بعد از آغاز تحریم‌های آمریکا، فروش گوشی‌های هواوی در کشورهای مختلف افت قابل توجهی داشته است ولی این شرکت به لطف عملکرد عالی در بازار چین توانست تا حد قابل توجهی تاثیر این تحریم‌ها را کاهش دهد. حالا طبق یک گزارش جدید، موقعیت هواوی در بازار موبایل چین هم به خطر افتاده است.

طی سه ماه نخست ۲۰۲۱، شرکت‌های چینی حدود ۹۰.۷ میلیون گوشی راهی بازار این کشور کرده‌اند. این یعنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، فروش گوشی‌های هوشمند در این بازار افزایش ۳۶ درصدی داشته است. هواوی به مدت چند سال در صدر این بازار قرار داشت ولی حالا دیگر در چنین موقعیتی قرار ندارد.

در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱، گوشی‌های هواوی توانسته‌اند ۱۶ درصد از بازار را در اختیار بگیرند و این در حالی است که در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۰ سهم بازار این گوشی‌ها بیش از ۳۰ درصد بوده است. باید خاطرنشان کنیم در سال ۲۰۲۰ هواوی برای مدت کوتاهی سامسونگ را پشت سر گذاشت و به بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی در جهان تبدیل شد.

به نظر می‌رسد جدیدترین تحریم‌های تجاری آمریکا که در اواسط سپتامبر اعمال شده‌اند، دلیل اصلی سقوط چشمگیر هواوی در بازار چین هستند. طبق این تحریم‌ها، هواوی دیگر برای تولید تراشه‌های خود نمی‌تواند با شرکت‌هایی مانند TSMC همکاری کند. از طرف دیگر، هواوی برای خرید تراشه‌های دیگر شرکت‌ها هم باید با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم کند و چنین کاری تقریبا غیرممکن است.

با توجه به سیاست‌های دولت بایدن، به نظر می‌رسد تحریم‌های هواوی در آینده‌ی نزدیک هم برداشته نخواهند شد و اگر شرایط این شرکت بهبود پیدا نکند، احتمالا هواوی به‌زودی باید تولید گوشی‌های خود را متوقف کند.

البته این دردسرهای هواوی خبر بسیار خوبی برای رقبای این شرکت به حساب می‌آید. ویوو در حال حاضر در صدر جدول بازار چین قرار دارد و سهم بازار آن از ۱۷ درصد در سال گذشته به ۲۴ درصد در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ رسیده است. در رتبه‌ی دوم هم نام اوپو دیده می‌شود که ۲۳ درصد از بازار موبایل چین را در اختیار دارد.

با وجود اینکه هواوی فعلا در رتبه‌ی سوم این بازار قرار دارد، اما باید به شیائومی هم اشاره کنیم که ۱۵ درصد از بازار چین را از آن خود کرده است. این یعنی در فصل بعدی شیائومی احتمالا می‌تواند هواوی را پشت سر بگذارد. در رتبه‌ی پنجم هم نام اپل دیده می‌شود که سهم ۱۳ درصدی از این بازار دارد.

تحریم‌های آمریکا تا چه مدت می‌تواند سرعت رشد هواوی را کم کند؟

