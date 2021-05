با توجه به تیزری که چند روز پیش ایسوس منتشر کرد، به نظر می‌رسد باید ۱۰ روز دیگر، یعنی در تاریخ ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت)، شاهد رونمایی از جدیدترین پرچم‌دارهای این شرکت یعنی سری ذن‌فون ۸ باشیم. محصولاتی که گفته می‌شود شامل یک مدل تحت عنوان ذن‌فون ۸ مینی هم خواهند شد که در مدل‌هایی با حافظه‌ی رم گوناگون و باتری پرظرفیت راهی بازار می‌شود.

همانطور که می‌دانید، بسیاری از شرکت‌های اندرویدی به خاطر مشکلی که اکنون گوشی‌هایی نظیر آیفون SE 2020 و آیفون ۱۲ مینی با آن روبرو شده‌اند، ریسک نمی‌کنند و به ساخت گوشی‌های کوچک روی نمی‌آورند. این در حالی است که کاربران زیادی تمایل به استفاده از گوشی‌هایی با طراحی کوچک و جمع و جور دارند منتها ماندگاری پایین باتری و تا حدودی هم قیمت بالا، مانع افزایش محبوبیت این گوشی‌ها در بازار شده.

بعد از اینکه اپل از گوشی‌های سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد و دیدیم یک مدل ۵.۴ اینچی نیز در این سری وجود داشت، ردمی اعلام کرد خیلی زود رقیبی برای آن تولید خواهد کرد. اما بعدها مدیرعامل این شرکت طی بیانیه‌ی اعلام کرد ساخت گوشی‌های کوچک به خاطر اینکه باید قطعات مختلف را در فضای کوچک‌تری قرار دهند بسیار هزینه‌بر خواهد بود و همچنین نمی‌توان از باتری‌هایی با ظرفیت بالا در این گوشی‌ها استفاده کرد. در نتیجه فروش آن‌ها با مشکل مواجه شده و حاصلی جز شکست در پی نخواهد داشت. این شد که تا به این لحظه شاهد رونمایی از گوشی اندرویدی کوچکی نبودیم که بتوان آن را واقعا مینی نام‌گذاری کرد.

اما ظاهرا ایسوس قرار است این ریسک را بپذیرد و یک گوشی کوچک تولید کند. گفته می‌شود پرچم‌داران مورد انتظار غول تایوانی در سه مدل با نام‌های ذن‌فون ۸ مینی، ذن‌فون ۸ و ذن‌فون ۸ پرو رونمایی و راهی بازار می‌شوند که ظاهرا در هر سه مدل از یک پردازنده، یعنی اسنپدراگون ۸۸۸ استفاده شده. این یعنی حتی با خرید کوچک‌ترین مدل از این سری هم محصولی با قدرت سخت‌افزاری بسیار بالا در اختیار خواهید داشت.

اما به گزارش وب‌سایت Dealntech، ظاهرا مدل مینی از این سری قرار است در ۵ مدل راهی بازار شود که به‌ترتیب از ترکیب حافظه‌ی ۶/۱۲۸، ۸/۱۲۸، ۸/۲۵۶، ۱۲/۲۵۶ و ۱۶/۲۵۶ گیگابایت بهره می‌برند. همچنین این خبرگزاری مدعی شده، باتری بکار رفته ذن‌فون ۸ مینی ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خواهد بود و کاربران می‌توانند آن را به وسیله‌ی یک شارژر ۳۰ واتی سریع موجود درون جعبه شارژ کنند.

اگر واقعا ذن‌فون ۸ مینی که گفته می‌شود نمایشگری ۵.۹۲ اینچی خواهد داشت با باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار شود، با توجه به مصرف بهینه‌ی پردازنده‌ی ۵ نانومتری‌اش، می‌تواند مورد توجه بسیاری از کاربران قرار بگیرد. چون در حال حاضر ضعف باتری، تنها عامل مهمی است که ارزش خرید گوشی‌های کوچک را کاهش داده.

همانطور که گفته شد، هر سه گوشی از این سری به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز خواهند شد و این خبر را خود ایسوس هم در دعوت‌نامه‌ای که ارسال کرده بود تایید کرد. اطلاعات زیادی از گوشی‌های این سری در دسترس نیست جز اینکه گفته می‌شود مدل مینی، نمایشگری ۵.۹۲ اینچی خواهد داشت که وضوح تصویر در آن به ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ و رفرش‌ریت هم به ۱۲۰ می‌رسد. بنابراین با نمایشگر نسبتا عالی طرف هستیم. انتظار می‌رود روی پنل پشتی این محصول ۲ دوربین را شاهد باشیم که گفته می‌شود سنسور اصلی ۶۴ مگاپیکسلی خواهد بود.

ایسوس همچنین اخیرا طی پستی در توییتر رسما تایید کرده که ذن‌فون ۸ مینی به جک ۳.۵ میلی‌متری صدا هم مجهز خواهد شد که این روزها در گوشی‌های بالارده و حتی در برخی مواقع میان‌رده، به یک قابلیت فراموش شده تبدیل شده، اما خب خوشبختانه قرار است حداقل در کوچک‌ترین عضو از پرچم‌داران مورد انتظار شرکت تایوانی شاهد حضور آن باشیم.

مشخص نیست آیا ایسوس صرفا با حل مشکل باتری و قرار دادن قابلیت‌های جذابی چون جک ۳.۵ میلی‌متری در یک گوشی کوچک‌تر از ۶ اینچ می‌تواند نظر مثبت کاربران را به خود جلب کند یا خیر. مسیری که اپل طی کرد نشان داد اگر گوشی کوچک قیمت پایینی داشته باشد، کاربران با ظرفیت کم باتری آن کنار می‌آیند. اما اگر قیمت آن کمی بالا باشد، دیگر نمی‌تواند نظر مثبت کاربران را جلب کند. البته حتی در این شرایط هم این گوشی‌ها کاربران خاص خود را دارند، حال چه بهتر که باتری پرظرفیتی هم برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

ایسوس ذن‌فون ۸ مینی قطعا راه سختی در پیش خواهد داشت تا بتواند کاربران اندرویدی را متقاعد کند محصول ارزشمندی است. فعلا اینطور به نظر می‌رسد که اگر مشکل باتری حل شود، گوشی‌های کوچک طالبان زیادی دارند. حال باید دید آیا واقعا این شور و اشتیاق بعد از عرضه‌ی این پرچم‌دارها هم حفظ می‌شود یا خیر.

لازم به ذکر است دو مدل استاندارد و پرو احتمالا همان نمایشگر ۶.۶۷ اینچی نسل قبل را حفظ خواهند کرد و روی پنل پشتی هم میزبان ۴ دوربین خواهند بود. البته این خبری نیست که رسما تایید شده باشد اما بر اساس شایعات، به نظر می‌رسد بخشی از مشخصات فنی دو مدل استاندارد و پرو از ذن‌فون ۸ باشند. ایسوس در تاریخ ۲۲ اردیبهشت رسما از این گوشی‌ها رونمایی می‌کند.

ایسوس با یک معما از نمایشگر ۱۲۰ هرتز ذن‌فون ۸ خبر داد

منبع: PhoneArena

The post ذن‌فون ۸ مینی احتمالا با باتری پرظرفیت و حافظه‌ی رم متعدد عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala