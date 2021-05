سال گذشته گوشی گلکسی S20 فن ادیشن با استقبال گسترده‌ی کاربران مواجه شد. بنابراین همانطور که انتظار داشتیم، سامسونگ مشغول آماده‌سازی نسل بعدی آن است و طی هفته‌های گذشته اطلاعات مختلفی در مورد این گوشی موسوم به گلکسی S21 فن ادیشن منتشر شده است.

نسل قبلی این گوشی با بهره‌گیری از مؤلفه‌های خانواده‌ی پرچم‌داران سری S و داشتن قیمت مناسب، سروصدای زیادی راه انداخت و به نظر می‌رسد نسل بعدی آن هم چنین رویکردی را تکرار خواهد کرد. با وجود اینکه سامسونگ هنوز به طور رسمی به وجود این گوشی اشاره‌ای نکرده، اما چند روز قبل نام آن در سایت نمایندگی سامسونگ در مکزیک پیدا شد.

در هر صورت اگر سامسونگ می‌خواهد گلکسی S21 فن ادیشن را به عنوان یک جانشین شایسته برای نسل قبلی عرضه کند، باید بر چالش‌های مختلفی غلبه کند ولی خوشبختانه طبق تصاویر و خبرهای منتشر شده، به نظر می‌رسد با گوشی بسیار جذابی سروکار خواهیم داشت. در هر صورت در ادامه به خلاصه‌ای از خبرها و شایعاتی که در رابطه با این گوشی منتشر شده‌اند، می‌پردازیم.

طراحی و رنگ‌های گلکسی S21 فن ادیشن

مانند نسل قبلی، طراحی این گوشی هم یادآور خانواده‌ی گلکسی S21 است. همانطور که در تصاویر رندر منتشر شده می‌توانید ببینید، طراحی سری گلکسی S21 به خصوص در رابطه با ماژول دوربین برای این گوشی مورد استفاده قرار گرفته است. این ماژول لبه‌های کناری و بالایی بدنه را پوشش داده و در کل ظاهر جذابی را برای این گوشی به ارمغان می‌آورد. طبق گزارش‌هایی که منتشر شده‌اند، این گوشی در رنگ‌های نقره‌ای، صورتی، بنفش، سفید و سبز روشن راهی بازار خواهد شد.

مشخصات سخت‌افزاری و دوربین‌ها

گلکسی S21 فن ادیشن با دوربین سه‌گانه راهی بازار خواهد شد ولی در مورد جزئیات این دوربین‌ها هنوز با قاطعیت نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. اما گفته می‌شود دوربین سلفی این گوشی از سنسور ۳۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد. هنوز معلوم نیست که آیا همان سنسور نسل قبلی مورد استفاده قرار گرفته یا اینکه سامسونگ سنسور جدیدی را برای دوربین سلفی این گوشی مورد استفاده قرار داده است.

طبق شایعات مطرح شده، باتری این گوشی مانند نسل قبلی مبتنی بر ظرفیت ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است اما با توجه به استفاده از قطعات سخت‌افزاری بهتر، احتمالا عمر باتری بیشتری خواهد داشت. هنوز در رابطه با چیپست این گوشی گزارش موثقی منتشر نشده ولی به نظر می‌رسد با اگزینوس ۲۱۰۰ و اسنپدراگون ۸۸۸ معرفی خواهد شد. البته شاید هم برخلاف نسل قبلی فقط شاهد عرضه‌ی مدل مبتنی بر یکی از این چیپست‌ها خواهیم بود. همچنین به احتمال زیاد کاربران می‌توانند بین دو ظرفیت ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی برای حافظه داخلی دست به انتخاب بزنند.

از دیگر ویژگی‌های مطرح شده می‌توانیم به نمایشگر ۶٫۴ یا ۶٫۵ اینچی امولد با رفرش ریت حداقل ۹۰ هرتزی اشاره کنیم. البته با توجه به اینکه نسل قبلی این گوشی از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی بهره می‌برد، به احتمال زیاد گلکسی S21 فن ادیشن هم دارای این ویژگی خواهد بود. در ضمن نباید بهره‌گیری از اسپیکرهای استریو و داشتن گواهی IP برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار را از قلم بیندازیم.

تاریخ احتمالی معرفی

مدتی قبل نقشه‌ی راه سامسونگ برای محصولات ۲۰۲۱ این شرکت فاش شد و در این سند آمده که گلکسی S21 فن ادیشن در یک رویداد اختصاصی در تاریخ ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) معرفی خواهد شد.

البته نقشه‌های راه فاش شده معمولا تاریخ دقیقی ارائه نمی‌دهند اما باید خاطرنشان کنیم که در این سند تاریخ معرفی نسل جدید لپ‌تاپ‌های گلکسی بوک کاملا درست پیش‌بینی شده بود. بنابراین احتمال معرفی این گوشی در تاریخ ۲۸ مرداد وجود دارد.

در رابطه با قیمت این گوشی هم هنوز اطلاعات چندانی فاش نشده اما مطمئنا سامسونگ برای از دست ندادن مشتریان چشم‌انتظار این گوشی، آن را با قیمت مناسبی راهی بازار خواهد کرد.

۵ ویژگی که از گلکسی S21 فن ادیشن انتظار داریم

