ویدیوی کالبدشکافی ردمی K40 گیمینگ ادیشن را تماشا کنید

شرکت ردمی که یکی از زیرمجموعه‌های شیائومی محسوب می‌شود، چند روز قبل از گوشی K40 گیمینگ ادیشن رونمایی کرد که به لطف قیمت مناسب و ویژگی‌های جذاب، سروصدای زیادی به راه انداخته و طبق گزارش‌ها، فقط در یک دقیقه ۱۰۰ هزار نسخه از این گوشی به فروش رسیده است. در همین رابطه، ساعاتی قبل اکانت رسمی شیائومی در شبکه اجتماعی Weibo ویدیوی کالبدشکافی این گوشی را منتشر کرده است.

در ابتدای ویدیو شاهد برداشته شدن پنل پشتی شیشه‌ای این گوشی هستیم که با این کار باتری، چیپ NFC، آنتن و لایه‌ی محافظ مادربرد به نمایش درمی‌آیند. با باز شدن چندین پیچ و جدایی چند کابل، می‌توانیم مادربرد گوشی را ببینیم که در ادامه دوربین سه‌گانه‌ی این گوشی هم به نمایش گذاشته می‌شود.

بعد از بررسی مادربرد، شاهد چیپست ۶ نانومتری Dimensity 1200 و همچنین حافظه داخلی UFS 3.1 هستیم. در ضمن نباید اسپیکرهای تنظیم شده توسط JBL را از قلم بیندازیم. پس از نمایش باتری و موتور ویبره، باید به نمایش مکانیسم دکمه‌های فیزیکی مختص گیمینگ هم اشاره کنیم که تجربه‌ی کاربری را بهبود می‌بخشند. در پایان هم با برداشتن نمایشگر، محفظه‌ی بخار این گوشی و همچنین سه میکروفون آن را می‌توانیم ببینیم.

برای یادآوری باید بگوییم که این گوشی از نمایشگر ۶.۶۷ اینچی اولد با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ بهره می‌برد و رفرش ریت آن به ۱۲۰ هرتز می‌رسد. ردمی K40 گیمینگ ادیشن مبتنی بر باتری ۵۰۶۵ میلی‌آمپر ساعتی است که به لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۶۷ واتی در عرض فقط ۴۲ دقیقه به طور کامل شارژ می‌شود.

ارزان‌ترین مدل این گوشی با ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت ۳۱۰ دلار راهی بازار چین شده و کاربران برای خرید گران‌ترین مدل که از ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد، باید مبلغ ۴۲۰ دلار بپردازند.

