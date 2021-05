«کرو-۱» نخستین مأموریت عمیاتی کپسول سرنشین‌دار دراگون اسپیس‌ایکس دقایقی پیش به وقت نیمه شب منطقه‌ی زمانی شرقی، به زمین بازگشت تا بخش دیگری از مأموریت‌های سرنشین‌دار خصوصی به فضا با موفقیت انجام شود.

پس از بیش از ۶ ماه در فضا بودن، فضاپیمای «تاب‌آوری» (Resilience) دراگون اسپیس‌ایکس ساعت ۲۰:۳۵ منطقه‌ی زمانی شرقی (۰۵:۰۵ به وقت تهران) از ایستگاه فضایی بین‌المللی جدا شد و در نهایت ساعت ۰۲:۵۶ بامداد منطقه‌ی زمانی شرقی (۱۱:۲۶ به وقت تهران) در خلیج مکزیک در سواحل فلوریدا فرود آمد.

مأموریت کرو-۱ با حضور فضانوردان «مایکل هاپکینز» (Michael Hopkins)، «ویکتور گلاور» (Victor Glover) و «شانون واکر» (Shannon Walker) از ناسا و «سویچی ناگوچی» (Soichi Noguchi) از آژانس هوافضای ژاپن (JAXA) انجام شد که در ماه نوامبر (آبان) توسط موشک فالکون ۹ «اسپیس‌ایکس» (SpaceX) به ایستگاه فضایی بین‌المللی پیوسته بودند.

پس از جدایی از ایستگاه فضایی بین‌المللی و رها شدن در فضا، کپسول سرنشین‌دار دراگون طی چند مرحله آتش خودکار، از آن فاصله گرفت و چند ساعت بعد با یک مرحله آتش دیگر، کپسول در مدار مناسب برای رسیدن به زمین قرار گرفت.

با پشت سر گذاشتن مرحله‌ی ورود مجدد، کپسول دراگون چترهای نجات خود را یک بار در ارتفاع بالاتر با دو چتر فرعی و بار دیگر در ارتفاع نزدیک به زمین با چهار چتر اصلی باز کرد تا سرعت خود را کاهش دهد. سرانجام کپسول موفقیت در آب‌های سواحل فلوریدا فرود آمد و بازیابی شد.

پیش از این مأموریت، آخرین باری که ناسا و اسپیس‌ایکس فضانوردان را از ایستگاه فضایی بین‌المللی بازگردانده بودند، در مأموریت تاریخی «دمو-۲» (Demo-2) بود که در روز به زمین بازگشت، و با توجه به درس‌هایی که از آن گرفته شده بود، روند بازگشت فضانوردان در مأموریت کرو-۱ بهبود یافته است.

در عملیات بازگشت قبلی تیم‌های بررسی فرسایش بیش از حد سپر حرارتی دراگون را در چهار نقطه از کپسول مشاهده کردند. موضوعی که به گفته‌ی اسپیس‌ایکس بر اثر پدیده‌ی جریان‌های هوایی است که معمولا انتظار وقوع آن نیست.

با این وجود طراحی سپر حرارتی کپسول دراگون تغییر یافت تا از مواد مقاوم در برابر فرسایش در محل‌های اتصال آن استفاده شود. آزمایش این مواد مقام هم پیش از این و با مأموریت باری CRS-21 اسپیس‌ایکس به ایستگاه فضایی بین‌المللی هم روی زمین و هم هنگام پرواز انجام شده بود. همچنین شیوه‌ی قرارگیری چتر نجات تغییر کرد و ابزار جدیدی هم برای تعیین بهتر ارتفاع باز شدن چترها تعبیه شد.

فرود کپسول سرنشین‌دار دراگون قرار بود زودتر انجام شود اما با توجه به وضعیت آب‌وهوایی، سرعت باد را بالاتر از معیارهای ایمن برای بازگشت تشخیص داده شد و فرآیند بازگشت برای امروز ۱ می (بامداد ۱۲ اردیبهشت در ایران) برنامه‌ریزی شد.

فضانوردان مأموریت کرو-۱ که نخستین مأموریت عملیاتی خصوصی به ایستگاه فضایی بین‌المللی بود، آزمایش‌های گوناگونی را در آزمایشگاه مداری زمین پیش بردند، راهپیمایی‌های فضایی گوناگونی انجام دادند و حتی محل اتصال کپسول دراگون را در ایستگاه فضایی جابه‌جا کردند.

با توجه به اینکه فضانوردان مأموریت سایوز MS-17 هم در هفته‌های گذشته به زمین بازگشتند، با سلامت رسیدن فضانوردان کرو-۱ به زمین، اکنون مأموریت همه‌ی فضانوردان مأموریت «اعزام ۶۴» (Expedition 64) پایان یافته است و تنها فضانوردان «اعزام ۶۵» (Expedition 65) در ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) مستقر هستند.

