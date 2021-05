بررسی گوشی شیائومی می ۱۱ اولترا؛ خوب اما نه عالی

شیائومی در ماه مارس سال ۲۰۲۱، از بهترین و قدرتمندترین گوشی خود یعنی می ۱۱ اولترا رونمایی کرد. محصولی که آمد بهترین گوشی اندرویدی کنونی یعنی گلکسی S21 اولترا را به چالش بکشد و خب کاملا هم تلاش موثری بود. از طراحی فوق‌العاده و مواد باکیفیت در ساخت بدنه گرفته تا نمایشگر بی‌نظیر، شارژر سریع (درون جعبه) و دوربین قدرتمندی با قابلیت زوم دیجیتال ۱۲۰ برابری، می ۱۱ اولترا ظاهرا توانست در یک سری موارد، نماینده‌ی سامسونگ را پشت سر بگذارد. اما آیا پرچم‌دار قدرتمند شیائومی واقعا محصولی است که ارزش خرید بیشتری به نسبت سایر پرچم‌دارهای اندرویدی داشته باشد؟ در این مطلب به بررسی شیائومی می ۱۱ اولترا می‌پردازیم تا به پاسخ این پرسش دست پیدا کنیم.

شیائومی اوایل سال ۲۰۲۱، از گوشی می ۱۱ رونمایی کرد و کمی بعد سامسونگ سری گلکسی S21 را معرفی کرد. گوشی‌هایی که در سه مدل راهی بازار شدند و مدل اولترا کاملا می ۱۱ را مغلوب کرده بود. اما شیائومی سورپرایز اصلی خود را برای ماه مارس نگه داشت و تصمیم گرفت محصولی را راهی بازار کند که اگر با دقت به قابلیت‌های آن بنگریم، ظاهرا فقط آمده در بخش‌هایی که S21 اولترا به خاطر آن بهترین گوشی اندرویدی سال لقب گرفته، این گوشی را به چالش بکشد.

البته محصولی با چنین امکانات و قابلیت‌، فقط رقیبی برای گلکسی S21 اولترا نیست و برای نماینده‌های جدید اپل هم رقیب سرسختی به حساب می‌آید. به همین خاطر شاید این سوال برایتان پیش بیاید که اگر قصد خرید یک پرچم‌دار را در سال ۲۰۲۱ داشته باشید، کدام یک از این گوشی‌ها ارزش خرید بیشتری دارند؟ آیا با نمایشگری عالی، عملکرد سخت‌افزاری کم‌نظیر، دوربین‌های باکیفیت، باتری پر ظرفیت و بسیاری از قابلیت‌های خوب دیگر، می‌توان رقبای سرسختی چون گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس را شکست داد؟ در ادامه به پاسخ این پرسش خواهیم رسید.

نقاط قوت و ضعف شیائومی می ۱۱ اولترا در یک نگاه

نقاط قوت نمایشگر درخشان و باکیفیت با خمیدگی از چهارطرف

پشتیبانی از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز در وضوح +QHD

طراحی سرامیکی زیبا و جذاب

بلندگوهای استریو قدرتمند با عمق صدای بالا

عملکرد سخت‌افزاری عالی

دوربین فوق عریض با زاویه‌ی دید بسیار گسترده

توانایی زوم ۵ برابری اپتیکال

حسگر اثرانگشت سریع و دقیق

نقاط ضعف وزن بالا و سطح لغزنده

عملکرد ناپایدار دوربین‌ها در نمایش رنگ

گستره‌ی دینامیکی و کیفیت کلی تصاویر خیلی خوب نیست

امکان ثبت تصاویر پرتره تنها با دوربین اصلی

نمایشگر ثانویه‌ی نه چندان کاربردی

اما می‌پردازیم به بررسی جزئی این محصول تا ببینیم شیائومی چه پرچم‌داری را برای رقابت با بهترین‌های بازار آماده کرده. لازم به ذکر است این گوشی هم اکنون و با قیمت پایه‌ی ۱۱۰۰ دلار در دسترس قرار دارد و گران‌ترین و در عین حال بهترین گوشی شیائومی نیز به حساب می‌آید.

بررسی شیائومی می ۱۱ اولترا

طراحی

شیائومی می ۱۱ اولترا ۸.۴ × ۷۴.۶ × ۱۶۴.۳ میلی‌متر ۲۳۴ گرم جنس پنل پشت از سرامیک، فریم از آلومینیوم، پوشش نمایشگر از جنس شیشه‌ی گوریلا گلس Victus دارای استاندارد ضد آب IP68 – مقاوم در برابر نفوذ آب در عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه

از لحاظ طراحی، با یکی از بهترین گوشی‌های سال ۲۰۲۱ طرف هستیم. جنس بدنه‌ی گوشی از سرامیک است و فریم آن هم با آلومینیوم ساخته شده تا وقتی گوشی را در دست می‌گیرید، بی‌نهایت لذت ببرید. علاوه بر این‌ها،‌ کیفیت ساخت می ۱۱ اولترا هم بسیار بالاست و این موضوع حتی با یک نگاه ساده هم به‌خوبی قابل فهم است. گوشی به گونه‌ای طراحی شده که اثرانگشت روی آن نمی‌شیند اما خب به دلیل سطح لغزنده‌ای که دارد، توصیه می‌شود حتما از یک قاب محافظ و محافظ صفحه برای حفاظت هرچه بیشتر آن استفاده کنید. چون حتی وزن ۲۳۴ گرمی هم کمکی به محکم نشستن آن درون دست نمی‌کند.

روی پنل جلویی شاهد نمایشگری ۶.۸ اینچی هستیم که از چهار سمت خمیده است. در نتیجه تجربه‌ی کار با ژست‌های ناوبری نظیر سوایپ از بالا به پایین یا برعکس فوق‌العاده لذت‌بخش خواهد بود و حس خوبی به کاربر می‌دهد؛ بدون اینکه به خاطر گوشه‌های تیز گوشی، در انجام این فرایند با مشکل مواجه شوید.

اما می‌رسیم به بخش جذاب داستان، یعنی پنل پشتی، جایی که یک ماژول دوربین بسیار بزرگ و شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین ماژول دوربینی که تاکنون مشاهده کردید حضور دارد و میزبان سنسورهای گوناگونی است. اما یکی از مزیت‌هایی که این ماژول بزرگ دارد این است که چون سرتاسر بخش بالایی پنل پشتی کشیده شده، وقتی آن را روی سطح صاف قرار دهید تلو تلو نمی‌خورد. اما خب واقعا بزرگ است و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت. بیرون‌زدگی آن از بدنه هم بسیار زیاد است اما خب در مجموع، چیزی نیست که تاثیر منفی روی تجربه‌ی کاربری بگذارد.

یکی از دلایلی که باعث شده این ماژول تا این اندازه بزرگ باشد، نمایشگر ثانویه‌ای است که برای ثبت تصاویر سلفی با دوربین اصلی و نمایش اعلانات در نظر گرفته شده اما خب به نظر می‌رسد آن کاربردی را که انتظار دارید نداشته باشد. البته در ادامه به این موضوع هم خواهیم رسید که چرا فکر می‌کنیم وجود نمایشگر ثانویه روی ماژول دوربین آنقدرها هم ایده‌ی خوبی نیست.

روی فریم‌های بالا و پایین دستگاه شاهد تعبیه‌ی بلندگوهای استریو هستیم که ظاهرا توسط شرکت Harman/Kardon تنظیم شده‌اند و به طرز عجیبی کیفیت بالایی دارند. مهم نیست وضوح صدا را تا چه اندازه افزایش می‌دهید، گوشی بهترین و شفاف‌ترین صدا را برایتان ارائه می‌دهد. متاسفانه جک هدفون در هیچ یک از بخش‌های این محصول دیده نمی‌شود اما خب سنسور مادون قرمز مثل همیشه حضور دارد تا کنترل لوازم هوشمند خانه ممکن باشد.

به صورت کلی از لحاظ طراحی شیائومی سنگ تمام گذاشته اما نکته‌ای که وجود دارد این است که مانند هر گوشی ۶.۸ اینچی، می ۱۱ اولترا هم برای آن دسته از کاربرانی که دست‌های کوچکی دارند مناسب نیست. به علاوه وزن سنگینی هم که دارد باعث می‌شود کمی بعد از نگه داشتن آن، احساس خستگی کنید. باید به نقاط ضعف گوشی در این بخش، ماژول بسیار بزرگ دوربین را هم اضافه کنیم که می‌توانست بدون نمایشگر ثانویه‌ی نه چندان کاربردی، فضای کمتری از پنل پشتی را اشغال کند. از نقاط قوت این محصول در بخش طراحی هم می‌توان به استفاده از شیشه‌ی محافظ قدرتمند گوریلا گلس Victus و بهره‌مندی از استاندارد ضد آب IP68 اشاره کرد که گوشی را در برابر نفوذ آب و گرد و خاک کاملا حفظ می‌کند.

شیائومی می ۱۱ اولترا رکورد برجستگی دوربین را از آن خود می‌کند

نمایشگر

۶.۸۱ اینچ پنل از جنس AMOLED با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی از +HDR10، دالبی ویژن، بیشینه‌ی روشنایی ۱۷۰۰ نیت وضوح ۳۲۰۰ × ۱۴۴۰ – تراکم پیکسلی ۵۱۵ پیکسل بر هر اینچ

در بخش نمایشگر به جرئت می‌توان گفت با یک شاهکار طرف هستیم. شیائومی تا جایی که امکان داشت در بخش نمایشگر این گوشی سنگ تمام گذاشت تا در نتیجه، محصولی را شاهد باشیم که حتی می‌تواند گلکسی S21 اولترا را هم به چالش بکشد یا در مواقعی بهتر از آن ظاهر شود. این نمایشگر از پنل OLED بهره می‌برد که با یک سری ترفندهای نرم‌افزاری، به عمق رنگ ۱۰ بیتی دست پیدا می‌کند.

اما چیزی که باعث شگفتی کاربران شده، کیفیت و وضوح نمایشگر است. زاویه‌ی دید، بازتولید رنگ‌ها و به‌خصوص بیشینه‌ی روشنایی بی‌نظیر هستند و جای هیچ بحثی را باقی نمی‌گذارند. البته باید به این نکته اشاره کنیم که هنگامی که گوشی را خریداری می‌کنید، تنظیمات نمایشگر روی حالت پیش‌فرض قرار دارد به همین خاطر شاید با رنگ‌های سرد و کیفیتی نه چندان مورد انتظار مواجه شوید.

اما خب شیائومی معتقد است اگر تنظیمات مربوطه را روی حالت Sunlight mode قرار دهید، نه تنها وضوح و درخشندگی تصویر بالا خواهد بود بلکه می‌توان به روشنایی خیره‌کننده‌ی ۱۷۰۰ نیت هم دست پیدا کرد که البته در بررسی‌ها و در حالت معمولی، این عدد در نهایت به ۸۰۰ نیت رسید.

در این نمایشگر رفرش‌ریت به ۱۲۰ هرتز می‌رسد که البته کاربر در صورت تمایل می‌تواند آن را روی ۶۰ هرتز هم قرار دهد. اما چیزی که بیشتر جلب توجه می‌کند، پشتیبانی از این رفرش‌ریت حتی در وضوح +QHD است که در گلکسی S21 اولترا هم شاهد آن هستیم. اگر در این وضوح، رفرش‌ریت روی ۱۲۰ هرتز قرار گیرد، قطعا تجربه‌ی بی‌نظیری از تماشای محتوا خواهید داشت اما خب باید به این نکته‌ی منفی هم توجه داشته باشید که باتری در این حالت به شدت سریع، تخلیه می‌شود. اما خب لطف خرید گوشی‌های اینچنینی، استفاده از قابلیت‌های جذابی مثل همین است، حداقل در استفاده‌ی معمولی.

شما عزیزان می‌توانید در جدول زیر، آمار و امتیاز نمایشگر این گوشی را در مقایسه با بهترین‌های امسال و سال گذشته نظیر گلکسی S21 اولترا، گلکسی نوت ۲۰ اولترا، وان‌پلاس ۹ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس مشاهده کنید.

بیشینه‌ی روشنایی (بیشتر بهتر) حداقل میزان روشنایی (کمتر بهتر) کنتراست تصویر (بیشتر بهتر) دمای رنگ گاما DELTA E RGBCMY (کمتر بهتر) DELTA E GRAYSCALE (کمتر بهتر) گلکسی S21 اولترا ۸۸۹ (عالی) ۱٫۵ (عالی) غیرقابل اندازه‌گیری (عالی) ۶۸۳۴ (عالی) ۲٫۰۱ ۲٫۳۶ (خوب) ۶٫۴۴ (متوسط) آیفون ۱۲ پرو مکس ۸۳۲ (عالی) ۲ (عالی) غیرقابل اندازه‌گیری (عالی) ۶۷۳۳ (عالی) ۲٫۱۹ ۲٫۲۵ (خوب) ۶٫۷۷ (متوسط) شیائومی می ۱۱ اولترا ۸۲۸ (عالی) ۲٫۳ (عالی) غیرقابل اندازه‌گیری (عالی) ۷۴۹۱ (خوب) ۲٫۳۱ ۲٫۵۷ (خوب) ۶٫۰۵ (متوسط) وان‌پلاس ۹ پرو ۷۶۴ (عالی) ۲٫۲ (عالی) غیرقابل اندازه‌گیری (عالی) ۶۸۳۵ (عالی) ۲٫۲۲ ۲٫۱۲ (خوب) ۶ (متوسط) گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۶۹۱ (عالی) ۱٫۶ (عالی) غیرقابل اندازه‌گیری (عالی) ۶۷۷۷ (عالی) ۱٫۹۵ ۳٫۱۶ (خوب) ۷٫۶۵ (متوسط)

نمایشگر ثانویه

نمایشگر ۱.۱ اینچی از نوع AMOLED

به خاطر اینکه این نمایشگر تا کنون در هیچ گوشی دیگری مشاهده نشده، تصمیم گرفتیم در این بررسی، بخش مجزایی را به آن اختصاص بدهیم تا کاملا با قابلیت‌های آن آشنا شویم. در نگاه اول اینطور به نظر می‌رسد که شیائومی نمایشگر ۱.۱ اینچی مچ‌بند می بند ۵ را در گوشه‌ای از ماژول دوربین این گوشی مورد استفاده قرار داده و در حالی که شاید در نگاه اول بسیار جالب و هیجان‌انگیز باشد، اما خب به نظر می‌رسد بیشتر جنبه‌ی تبلیغاتی دارد تا اینکه واقعا کاربردی باشد.

خب، قطعا بسیاری از کاربران دوست دارند گوشی آن‌ها ساعت و تاریخ و اعلانات را بدون اینکه کاملا روشن باشد به نمایش بگذارد. هدف از طراحی قابلیت نمایشگر روشن هم همین بود. اما اینکه یک نمایشگر کوچک روی پنل پشتی داشته باشیم هم بسیار خوب است. حال مشکلی که پیش می‌آید این است که برای مشاهده‌ی تاریخ و ساعت از طریق این نمایشگر کوچک، کاربر حتما باید گوشی را روی نمایشگر قرار دهد. از طرفی هم فقط ۳۰ ثانیه اطلاعات یاد شده برایش به نمایش در می‌آید و سپس ناپدید می‌شود. فکر می‌کنید تا چه اندازه وجود چنین نمایشگری برای مشاهده‌ی اعلانات و تاریخ و ساعت مفید است؟

تنها استفاده‌ی مهمی که می‌توان از این نمایشگر کوچک داشت، همان ثبت تصاویر سلفی با دوربین اصلی است که نتیجه‌ی خوبی را هم رقم نمی‌زند (در بخش دوربین به این مورد پرداخته شده). در واقع اگر تصور کنیم جز این یک مورد کاربرد دیگری هم برای این نمایشگر وجود دارد، تا حدودی اشتباه کرده‌ایم. اینکه می‌گوییم یک ویژگی نه چندان کاربردی البته به این خاطر است که می‌شد به شکل بهتری از چنین قابلیتی بهره برد تا اینکه فقط برای عکاسی سلفی مورد استفاده قرار گیرد.

نمایشگر دوم شیائومی می ۱۱ اولترا مثال بارزی از ویژگی بیهوده است

عملکرد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ (۱ هسته‌ی ۲.۸۴ گیگاهرتز Cortex-X1 و ۳ هسته‌ی ۲.۴۲ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هسته‌ی ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A53) ۲۵۶/۸، ۲۵۶/۱۲، ۵۱۲،۱۲ گیگابایت – حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.1 پردازنده‌ی گرافیکی آدرنو ۶۶۰ اندروید ۱۱ سوار بر رابط کاربری MIUI 12.5

می ۱۱ اولترا در حال حاضر قدرتمندترین پرچم‌دار موجود اندرویدی است و این مورد را مدیون استفاده از پردازنده‌ی فوق‌العاده قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ است. اما خب منظورمان این نیست که از این حیث تنها گوشی قدرتمند بازار است چون بسیاری از پرچم‌دارهایی که سال ۲۰۲۱ راهی بازار شده‌اند به این پردازنده و یا مدل‌های مشابه نظیر اگزینوس ۲۱۰۰ مجهز هستند که به صورت کلی در یک سطح قرار می‌گیرند.

می ۱۱ اولترا در مدل‌هایی با ۸ یا ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در دسترس قرار دارد که کاربر در هیچ یک از آن‌ها امکان افزایش ظرفیت حافظه‌ی داخلی از طریق کارت حافظه‌ی جانبی را ندارد. البته همین میزان هم باید کاملا کافی باشد. با این ترکیب سخت‌افزاری، در حال حاضر هیچ بازی یا اپلیکیشنی در سیستم‌عامل اندروید وجود ندارد که عرق شیائومی می ۱۱ را در بیاورد. همه‌ی فعالیت‌ها با بالاترین سرعت ممکن اجرا می‌شوند و این سرعت تا مدت‌ها بعد هم کاهشی نخواهد داشت.

به صورت کلی، این گوشی به اندازه‌ای سریع است که انتظار داریم باشد. مثل تمام پرچم‌دارهایی که در حال حاضر با پردازنده‌ی مشابه در دسترس قرار دارند. اما بهره‌مندی آن از رابط کاربری بسیار سبک و بهینه‌ی MIUI باعث شده کاربر تجربه‌ی بسیار روان و لذت‌بخشی از گشت و گذار بین منوهای مختلف گوشی داشته باشد. بعید به نظر می‌رسد کاربران، حتی آن‌هایی که استفاده‌ی سنگین از گوشی دارند، در طول روز با یک لگ یا هنگ مواجه شوند؛ حداقل در بررسی‌ها که چنین اتفاقی رخ نداد.

شما عزیزان می‌توانید در زیر، امتیاز این گوشی در بنچمارک‌های مختلف را در مقایسه با گوشی‌های مطرح بازار مشاهده کنید.

در بخش نرم‌افزار اما اندروید ۱۱ را سوار بر رابط کاربری MIUI 12.5 شاهد هستیم که تعادل بی‌نظیری بین قابلیت‌های کاربردی و عملکردی بهینه در مصرف انرژی دارد. در بسیاری از بخش‌ها، شاید شاهد فاصله‌ی زیادی بین این رابط با نسخه‌ی استوک اندروید باشیم که خب ممکن است خیلی به مذاق کاربرانی که به‌تازگی گوشی‌های شرکت چینی را خریداری می‌کنند خوش نیاید اما این رابط از قابلیت‌های فوق‌العاده کاربردی و خوبی بهره می‌برد که می‌تواند تجربه‌ی فوق‌العاد‌ه‌ای از کار با یک گوشی هوشمند اندرویدی را برایتان به ارمغان بیاورد.

حسگر اثرانگشت بکار رفته در زیر نمایشگر OLED عملکرد دقیق و سریعی دارد و هیچ مشکل خاصی از بابت شناسایی انگشت کاربران به وجود نخواهد آمد. البته حین شناسایی یک لرزش کوچکی هم روی دستتان حس خواهید کرد که شاید برای عده‌ای ناخوشایند باشد که خب در این صورت می‌توانید از تشخیص چهره استفاده کنید که عملکرد سریع و دقیقی دارد اما قطعا به اندازه‌ی اثرانگشت، ایمن نیست.

دوربین

دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، لنز ۲۴ میلی‌متری با گشودگی دیافراگم f/2.0، دارای سنسور فوکوس خودکار لیزری و لرزشگیر اپتیکال دوربین فوق عریض ۴۸ مگاپیکسلی، لنز ۱۲ میلی‌متری با گشودگی دیافراگم f/2.2، امکان عکاسی با زاویه‌ی ۱۲۸ درجه دوربین تله‌فوتو، لنز ۱۲۰ میلی‌متری با گشودگی دیافراگم f/4.1، امکان بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال امکان فیلم‌برداری با وضوح ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه، ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه، ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰/۱۹۲۰ فریم بر ثانیه – پشتیبانی از +HDR10 دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی، لنز ۲۷ میلی‌متری با گشودگی دیافراگم f/2.2 – امکان فیلم‌برداری در وضوح ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و ۷۲۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه

اینطور که به نظر می‌رسد، آنچه که بیشتر از همه باعث شده گوشی شیائومی می ۱۱ اولترا بین کاربران مورد توجه قرار بگیرد، دوربین‌های قدرتمندی است که درون ماژول بزرگ آن تعبیه شده‌اند. سوا از بحث نرم‌افزاری، سنسوری هم که در دوربین‌های این گوشی مورد استفاده قرار گرفته‌اند بسیار قدرتمند هستند. مثلا سنسور دوربین اصلی ۱٫۱.۱۲ اینچی است و سامسونگ هم آن را تولید کرده تا شاهد یکی از بزرگ‌ترین سنسورهایی باشیم که تا به این لحظه درون یک گوشی هوشمند استفاده شده. این سنسور از فناوری ترکیب پیکسل بهره می‌برد و ۵۰ مگاپیکسلی است.

در کنار این دوربین اما دو دوربین دیگر هم قرار گرفته‌اند که شامل یک سنسور فوق عریض ۴۸ مگاپیکسلی و تله‌فوتو با همین اندازه می‌شوند. دوربین فوق عریض بکار رفته در این گوشی قادر است تصاویر بسیار عریضی با زاویه‌ی ۱۲۸ درجه ثبت کند که تاکنون در هیچ گوشی هوشمندی شاهد آن نبودیم. دوربین تله‌فوتو هم می‌تواند تا ۵ برابر به صورت اپتیکال روی سوژه‌ها زوم کند. سنسوری که درون این دو دوربین بکار رفته کوچکتر از سنسور دوربین اصلی بوده و ۱٫۲ اینچی است.

به صورت کلی، تصاویری که توسط دوربین این گوشی به ثبت می‌رسند کیفیت خوبی دارند. میزان جزئیات در تمامی شرایط نوری بالاست، اما خب گاهی اوقات کمی جزئیات به اصطلاح نرم هستند. اگرچه وب‌سایت Dxomark به دوربین این گوشی امتیاز ۱۴۳ را داده تا می ۱۱ اولترا در صدر جدول بهترین دوربین گوشی قرار بگیرد و گلکسی S21 اولترا با ۱۲۳ امتیاز در رده‌ی ۱۵ قرار دارد، اما باز هم در مجموع، (به اعتقاد PhoneArena)، این گلکسی S21 اولترا است که بهترین گوشی هوشمند از این حیث است.

آنچه که شیائومی در نظر داشت، یعنی محصولی با دوربین فوق‌العاده کاملا با می ۱۱ اولترا بدست آمده و جای هیچ بحثی هم باقی نمی‌ماند. اما خب گاهی اوقات نتایج ثبت شده با آنچه که باید می‌دیدیم تا می ۱۱ اولترا را در این بخش بی‌رقی ببدانیم فاصله دارند.

مشکلی که در این بخش وجود دارد البته سخت‌افزاری نیست بلکه نرم‌افزاری است. اگرچه از لحاظ سخت‌افزاری، آنچه که اعداد و ارقام نشان می‌دهد، یعنی با سنسورهای شگفت‌انگیزی سر و کار داریم. اما در عمل می‌بینیم که شیائومی نتوانسته با تکنیک‌های نرم‌افزاری، از تمام پتانسیل‌های این سنسورهای قدرتمند استفاده کند و در نتیجه تصاویر ثبت شده کیفیت نسبتا مشابهی به نسبت تمام پرچم‌دارهای قبلی شیائومی دارند.

از مشکلات دیگری هم که حین عکاسی با دوربین این گوشی متوجه شدیم، نمایش نه چندان دقیق رنگ‌هاست. مثلا رنگ سبز فقط سایه‌ای از رنگ واقعی سبز است، رنگ‌های قرمز گاها نارنجی به نمایش در می‌آیند و آبی هم گاهی اوقات خیلی اشباع شده به تصویر کشیده می‌شود. این موضوع را به خصوص زمانی متوجه می‌شوید که مقایسه‌ی دوربین این گوشی با گلکسی S21 اولترا را مشاهده کنید؛ پرچم‌دار قدرتمند سامسونگ که در تمامی تست‌های مربوط به دوربین PhoneArena، به نوعی یک معیار در نظر گرفته می‌شود.

تصاویر ثبت شده با دوربین اصلی

تصاویر ثبت شده با دوربین فوق عریض

تصاویر ثبت شده با دوربین ماکرو

نکته‌ی بسیار جالب و البته بدی که در این بخش وجود دارد، عدم تطابق سه دوربین در نمایش رنگ‌هاست. اگر به تصاویر زیر دقت کنید، هر سه دوربین در نمایش رنگ‌ها رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند که خب کاملا طبیعی است به این خاطر که در میزان نوردهی و قالب‌بندی، لنز‌ها با یکدیگر متفاوت هستند. اما اینکه رنگ‌های کاملا متفاوتی را شاهد باشیم به نظر می‌رسد خیلی قابل قبول نیست. به تصاویر زیر نگاه کنید، می‌بینید که دوربین فوق عریض و عریض تا حدودی شبیه به هم بوده و رنگ بلوز را قرمز به تصویر کشیده‌اند. اما دوربین تله‌فوتو تصمیم گرفته آن را صورتی به نمایش بگذارد که خب یک نقطه ضعف به حساب می‌آید.

تصاویر ثبت شده با دوربین فوق عریض

نکته‌ی دیگر در رابطه با عملکرد HDR در این گوشی است که فوق‌العاده است اما خب با این حال به نسبت سایر گوشی‌های پرچم‌دار نظیر گلکسی S21 اولترا، اندکی ضعیف‌تر به نظر می‌رسد. مثلا وقتی در روزی آفتابی به ثبت تصویر بپردازید، متوجه خواهید شد که میزان جزئیات در سایه‌ها بسیار کم و این بخش از تصاویر خیلی تیره هستند.

از طرفی در نقاط روشن هم جزئیات از دست می‌روند، خصوصا اگر با دوربین پریسکوپی به ثبت تصاویر بپردازید. مثل تصویر مربوط به کبوتر. یک مشکل دیگری هم که وجود دارد، لگ‌زدن شاتر مربوط به لنز پریسکوپی است که باعث می‌شود گاهی اوقات نه تنها عکاسی از سوژه‌ی خود در همان لحظه را از دست دهید، بلکه تصویری هم که ثبت می‌کنید بعضا تار ثبت شوند. البته به نظر می‌رسد این مشکل نرم‌افزاری باشد و باید منتظر بمانیم ببینیم آیا در آینده حل خواهد شد یا خیر.

عکاسی در نور شب

وقتی با شیائومی می ۱۱ اولترا در نور شب به عکاسی بپردازید، گوشی به صورت خودکار به حالت شب (Night mode) سوییچ می‌کند. تصاویر ثبت شده در این حالت کیفیت خوبی دارند اما خب انتظار داشتیم میزان جزئیات بیشتر از چیزی باشد که به تصویر کشیده‌ شده است. یک مشکلی هم که وجود دارد این است که به نظر می‌رسد دوربین تله‌فوتوی می ۱۱ اولترا تمایل خاصی به روشن نشان دادن نقاط تیره ندارد. در واقع نقاط تیره در این حالت روشن نمی‌شوند، بلکه نقاط روشن بسیار روشن‌تر به نمایش گذاشته می‌شوند که به همین خاطر گاهی اوقات نتایج بدست آمده خیلی رضایت‌بخش نیستند.

عکاسی در حالت پرتره

تصاویر پرتره هم کیفیت خوبی دارند اما باز هم جزئیات در آن‌ها به خوبی آنچه که در گوشی‌های مطرح بازار مشاهده کردیم نیستند. البته اگر همینطوری به تصاویر نگاه کنید، جز یک نتیجه‌ی فوق‌العاده، چیز دیگری نمی‌بینید. مگر اینکه تصاویر را با نمونه‌های ثبت شده توسط گوشی‌های قدرتمند دیگر مقایسه کنید. اما آنچه که می ۱۱ اولترا در انجام آن بی‌نظیر ظاهر شد، جداسازی سوژه از پس‌زمینه است که به‌خاطر وجود سنسور مدت پرواز (ToF) است.

البته مشکلی که وجود دارد این است که برخلاف بسیاری از گوشی‌های پرچم‌دار بازار، در اینجا تصاویر پرتره فقط با دوربین اصلی گرفته می‌شوند که خب باعث می‌شود گاهی اوقات آن فاصله‌ی کانونی که مد نظر است بدست نیاید. گوشی‌هایی نظیر گلکسی S21 اولترا و به خصوص سری آیفون ۱۲ در این بخش آنقدر خوب هستند که باید در واقع آن‌ها را فقط با خودشان مقایسه کرد.

عکاسی سلفی

در عکاسی سلفی اما نکات جالب زیادی وجود دارد که باید به آن اشاره کرد. تصاویر ثبت شده با این دوربین خوب و باکیفیت هستند اما خب بدیهی است اگر گوشی را برگردانید و با کمک آن نمایشگر کوچک که فایده‌ی دیگری هم ندارد، با دوربین اصلی به عکاسی سلفی بپردازید، جزئیات بیشتری را شاهد خواهید بود. اما خب مشکل اینجاست که فاصله‌ی کانونی دوربین اصلی متفاوت با دوربین سلفی است چون دوربین سلفی به گونه‌ای طراحی شده که بتواند در فواصل نزدیک، یعنی فواصلی که معمولا در آن سلفی می‌گیریم، عملکرد خوبی داشته باشند و دوربین سلفی می ۱۱ اولترا هم از این قاعده مستثنی نیست. اما دوربین اصلی چون برای عکاسی از فواصل دورتر طراحی شده، به همین خاطر گاهی اوقات تصاویر از فوکوس خارج می‌شوند.

نکته‌ی منفی اما اینجاست که اگر از حالت پرتره استفاده کنید، نمایشگر ثانویه غیرفعال می‌شود تا یک امتیاز منفی دیگر و یک دلیل دیگر به عدم کاربردی بودن آن اضافه شود. از طرفی تصاویر خارج از فوکوسی که با دوربین اصلی تهیه می‌شوند، شما را مجاب می‌کند باز هم با همان دوربین سلفی به ثبت تصاویر سلفی بپردازید. بنابراین این سوال پیش می‌آید که اصلا فایده‌ی نمایشگر ثانویه چه بود؟

باتری و شارژر

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی شارژر سریع ۶۷ واتی – ۱۰۰ درصد شارژ در مدت زمان ۳۶ دقیقه (تبلیغات) پشتیبانی از شارژر سریع بی‌سیم – ۱۰۰ درصد شارژ در مدت زمان ۳۹ دقیقه (تبلیغات) پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس ۱۰ واتی پشتیبانی از +Quick Charge 4 و Power Delivery 3.0

طول عمر باتری می ۱۱ اولترا خوب است اما عالی نیست؛ همان توصیفی که در رابطه با خود گوشی هم صدق می‌کند. اگرچه گوشی‌های شیائومی به خاطر رابط کاربری بهینه‌ای که دارند، در مصرف انرژی همیشه عملکرد خوبی داشته‌اند اما خب این گوشی به رغم استفاده از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، تنها ۱ روز شما را همراهی می‌کند. البته اگر از قابلیت‌های جذابی چون نمایشگر همیشه روشن و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی استفاده نکنید، چون در غیر این صورت قطعا این میزان بیشتر خواهد بود.

اگر گوشی را به صورت کاملا معمولی استفاده کنید و این قابلیت‌های هیجان‌انگیز را هم غیرفعال کنید، می ۱۱ اولترا شاید ۱ روز و نیم و حتی ۲ روز هم همراهی‌تان کند. جالب اینجاست که عملکرد می ۱۱ اولترا در حفظ شارژ در انجام بازی در رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز فوق‌العاده بود او این گوشی حتی توانست گلکسی S21 اولترا را هم با تقریبا دو برابر زمان بیشتر پشت سر بگذارد.

اما نقطه قوت اصلی این گوشی در این بخش، شارژر بسیار سریع ۶۷ واتی آن است که برخلاف پرچم‌دارهای سامسونگ و اپل درون جعبه هم وجود دارد و کاربر به کمک آن می‌تواند در مدت زمان کمتر از ۱ ساعت شارژ گوشی خود را از ۰ به ۱۰۰ برساند. شما عزیزان می‌توانید در جدول زیر، عملکرد می ۱۱ اولترا را در نگه‌داری شارژ و مدت زمان شارژ شدن به نسبت سایر گوشی‌ها مقایسه کنید.

وب‌گردی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) وب‌گردی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) استریم ویدیو در یوتیوب انجام بازی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) انجام بازی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) مدت زمان شارژ شدن شیائومی می ۱۱ اولترا ۱۰ ساعت و ۱۷ دقیقه ۸ ساعت و ۵۸ دقیقه ۸ ساعت و ۷ دقیقه ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه ۹ ساعت و ۹ دقیقه ۴۸ دقیقه گلکسی S21 اولترا ۱۶ ساعت و ۷ دقیقه ۱۴ ساعت و ۴۳ دقیقه ۸ ساعت و ۵۲ دقیقه ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه ۵ ساعت و ۳ دقیقه ۶۸ دقیقه وان‌پلاس ۹ پرو ۱۱ ساعت و ۴۵ دقیقه ۱۱ ساعت و ۲۹ دقیقه ۹ ساعت و ۱۶ دقیقه ۹ ساعت و ۶ دقیقه در دسترس نیست ۳۰ دقیقه گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۱۱ ساعت و ۵۷ دقیقه ۹ ساعت و ۳۳ دقیقه ۷ ساعت ۷ ساعت و ۱۷ دقیقه ۵ ساعت و ۹ دقیقه ۶۸ دقیقه

نتیجه

امتیاز وب‌سایت PhoneArena به شیائومی می ۱۱ اولترا: ۸.۵ از ۱۰

همانطور که مشاهده کردید، به نظر می‌رسد می ۱۱ اولترا یکی از بهترین پرچم‌دارهای سال ۲۰۲۱ باشد اما با توجه به اینکه تفاوت قیمتی آن با S21 اولترا حدودا ۱۰۰ دلار در مدل پایه است، شاید بتوان باز هم نماینده‌ی سامسونگ را انتخاب بهتری دانست. (طبق نتیجه‌گیری منبع).

شیائومی می ۱۱ اولترا با در اختیار داشتن نمایشگری بسیار باکیفیت با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز، کیفیت ساخت بالا، عملکرد سخت‌افزاری کم‌نظیر و بسیاری موارد دیگر، یکی از گوشی‌های خوب بازار است که اگر به محصولات شیائومی علاقه‌مند باشید، قطعا خوشحالتان می‌کند. اما اگر به دنبال محصولی هستید که در بخش دوربین به صورت کلی عملکرد بهتری دارد و در به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری رویه‌ی مشخص و بهتری دارد، گلکسی S21 و آیفون ۱۲ پرو مکس می‌توانند انتخاب بهتری باشند. خصوصا اگر برای طول عمر بالای باتری اهمیت قائل باشید که در این صورت نماینده‌ی جدید سامسونگ ناامیدتان نمی‌کند.

منبع متن: digikala