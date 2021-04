اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی به دنبال راهی است تا بتواند ظرفیت رم گوشی‌هایش را بدون تغییرات سخت‌افزاری و با استفاده از حافظه‌ی داخلی افزایش دهد.

گوشی‌های هوشمند اندرویدی تا چند سال گذشته به خاطر استفاده از رم‌هایی با ظرفیت کم، به مرور زمان کند می‌شدند. اما طی یکی دو سال اخیر شرکت‌ها در میان‌رده‌ها و گوشی‌های بالارده‌ی خود از این بابت به اندازه‌ی کافی خوب عمل کردند و در برخی محصولات میان‌رده نظیر وان‌پلاس نورد حتی شاهد مدلی با ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم هم هستیم.

اما گاهی اوقات پیش می‌آید که برخی از گوشی‌ها با حافظه‌ی رم پایین هم راهی بازار می‌شوند و نمی‌توانند از پس نیازهای سنگین سیستم‌عامل اندروید بر بیایند. در برخی از گوشی‌ها با ۴ یا ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم هم کندی در انجام عملیات مولتی‌تسکینگ دیده می‌شود. به همین خاطر شیائومی تصمیم گرفت قابلیتی را به گوشی‌هایش اضافه کند که با استفاده از ظرفیت خالی حافظه‌ی داخلی، تا حدودی این ضعف را پوشش می‌دهد.

به گفته‌ی یکی از افشاگران که بیشتر به واسطه‌ی افشای اطلاعات مربوط به شیائومی معروف شده، این قابلیت در نسخه‌ی جدید MIUI دیده شده و حتی اسکرین‌شاتی هم از آن در دسترس است که شما عزیزان می‌توانید در زیر آن را مشاهده کنید. این اسکرین‌شات و گفته‌های افشاگر نشان می‌دهد MIUI به قابلیتی مجهز خواهد شد که به آن این اجازه را می‌دهد تا اندکی از ظرفیت حافظه‌ی داخلی را به عنوان رم مجازی در نظر گرفته و در نتیجه ظرفیت رم را افزایش دهد.

البته این اولین باری نیست که شاهد قابلیتی با کاربرد مشابه هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، وقتی ویوو از پرچم‌داران سری X60 خود رونمایی کرد، به این قابلیت نیز به عنوان یکی از قابلیت‌های پرچم‌داران خود اشاره داشت که از ظرفیت حافظه‌ی داخلی به‌ عنوان رم استفاده می‌شد. البته در گوشی ویوو، امکان اختصاص ۳ گیگابایت از فضای داخلی به حافظه‌ی رم وجود داشت اما اسکرین‌شات تهیه شده از گوشی ناشناس شیائومی نشان می‌دهد فقط می‌توان ۱ گیگابایت از فضای سیستم را به رم اضافه کرد.

مثلا گوشی ویوو X60 پرو پلاس که در تصویر اول اسکرین‌شات مربوط به آن را مشاهده می‌کنید، می‌تواند ۳ گیگابایت از حافظه‌ی داخلی را به عنوان رم مجازی در اختیار گوشی قرار دهد تا ظرفیت کلی گوشی در این بخش از ۱۲ به ۱۵ گیگابایت برسد. خود ویوو مدعی است با این کار، کاربران تجربه‌ی لذت‌بخش‌تری را حین انجام فرایند مولتی تسکینگ تجربه خواهند کرد. هرچند در اختیار داشتن ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم به خودی خود اصلا نباید مشکلی هم داشته باشد.

قابلیت این‌چنینی حتی در سیستم‌عامل ویندوز هم وجود داشته که از آن به عنوان ReadyBoost یاد می‌شد. نحوه‌ی کار این قابلیت هم به گونه‌ای بود که مثلا کاربر یک فلش را به دستگاه متصل می‌کرد و سیستم‌عامل از ظرفیت آن برای افزایش ظرفیت رم اصلی سیستم استفاده می‌کرد. بدیهی است نه در کامپیوتر و نه در گوشی‌، این قابلیت اصلا به اندازه‌ی در اختیار داشتن مقدار بیشتر رم موثر نیست، اما به نظر می‌رسد تاثیر محسوسی دارد.

مشخص نیست شیائومی امکان افزایش ظرفیت رم از طریق حافظه‌ی داخلی را چه زمانی رسما رونمایی می‌کند و چه گوشی‌هایی تا چه اندازه می‌توانند از آن استفاده کنند. اما خب بدیهی است گوشی‌های بالارده خیلی به آن احتیاجی ندارند و اگر قرار باشد فایده‌ای در این قابلیت باشد، برای گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده است. مثلا گوشی ردمی ۸A در مدل پایه‌ی خود از ۲ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی بهره می‌برد که خب اگر این میزان به ۳ گیگابایت افزایش پیدا کند، قطعا کاربر بهبود عملکرد دستگاه خود را حس خواهد کرد.

