مشخصات کلیدی و طراحی گوشی آنر پلی ۵ لو رفت

روز گذشته اولین رندر منتسب به آنر پلی ۵ منتشر شد و ساعاتی قبل یکی از مشهورترین افشاگران چینی که با نام کاربری DigitalChatStation در شبکه اجتماعی Weibo فعالیت دارد، مشخصات کلیدی این گوشی را فاش کرد.

به گفته‌ی این افشاگر، آنر پلی ۵ مدل استاندارد این سری محسوب می‌شود و از نمایشگر دارای بریدگی قطره‌ای شکل بهره می‌برد. اندازه‌ی این نمایشگر اولد به ۶.۵۳ اینج می‌رسد و مبتنی بر رزولوشن FHD+ است. همچنین ضخامت بدنه به ۷.۴۶ میلی‌متر می‌رسد و وزن آن هم ۱۷۹ گرم است.

این گوشی از نمایشگر اولد و دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

همانطور که در تصویر رندر منتشر شده می‌توانید ببینید، در پنل پشتی این گوشی دوربین چهارگانه تعبیه شده است. دوربین اصلی از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد و همچنین باید به دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم. انرژی این گوشی از طرف باتری ۳۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که این یعنی ظرفیت کمتری نسبت به نسل قبلی دارد.

کاربران برای شارژ کردن این گوشی می‌توانند از سرعت ۶۶ واتی بهره ببرند که برابر با سرعت شارژ گوشی‌های سری هواوی میت ۴۰ و نوا ۸ است. قلب تپنده‌ی آنر پلی ۵ چیپست Dimensity 800U است که از ۸ هسته بهره می‌برد و مبتنی بر فناوری ساخت ۸ نانومتری است. درون این تراشه پردازنده‌ی گرافیکی Mali-G57 MC3 تعبیه شده که در کل عملکرد خوبی را ارائه می‌کند.

این افشاگر اعلام کرده که آنر پلی ۵ به‌زودی معرفی خواهد شد و بنابراین احتمالا در آینده‌ی نزدیک جزئیات مربوط به قیمت آن هم فاش می‌شود.

آیا آنر بدون هواوی در بازار موبایل دوام می‌آورد؟

