سهم بازار گوشی‌های هواوی در بازار چین کاهش قابل توجهی داشته و این شرکت در حال از دست دادن بازار اروپا است. با وجود تمام این مشکلات، هواوی به زودی از گوشی‌های پرچم‌دار P50 رونمایی خواهد کرد.

ساعاتی قبل تصاویر واقعی از مدل اولیه هواوی P50 منتشر شد که جزئیات طراحی این گوشی را نشان می‌دهند. گفته می‌شود این گوشی از نمایشگر ۶.۳ اینچی و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برد. همانطور که در این تصاویر می‌توانید ببینید، حاشیه‌های نمایشگر ضخامت اندکی دارند و در مرکز بخش فوقانی آن هم حفره‌ی حاوی دوربین سلفی دیده می‌شود.

این گوشی دارای ماژول دوربین غول‌پیکری است که از دو دایره تشکیل شده است. اگرچه هنوز در مورد مشخصات این دوربین‌ها گزارش موثقی منتشر نشده، اما طبق این تصاویر باید انتظار دوربین چهارگانه را داشته باشیم. به احتمال زیاد با دوربین اصلی، اولترا واید، تله‌فوتو و نوعی سنسور ToF سروکار خواهیم داشت.

طبق شایعات مطرح شده، گوشی‌های سری هواوی P50 در ماه ژوئن (خرداد-تیر) معرفی خواهند شد. شرکت هواوی طی ماه‌های گذشته مشغول آماده‌سازی سیستم‌عامل هارمونی برای گوشی‌های خود بوده و ظاهرا سری هواوی P50 همراه با این سیستم‌عامل راهی بازار خواهند شد.

در تصویر استفاده شده برای نمایشگر مدل اولیه هواوی P50 هم عبارت powered by HarmonyOS دیده می‌شود که به همین موضوع اشاره دارد. باید ببینیم این سیستم‌عامل چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با اندروید دارد و آیا می‌تواند نظر کاربران را جلب کند یا نه.

ویدیوی اجرای Harmony OS 2.0 روی هواوی میت ایکس را تماشا کنید

منبع: PhoneArena

The post تصاویر لو رفته از هواوی P50 طراحی آن را نشان می‌دهند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala