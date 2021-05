با توجه به تصویر منتشر شده از لیست گواهی ۳C، به نظر می‌رسد گوشی تاشوی مورد انتظار گلکسی زد فولد ۳ قرار است با شارژر ۲۵ واتی راهی بازار شود.

سامسونگ قرار است امسال و احتمالا در سه ماه سوم، از گوشی‌های تاشوی خود در دو مدل با نام‌های گلکسی زد فلیپ ۳ و گلکسی زد فولد ۳ رونمایی کند. محصولاتی که تا به این لحظه اطلاعات رسمی زیادی در رابطه با آن‌ها منتشر نشده اما به لطف شایعات مختلف و افشاگران، تا حدودی توانستیم از برخی از مشخصات فنی و قابلیت‌های آن‌ها مطلع شویم.

اما خبری که امروز منتشر شده رسمی است و به شارژر گلکسی زد فولد ۳ اشاره دارد. محصولی که در واقع در بین گوشی‌های تاشوی سامسونگ، به نوعی مدل اصلی به حساب می‌آید و گوشی‌های این سری هم قیمت بسیار بالایی دارند. پیش‌تر شنیده بودیم این گوشی قرار نیست در بخش باتری، پیشرفتی به نسبت نسل قبل داشته باشد که تا حدودی باعث دلسردی کاربران شد. چون گوشی‌های تاشو از نمایشگرهای بزرگی بهره می‌برند و خب وجود یک باتری بزرگ برای تغذیه‌ی آن‌ها بسیار واجب است.

در واقع باید بگوییم ظرفیت باتری گلکسی زد فولد ۳ احتمالا ۴۲۷۵ میلی‌آمپر ساعت خواهد بود که اندکی از ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت زد فولد ۲ هم کمتر است. اما خب انتظار می‌رود پردازنده‌ی کم مصرف‌تر و یک سری تغییرات مثبت در رابط کاربری باعث شود تفاوت خاصی در عملکرد دو گوشی وجود نداشته باشد. اما سوا از موضوع باتری، امروز لیستی از گواهی ۳C منتشر شده که در آن شاهد افشای اطلاعات مربوط به شارژر گلکسی زد فولد ۳ بودیم.

شماره مدل این آداپتور که بعد از آداپتور ۴۵ واتی، سریع‌ترین شارژر سامسونگ نیز به حساب می‌آید، EP-TA800 بوده و دقیقا مشابه همان مدلی است که با گلکسی زد فولد ۲ راهی بازار شده بود. اینطور هم که به نظر می‌رسد، سامسونگ قرار است زد فولد ۳ را برخلاف پرچم‌دارهای سری گلکسی S21 با شارژر ۲۵ واتی درون جعبه راهی بازار کند تا کاربران مجبور نباشند مبلغی را علاوه بر مبلغ بالای خود گوشی تاشو، برای خرید شارژر آن بپردازند.

ظرفیت باتری گلکسی زد فولد ۳ فاش شد؛ منتظر خبر خوبی نباشید

اگرچه شارژری که قرار است همراه گلکسی زد فولد ۳ راهی بازار شود ۲۵ واتی است، اما خب این احتمال هم وجود دارد که خود گوشی بتواند از شارژرهایی با سرعت بیشتر هم پشتیبانی کند. بدین ترتیب کاربران در صورت در اختیار داشتن شارژرهای قدرتمندتر هم می‌توانند گلکسی زد فولد ۳ خود را با سرعت بالاتری شارژ کنند. البته این موضوع فعلا در حد حدس و گمان است و از بابت آن اطمینان نداریم.

از طریق همین لیست ۳C بود که فهمیدیم گلکسی زد فولد ۳ قرار است با باتری دو سلولی با ظرفیت‌های ۲۲۱۵ و ۲۰۶۰ میلی‌آمپر ساعت راهی بازار شود که در مجموع، به ۴۲۷۵ میلی‌آمپر ساعت می‌رسد. البته این احتمال وجود دارد که در لیست مشخصات فنی گوشی، عدد ۴۴۰۰ را در مقابل ظرفیت باتری ببینیم چون معمولا آنچه که در ۳C مشاهده می‌شود، اندکی کمتر از چیزی است که توسط شرکت سازنده اعلام می‌شود.

در حال حاضر می‌دانیم گلکسی زد فولد ۳ قرار است به پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شود که اگرچه خبری رسمی نیست اما خب منطقی است چون این گوشی قرار است پرچم‌دار گوشی‌های تاشوی سامسونگ در سال ۲۰۲۱ باشد و درست مانند نسل قبل که به بهترین پردازنده‌ی موجود مجهز شد، انتظار می‌رود در این مدل هم همین رویه در پیش گرفته شود. همچنین طبق شایعات، به نظر می‌رسد نمایشگر ثانویه‌ی گوشی قرار است از ۶.۲۳ در زد فولد ۲ به ۵.۴ اینچ کاهش اندازه دهد و اندازه‌ی نمایشگر داخلی هم به ۷.۵ اینچ خواهد رسید. استاندارد ضد آب، پشتیبانی از قلم S-Pen و بهره‌مندی از نسل جدید شیشه‌ی UTG، از دیگر قابلیت‌ها و امکاناتی هستند که احتمالا در زد فولد ۳ شاهد آن‌ها خواهیم بود.

گلکسی زد فولد ۳ اسلات مخصوص قلم S Pen نخواهد داشت

منبع: GSMArena

The post گلکسی زد فولد ۳ احتمالا با شارژر سریع ۲۵ واتی عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala