مشخصات فنی گوشی گلکسی M32 فاش شد

سامسونگ قرار است به‌زودی از یک گوشی میان‌رده رونمایی کند؛ محصولی که تحت عنوان گلکسی M32 شناخته شده و خبرهای زیادی پیرامون آن شنیده بودیم و امروز هم مشخصات فنی آن در بنچمارک گیک‌بنچ لو رفت.

گلکسی M32 را باید در واقع مدل مشابه گلکسی A32 اما با نام متفاوت دانست. سامسونگ گوشی‌های میان‌رده‌ی زیادی از سری A و M دارد که غالبا مشخصات فنی آن‌ها با یکدیگر برابر است و اگر هم تفاوتی وجود داشته باشد بیشتر در بخش باتری و تا حدودی هم شکل ظاهری است.

گلکسی M32 هم ظاهرا از این قاعده مستثنی نیست و اشتراکات زیادی با گلکسی A32 دارد. با توجه به لیست بنچمارک گیک‌بنچ، این گوشی که با شماره مدل SM-M325FV نیز شناخته می‌شود از اندروید ۱۱ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض خود بهره می‌برد و به ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و پردازنده‌ای ساخت مدیاتک با شماره مدل MT6769V/CT مجهز شده. با توجه به شماره مدل این پردازنده، می‌توان گفت قلب تپنده‌ی میان‌رده‌ی جدید سامسونگ، هلیو G80 خواهد بود.

گیک‌بنچ متاسفانه جز نسخه‌ی اندروید، پردازنده و میزان حافظه‌ی رم، اطلاعات بیشتری در رابطه با این گوشی در اختیارمان قرار نداد اما با در نظر گرفتن شایعاتی که پیش‌تر پیرامون مشخصات فنی گلکسی M32 وجود داشت، به نظر می‌رسد این گوشی به باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد.

گلکسی A32 4G هم تا حدودی از مشخصات مشابهی بهره می‌برد. مثلا از همین پردازنده‌ی هلیو G80 قدرت می‌گیرد و از نمایشگر ۶.۴ اینچی AMOLED با وضوح +FHD و رفرش‌ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد. حسگر اثرانگشت هم درون این نمایشگر تعبیه شده و یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، منبع تغذیه‌ی این مجموعه را تشکیل می‌دهد که با شارژر ۱۵ واتی شارژ می‌شود.

گفته می‌شود مشخصات فنی M32 هم تا حد زیادی شبیه به A32 4G خواهد بود اما خب به نظر می‌رسد اولین تفاوت بین آن‌ها، همان چیزی باشد که در ابتدا هم به آن اشاره شد، یعنی باتری. در رابطه با دوربین میان‌رده‌ی مورد انتظار سامسونگ خبری منتشر نشده اما اگر بخواهیم با توجه به قابلیت‌های A32 در این رابطه نظر بدهیم باید بگوییم گلکسی جدید احتمالا به دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی، سنجش عمق و ماکروی ۵ مگاپیکسلی مجهز خواهد شد.

به جز اطلاعات موجود در بنچمارک، سایر اطلاعات در حد یک شایعه‌ی بسیار محتمل هستند چون صرفا با توجه به قابلیت‌ها و مشخصات گلکسی A32 مطرح شده‌اند. برای مشخص شدن اطلاعات بیشتر در این زمینه باید مدت زمان ظاهرا کمی را منتظر بمانیم. چون به نظر می‌رسد به‌زودی از این محصول رونمایی می‌شود، هرچند زمان دقیق آن اعلام نشده.

گلکسی M32 احتمالا باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خواهد داشت

منبع: GSMArena

The post مشخصات فنی گوشی گلکسی M32 فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala