری از کاربران این لپ‌تاپ در زمینه‌ی ویرایش عکس و فیلم فعالیت دارند که کارت SD برای انتقال این نوع فایل‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند. بنابراین اگر مک‌بوک پرو موردنظر دارای درگاه مناسب این کار باشد، دیگر این افراد نیازی به خرید دانگل و کابل‌های جداگانه نخواهند داشت.

از دیگر ویژگی‌های احتمالی مدل ۱۶ اینچی مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ می‌توانیم به داشتن پورت HDMI اشاره کنیم. اگرچه بسیاری از مانیتورهای مدرن برای وصل شدن به لپ‌تاپ‌ها از پورت‌های تاندربولت یا DisplayPort می‌توانند استفاده کنند، اما داشتن پورت اختصاصی HDMI دست کاربران را برای وصل کردن لپ‌تاپ به انواع و اقسام مانیتورها و تلویزیون‌ها بازتر می‌کند.

از دیگر شایعات مطرح شده هم می‌توانیم به احتمال بازگشت پورت شارژ مگ‌سیف اشاره کنیم که کاربران زیادی همچنان به این مشخصه علاقه‌ی زیادی دارند. اگرچه شارژ از طریق USB-C هم بسیار راحت است، اما در هر صورت نمی‌توانیم جذابیت پورت مگ‌سیف را برای شارژ کردن لپ‌تاپ کتمان کنیم.

مهم‌ترین مزیت سیستم مغناطیسی مگ‌سیف این است که اگر به طور ناگهانی سیم شارژ از لپ‌تاپ جدا شود، دیگر لپ‌تاپ موردنظر مثلا به زمین نمی‌افتد. در هر صورت امیدواریم نسل جدید مک‌بوک‌ها همراه با این مشخصه‌ی پرطرفدار به دست کاربران برسند.

