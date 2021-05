آیا شما به ساعت هوشمند نیاز دارید؟

در این روز‌ها که فناوری ارتباطی اینترنت به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده است، بسیاری از کاربران به‌دنبال استفاده از روش‌های مختلف و آسانی برای آنلاین بودن هستند. این تمایل به برقراری ارتباط باعث شده است که بسیاری از کاربران به سراغ خرید ساعت‌های هوشمند بروند.

البته باید بگوییم که اکنون نزدیک به یک دهه است که ساعت‌ هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت‌های مختلفی در جهان وجود دارند که ساعت‌های هوشمندی را با اندازه و شکل‌های مختلف عرضه می‌کنند. همچنین از لحاظ سیستم عامل هم تنوع بسیار زیادی میان ساعت‌های هوشمند موجود در بازار وجود دارد که هر یک ویژگی‌ها و قابلیت‌های مخصوص به خود را دارند.

بعد از رخ دادن این اتفاق‌ها در دنیای تکنولوژی، برای بسیاری از افراد این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا به یک ساعت هوشمند نیاز دارند؟ یا آیا شما فردی هستید که قابلیت‌های ارائه شده در این ساعت‌ها برایتان کاربردی باشد؟

با توجه به این سوال‌های مطرح شده در این مقاله به این موضوع می‌پردازیم که آیا خرید ساعت هوشمند برای بسیاری از افراد ضروری است؟ پس اگر قصد تهیه‌ی ساعت هوشمندی را در آینده دارید با ما همراه شوید.

ساعت‌های هوشمند چگونه کار می‌کنند؟

ساعت‌های هوشمند در واقع دستگاه‌های پوشیدنی قابل حملی هستند که به نوعی لوازم جانبی برای گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شوند. البته باید گفت که ساعت‌های هوشمند کنونی دارای قابلیت‌هایی مشابه با گوشی شما هستند اما این قابلیت‌ها را به شکل و هدفی متفاوت ارائه می‌دهند.

در واقع باید بگوییم که ساعت‌های هوشمند با وجود اینکه قابلیت‌هایی را به گوشی‌ هوشمند شما اضافه می‌کنند، اما این دستگاه‌ها نمی‌توانند که جایگزین گوشی‌ هوشمند شما شوند. همان‌گونه که می‌دانید ساعت‌های هوشمند برای کار کردن باید به گوشی فرد متصل شوند.

در واقع بسیاری از ساعت‌های هوشمند موجود در بازار از فناوری ارتباطی بلوتوث برای وصل شدن به گوشی هوشمند افراد استفاده می‌کنند. البته باید گفت که ساعت‌های هوشمند دیگری هم وجود دارند که برای وصل شدن به گوشی فرد از فناوری‌های ارتباطی دیگر مانند Wi-Fi و ارتباط سلولار استفاده می‌کنند.

کاربرد ساعت‌های هوشمند امروزی ساده است. در واقع ساعت‌های هوشمند امروزی می‌توانند که نوتیفیکشن‌های گوشی را به شما نشان دهند بدون اینکه لازم باشد شما گوشی‌تان را برای اطلاع از نوتیفیکیشن‌ها چک کنید.

البته باید گفت که ساعت‌های هوشمند دارای قابلیت‌های دیگری هم هستند. از جمله دیگر قابلیت‌های ساعت‌های هوشمند می‌توان به ویژگی‌های این ساعت‌ها برای انجام حرکت‌های ورزشی و بررسی سلامت جسمی کاربر اشاره کرد.

البته ساعت‌های هوشمندی هم در بازار وجود دارند که می‌توان با آن‌ها تماس هم برقرار کرد. در ضمن مدل‌های دارای سیم کارت ساعت‌های هوشمند هم می‌توانند که سیم کارت و شماره‌ی مخصوص به خود را داشته باشند. وجود این قابلیت‌ها در ساعت‌های هوشمند برای کودکان مفید است چون ممکن است که کودکان به دلیل فعالیت بیشتری که دارند گوشی‌ خود را گم کنند.

تهیه‌ی ساعت هوشمند با پشتیبانی از فناوری ارتباطی سلولار برای کودکان باعث می‌شود که این افراد ساعت هوشمندی را به مچ دست خود داشته باشند که می‌توانند برای برقراری ارتباط از آن استفاده کنند و پدر و مادر با استفاده از این ساعت هوشمند بتوانند از محل کودک خود مطلع شوند. بدون شک همه‌ی پدر و مادر‌ها به چنین ابزاری برای کودکان خود احتیاج دارند.

آیا خرید ساعت هوشمند ارزشش را دارد؟

نگاهی به بازار ساعت‌های هوشمند نشان می‌دهد که برخی از ساعت‌ها هوشمند تنها برای استفاده توسط افراد خاصی ساخته شده‌اند و ساعت‌های هوشمندی هم وجود دارند که برای تمامی کاربران توسعه داده شده‌اند. با توجه به این موضوع و بازار هدف، شرکت‌های تولیدکننده‌ی مختلفی ساعت‌های هوشمند متنوعی را به بازار عرضه می‌کنند.

به عنوان نمونه افراد ورزشکار و افراد علاقه‌مند به انجام کار‌های ورزشی می‌توانند که از قابلیت‌های مربوط به بررسی فعالیت‌های ورزشی ساعت‌های هوشمند استفاده کنند. همان‌گونه که می‌دانید بسیاری از ساعت‌های هوشمند امروزی می‌توانند که ضربان قلب کاربر را اندازه‌گیری کنند، به کاربر نحوه‌ی انجام فعالیت‌های ورزشی را یاد بدهند، تعداد قدم‌های فرد را بشمارند و میزان کالری مصرف شده توسط فرد را اندازه‌گیری کنند.

شرکت‌هایی مانند فیت‌بیت و گارمین ساعت‌های هوشمند بسیار خوبی را با تمرکز بر روی قابلیت‌های مربوط به ورزشی و تناسب اندام توسعه داده‌ و به بازار عرضه کرده‌اند. به عنوان نمونه ساعت هوشمند فیت‌بیت ورسا ۲ یک نمونه‌ی کامل از این دستگاه‌هاست که دارای عمر باتری عالی و قابلیت‌های متنوع برای بررسی کاربر در زمان انجام حرکت‌های ورزشی است.

همچنین شرکت گارمین هم ساعت Vivoactive 4 را به بازار عرضه می‌کند که یک ساعت هوشمند عالی با قابلیت‌های مخصوص به ورزشکاران است. البته باید بگوییم که استفاده از ساعت‌های هوشمند تنها محدود به افراد ورزشکار و افراد علاقه‌مند به ورزش نمی‌شود.

افراد بسیار زیادی وجود دارند که به ساعت‌های هوشمند احتیاج دارند. در واقع ما کاربرانی را داریم که می‌خواهند همیشه در ارتباط باشند حتی زمان‌هایی که مشغول انجام کاری هستند. ساعت‌های هوشمند در واقع به این کاربران اجازه می‌دهند که بدون استفاده از گوشی خود با نوتیفیشکن‌هایشان تعامل داشته‌ باشند.

ساعت هوشمند اپل واچ سری ۶ و سامسونگ گلکسی واچ ۳ در واقع ساعت‌های هوشمندی هستند که سعی می‌کنند تمامی کارها را با هم انجام دهند. همان‌گونه که می‌دانید این دو ساعت هوشمند نام برده شده سعی می‌کنند که تعادل عالی را میان قابلیت‌ و طراحی ارائه دهند.

همچنین ممکن است که افرادی وجود داشته باشند که ساعت‌های هوشمند لوکس را ترجیح بدهند. این افراد در واقع در زمان خرید یک ساعت هوشمند به جای توجه به قابلیت‌ها، بیشتر به طراحی ظاهری زیبا و مد روز و کیفیت ساخت بالا توجه می‌کنند. در واقع باید بگوییم که این افراد کارایی را فدای پارامتر‌های مربوط به طراحی ظاهری دستگاه می‌کنند.

البته باید بگوییم که این نوع ساعت‌های هوشمند هم در بازار موجود دارند اما در مقایسه با ساعت‌های هوشمند مرسوم دارای قیمت بالایی هستند و توسط شرکت‌های لوکس ساعت‌سازی یا در همکاری با این شرکت‌ها ساخته می‌شوند.

از جمله‌ی این ساعت‌های هوشمند می‌توان به سری ساعت‌های TAG Heuer Connected Modular و نسخه‌ی هرمس اپل واچ سری ۶ اشاره کرد. نگاهی به ساعت هوشمند تولید شده توسط شرکت TAG Heuer نشان می‌دهد که این ساعت نمونه‌ی کاملی است که نشان می‌دهد قابلیت‌های یک ساعت هوشمند فدای نام مد شده است.

البته باید گفت که اپل در نسخه‌ی هرمس اپل واچ ۶ هیچ قابلیتی را فدا نکرده است. البته با وجود قیمت بالای این نسخه از اپل واچ، این ساعت هوشمند هیچ قابلیت اضافه‌ای را نسبت به نسخه‌ی استاندارد اپل واچ سری ۶ ندارد. در واقع این نسخه از اپل واچ تنها به دلیل استفاده از مواد پرمیوم با نسخه‌ی استاندارد متفاوت است و قیمت بالاتری را هم دارد.

حالا به سوال مطرح شده در شروع این قسمت می‌رسیم که آیا خرید ساعت هوشمند ارزشش را دارد؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید بگوییم که این موضوع بستگی به شما و نیاز‌هایتان دارد. اگر در زمان مطالعه‌ی این مقاله با برخی از ویژگی‌های ساعت‌های هوشمند آشنا شدید که به دنبال آن‌ها بودید و گوشی شما نمی‌تواند که این ویژگی‌ها همان‌گونه که شما می‌خواهید ارائه دهد، شما به احتمال زیاد به یک ساعت هوشمند نیاز خواهید داشت.

ساعت‌های هوشمند در مقایسه با دستبند‌های ورزشی

قبل از صحبت درباره‌ی این موضوع باید بگوییم که شما در زمان مقایسه این دو دسته‌بندی از ساعت‌های هوشمند باید یک نکته را به خاطر داشته باشید و آن نکته این است که ساعت‌های هوشمند سعی می‌کنند که تمامی قابلیت‌های مربوط به این دستگاه‌های پوشیدنی را ارائه دهند و دست‌بند‌های ورزشی یا تناسب اندام تنها بر روی قابلیت‌های مربوط به ورزش تمرکز کرده‌اند.

در واقع همان‌گونه که از نام دستبند‌های ورزشی مشخص است، این دستگاه پوشیدنی تنها ضربان قلب شما را اندازه‌‌گیری می‌کند، قدم‌های شما می‌شمارد، میزان کالری سوزانده شده را اندازه‌گیری می‌کند و در زمان دویدن یا بالا رفتن از پله از این موضوع مطلع می‌شود و انجام این فعالیت‌های ورزشی را نشان و اطلاعات مربوط به آن‌ها را نمایش می‌دهد.

همچنین دستبند‌های ورزشی از لحاظ قابلیت‌های مربوط به نوتیفیکشن دارای محدودیت‌هایی هستند. بیشتر این دستبند‌ها در زمان دریافت نوتیفیکیشن لرزشی را ایجاد خواهند کرد و به شما نشان می‌دهند که چه نوع نوتیفیکیشنی را بر روی گوشی خود دریافت کرده‌اید.

به طور معمول این دستبند‌ها به‌گونه‌ای هستند که شما نمی‌توانید نوتیفیکشن‌های دریافتی را بخوانید و از محتوای آن‌ها آگاه شوید. اگر شما جز افرادی هستید که تنها به خاطر قابلیت‌های مربوط به ورزشی قصد تهیه‌ی ساعت هوشمندی را دارید، خرید دستبند‌های تناسب اندام می‌تواند که انتخاب مقرون ‌به‌صرفه‌ای برای شما باشد.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که قابلیت‌هایی که با خرید ساعت هوشمند دریافت می‌کنید بسیار بیشتر از دستبند‌های ورزشی است. به عنوان نمونه شما با خرید ساعت هوشمند می‌توانید که نوتیفیکیشن‌های خود را بخوانید و با آن‌ها تعامل داشته‌ باشید، به تماس‌های خود پاسخ دهید یا آن‌ها را قطع کنید، از وضع هوا و اطلاعات مربوط به هواشناسی مطلع شوید، از خبر‌ها مطلع شوید و از قابلیت‌های مسیریابی ساعت‌های هوشمند برای پیدا کردن مسیر خود در خیابان استفاده کنید.

در واقع بیشتر ساعت‌های هوشمند موجود در بازار از GPS پشتیبانی می‌کنند تا بتوان از این دستگاه‌ها به شکل بهتری برای کار‌های مربوط به مکان‌یابی و همچنین پیدا کردن مکان مورد نظر استفاده کرد. نگاهی به دستبند‌های ورزشی و قابلیت‌های آن‌ها نشان می‌دهد که بدون شک این دستبند‌ها نمی‌توانند در زمان استفاده چنین قابلیت‌هایی را ارائه دهند. در نهایت باید بگوییم که اگر به دنبال دستگاهی هستید که هوشمند‌تر باشد و بتواند قابلیت‌های بیشتری را هم ارائه دهد، باید برای خود ساعت هوشمند بخرید.

چه ساعت هوشمندی را بخریم؟

بهترین ساعت هوشمند: اپل واچ سری ۶

اپل واچ سری ۶ بهترین ساعت هوشمند از نظر نرم‌افزار و قدرت پردازشی است. بدون شک این ساعت هوشمند در زمان انجام کارها همه‌ی آن‌ها را سریع و به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهد و از نظر قابلیت‌هایی که ارائه می‌دهد یکی از بهترین ساعت‌های هوشمند موجود است.

اپل واچ سری ۶ دارای سیستم عامل watchOS 7 و نمایشگر همیشه روشن است. بعد از شارژ کامل باتری، باتری این نسل از اپل واچ می‌تواند که یک روز کاربر را همراهی کند. البته باید گفت که عمر باتری این اپل واچ به کار‌هایی که با آن انجام می‌دهید هم بستگی دارد.

نسل ششم اپل واچ دارای مقاوت بالا در برابر آب است و در نسخه‌ی پشتیبانی کننده از فناوری ارتباطی سلولار عرضه می‌شود. وجود این نسخه‌ی دارای فناوری ارتباطی سلولار باعث می‌شود که بتوان از این پوشیدنی هوشمند بدون وابستگی به تلفن همراه استفاده کرد.

اپل واچ سری ۶ یک ساعت هوشمند رد‌ه‌بالا است که اپل آن‌ را در نسخه‌های متنوعی از نظر نوع مواد استفاده شده در ساخت آن عرضه می‌کند. مدل‌های پایه‌ای این ساعت با قیمت ۳۹۹ دلار عرضه می‌شوند. البته اپل نسخه‌ای هرمس این ساعت هوشمند را با قیمت بسیار بالای ۱۴۹۹ دلار عرضه می‌کند. البته باید بگوییم که اپل نسخه‌ی نایکی این ساعت هوشمند را هم عرضه می‌کند.

بهترین ساعت هوشمند ورزشی: گارمین Vivoactive

تمرکز اصلی این ساعت هوشمند بر روی قابلیت‌های مربوط به سلامت بدنی کاربر است. این ساعت همچنین می‌تواند که به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته میزان اکسیژن موجود در خون کاربر را اندازه‌گیری کند. البته قابلیت‌های مربوط به سنجش سلامت کاربر تنها محدود به همین قابلیت گفته شده نمی‌شود.

برای اطلاع باید بگوییم که این ساعت هوشمند همچنین می‌تواند که میزان هیدراسیون و میزان عرق فرد در هنگام ورزش و پارامتر‌های مربوط به تنفس را اندازه‌گیری و ردیابی کند. از جمله دیگر ویژگی‌های این ساعت هوشمند می‌توان به بدنه‌‌ی از جنس استیل و نمایشگر همیشه روشن اشاره کرد.

در واقع باید گفت که ساعت Vivoactive 4 که دارای سیستم عامل اختصاصی گارمین است، ممکن است که تنها ساعت هوشمندی در بازار باشد که بیشترین قابلیت‌های ورزشی را ارائه می‌دهد.

همچنین نسخه‌ی کوچکتری از این ساعت با نام گارمین Vivoactive 4s هم وجود دارد. در نهایت باید بگوییم که شرکت گارمین هر دو نسخه‌ی این ساعت هوشمند را با ۳۴۹ دلار و در رنگ‌های متنوعی عرضه می‌کند.

بهترین ساعت هوشمند مقرون به‌صرفه: اپل واچ SE

اپل واچ SE در واقع همان اپل واچ سری ۵ است که اپل تنها قابلیت‌هایی مانند نمایشگر همیشه روشن را در آن حذف کرده است. البته این ساعت هوشمند تفاوت‌هایی را هم با اپل واچ سری ۶ دارد و این تفاوت‌ها این است که اپل این نسخه از اپل واچ را با بدنه‌ای از جنس استیل و پردازنده‌ی جدید نسل ششم عرضه نمی‌کند.

با وجود این تفاوت‌ها باید بگوییم که این نسخه از اپل واچ هم با توجه به قیمت ۲۸۰ دلاری آن یک ساعت هوشمند بسیار عالی است. شما در واقع با خرید این اپل واچ بیشتر قابلیت‌های اپل واچ سری ۶ مانند مقاومت در برابر آب و پشتیبانی از فناوری ارتباطی سلولار را دریافت می‌کنند.

همچنین اپل واچ SE دارای سیستم عامل یکسانی با اپل واچ سری ۶ است و طراحی ظاهری آن مدرن و مشابه آخرین نسل از اپل واچ‌های اپل است. در نهایت باید بگوییم که اپل این نسخه از اپل واچ را با بدنه‌ای آلومینیومی عرضه می‌کند و کاربران می‌تواند در هنگام خرید بند‌های مختلفی را برای اپل واچ SE انتخاب کنند.

